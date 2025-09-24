Diana Dumitrescu s-a luptat cu infertilitatea. Prin ce a trecut actrița înainte să rămână însărcinată: „Am făcut 21 de zile injecții în burtă cu diferiți hormoni”

Diana Dumitrescu s-a confruntat cu infertilitatea înainte de a rămâne însărcinată. Actrița a mărturisit că a fost un drum extrem de lung și anevoios. Într-un final, a câștigat lupta, însă a recunoscut că drumul spre a deveni mamă nu a fost unul deloc simplu. Iată ce mărturisiri a făcut Diana Dumitrescu.

Diana Dumitrescu a apelat la FIV pentru a rămâne însărcinată

Diana Dumitrescu a vorbit despre lupta cu infertilitatea și despre faptul că a apelat la fertilizare in vitro pentru a rămâne însărcinată. Ea a povestit despre problemele pe care le-a avut și din cauza cărora nu putea rămâne însărcinată.

„La mine funcționa o singură trompă și trompa respectivă aveam șanse 50% să funcționeze și nu a funcționat. Ideea este că apoi am descoperit că am și amh ul foarte mic (…) și pur și simplu nu rămâneam însărcinată. Am făcut și un tratament de stimulare ovariană… cu injecții, așa cum e și pregătirea pentru FIV. Am făcut 21 de zile injecții în burtă cu diferiți hormoni, nu știu să intru în detalii. (…)

De asta am avut și perioada în care m-am îngrășat foarte tare, pentru că aceste tratamente cu hormoni, plus stresul, plus dorința, au un efect foarte nasol asupra organismului în sensul că te îngrași, te balonezi, corpul tău se transformă, mai ales de la hormoni.”, a spus Diana Dumitrescu.

De altfel, transformările fizice și psihice s-au simțit și ele, însă actrița nu a renunțat. După mai mulți ani de încercări și tratamente, vedeta a rămas însărcinată, iar în 2019 a venit pe lume Carol.

„Noi ne-am cunoscut în 2015 și pe la sfârșitu anului a zis dacă vreau să facem un copil și am zis da. Eram de jumătate de an împreună. Din 2015 până în 2019 când am rămas însărcinată cu Carol”, a povestit actrița.

De ce nu mai apare în spațiul public

Diana Dumitrescu a vorbit despre motivul pentru care a decis să iasă din lumina reflectoarelor. Ea s-a căsătorit cu Alin Boroi în 2018 și alături de băiețelul lor formează o familie frumoasă.

„Mă preocup foarte tare cu casa, cu creșterea lui Carol și de familie, mai mult. Mă mai duc pe la evenimente, mai am joburi, dar nu atât de mult și nu atât de intens. Nu mă mai regăsesc în ele și nici nu mai îmi plac (n.r. hobbyurile din trecut). Mă simt mult mai bine acasă cu Carol la un film sau cu Alin prin casă să gătim decât să mă duc pe la nu știu ce petrecere sau eveniment’, a declarat Diana Dumitrescu, în podcastul Mihaelei Moise.

Ea a încercat să își facă o afacere și a apelat la ajutorul unei bone pentru a o ajuta cu băiețelul, însă vedeta a observat câteva reacții de furie și puțin violente la copil, așa că a decis să se ocupe doar de creșterea acestuia.

