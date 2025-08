Cerere în căsătorie la „Insula Iubirii”. Claudiu Borca i-a oferit inelul de logodnă iubitei sale, după 19 ani de relație

Ediția de joi a emisiunii „Insula Iubirii” s-a încheiat cu lacrimi. Unele de fericire, altele de tristețe. Totul, după ce Claudiu Borca a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Isabel Martinez Villa, cu care are o relație de 19 ani. Cei doi au părăsit emisiunea, lăsând-o pe ispita Cristina Scarlevschi cu inima frântă.

Claudiu Borca și Isabel Martinez Villa au părăsit „Insula Iubirii”

După 19 ani de relație, un copil și un test al fidelității în Thailanda, Claudiu Borca a decis că este timpul să o ceară de soție pe partenera lui, Isabel Martinez Villa. Asta după ce, concurenta a cerut să iasă din emisiune, rugând ispitele masculine să o aleagă pentru eliminare. Revederea la bonfire a fost una emoționantă, iar Claudiu a dus lucrurile la un nou nivel, uimindu-și iubita.

„Nu mai puteam, dragul meu! Nu mai puteam! Îmi doream să te văd și să te aud. Nu mai puteam!” a spus aceasta, îmbrățișându-l pe Claudiu, în fața lui Radu Vâlcan.

„Nu plânge, căci ești atât de frumoasă, iubirea mea! Te rog. Nu plânge! Fii puternică! A trecut”, a răspuns Claudiu Borca.

Concurentul pregătise inelul cu mult timp înainte, acesta purtându-l într-un pandantiv la gât, fără ca cineva să bănuiască care îi sunt intențiile.

Profund emoționată, Isabel a recunoscut că nu se aștepta ca iubitul ei să facă acest pas, după 19 ani de relație.

În același timp, Claudiu a explicat de ce și-a dorit să vină la Insula Iubirii.

„Voiam să manifest ceva și să o văd pe Isa că este sigură de decizia pe care a luat-o (să continue relația cu mine) și să ne vedem de viață împreună în continuare. Eu simt că admirația și atracția pe care le simt față de Isabel nu pot fi înlocuite de nicio femeie. Simțeam lucrul ăsta, eram poate nesigur de ceea ce am simțit și ce s-a întâmplat, legat de faptul că Isabel m-a uitat pentru un moment și pentru cineva”, a mărturisit, emoționat, concurentul.

Citește și: Flacăra ispitei s-a aprins la „Insula Iubirii”, sezonul 9. Ce concurent de la „Insula Iubirii” a fost surprins în ipostaze tandre cu o ispită: „Eram convinsă că o să facă asta”

Citește și: Șerban Huidu, ținta unui val de critici după ce a comentat aspectul fizic al concurentelor de la „Insula Iubirii”, sezonul 9: „Sunt operate de același doctor?”

Claudiu și-a cerut iubita de soție

La un moment dat, Claudiu i s-a adresat iubitei sale, luând-o pe aceasta complet prin surprindere.

„Eu am trăit anumite lucruri când am luat decizia să ajung pe insulă și mi-era greu să le interpretez, adică nu înțelegeam ce am văzut și cum aș putea să fac lucrul acesta și… cred că am luat cea mai bună decizie. Vrei să vezi ce am văzut? O să ți se pară o nebunie!”, a spus el, rupând lanțul de la gât și scoțând din pandantiv inelul de logodnă.

„Sunt de o viață întreagă cu tine și cred că aveam o datorie restantă la tine… Și pentru că avem atâția ani împreună și mereu te-am numit soția mea, acum îmi doresc cu adevărat să fii a mea. Sunt foarte emoționat, draga mea!” a spus el, în timp ce i-a pus inelul pe deget.

Citește și: Oana Monea de la „Insula Iubirii”, sezonul 9, a răbufnit după ce Speak și Florin Ristei au ironizat-o pe Internet: „Nu vă doresc complicații că sigur nu o să stați așa drepți ca mine”

Citește și: Ella Vişan de la Insula Iubirii, lăsată cu ochii în soare de ispita Teo, la întoarcerea în ţară, după ce şi-au dat frâu liber atracţiei. A anulat nunta cu Andrei Lemnaru!

„Nu fi emoționat, dragul meu, pentru că te iubesc!” a răspuns Isabel, copleșită de emoție.

„Căsătoria nu este ceva important pentru mine pentru că noi, în Spania, suntem obișnuiți să stăm împreună, să avem copii, dar după atâția ani, văzând cât de mult îl iubesc, cred că asta era ceea ce ne lipsea. Avem mulți ani împreună”, a afirmat Isabela.

Întrebată de Radu Vâlcan dacă se aștepta ca partenerul ei de 19 ani să o ceară în căsătorie, Isabel a răspuns sincer: „Nu. Noi niciodată nu am vorbit despre căsătorie. Nici nu eram sigură că el va vrea să plece împreună cu mine acasă”.

În timp ce Claudiu și Isabel au părăsit fericiți insula, ispita Cristina Scarlevschi nu a primit prea bine vestea. Tânăra, care a recunoscut că îl place pe concurent și spera să se îndrăgostească de ea, a izbucnit în lacrimi când a auzit că parcursul lui în Thailanda s-a încheiat.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai sus mai multe imagini cu Claudiu Borca și Isabel Martinez Villa

Sursă foto: PR, Facebook

Urmărește-ne pe Google News