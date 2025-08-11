Moment special la Untold. O cântăreață celebră a fost cerută în căsătorie. Fostă concurentă America Epxress a spus „DA”

O cântăreață celebră de la noi a trăit momente unice pe scena festivalului Untold, seara trecută. Tânăra a fost cerută în căsătorie de către iubitul ei chiar în timpul show-ului, spre deliciul publicului. Fosta concurentă de la America Express a spus marele „DA” și apoi s-a aruncat în brațele partenerului, care are aștepta într-un genunchi răspunsul ei.

Fostă concurentă la America Express, cerută în căsătorie la Untold

Momente cu adevărat emoționante pe scena celebrului festivalul Untold din Cluj. Totul s-a întâmplat duminică, 10 august, când Bruja a fost cerută în căsătorie de către iubitul ei, Giovanni.

Teodora Mîzgoi, pe numele ei real, a trăit momente emoționate la Untold, în timp ce cânta o melodie cu celebrul trapper Rava. Iubitul ei s-a urcat pe scenă și a pus marea întrebare, iar vedeta a răspuns clar și răspicat „Da”. Mai mult, din cauza emoțiilor, cântăreței i-a tremurat prima oară vocea, așa că a tras aer în piept și a strigat din nou „Da” în microfon, ca să audă și toți cei prezenți la momentul emoționant.

Iubitul ei Giovanni i-a oferit un inel superb și un buchet de trandafiri. Bruja s-a aruncat peste iubitul ei și l-a sărutat, iar publicul a reacționat extrem de pozitiv la tot momentul.

Mai târziu, Bruja a postat un story pe Instagram, în care și-a arătat inelul și le-a dat fanilor vestea cea mare:

„Am spus DA. Te iubesc cel mai mult din univers”, a scris vedeta.

Teodora Mîzgoi are 30 de ani și a participat la celebrul show America Express alături de Pufeh. Tânăra este o artistă cunoscută pentru stilul ei nonconformist și a avut mai multe colaborări cu nume mari din muzică, inclusiv Rava. Ea s-a lansat în industria muzicală în 2020 și de atunci a devenit un nume extrem de cunoscut în România.

Bruja și Giovanni sunt îmrepună de 4 ani

Giovanni, iubitul ei, este și el pasionat de muzică. Cei doi sunt împreună din 2021 și trăiesc o poveste de dragoste sinceră și autentică. Vedeta a vorbit despre relația ei cu Giovanni.

„Eu nu am avut niciodată un gen de tip. Pentru mine contează ce e înăuntru și cum te comporți asta este cel mai important să te comporți cum trebuie, să mă respecți, să mă asculți și să îmi înțelegi nevoile.

Să nu minți, să nu fii mincinos. Nu pot să accept vicioșii. Nu mai am 16 ani…mă refer la vicii nașpa, nasoale și toxice. Sunt romantică, multe lume e uimită să afle că sunt romantică. Am o relație de doi ani și mi-a fost muză în momentele în care ne ciondăneam”, a povestit Bruja, în urmă cu doi ani.

Cine este Bruja

Teodora Mîzgoi a participat la mai multe emisiuni tv, inclusiv America Express și One True Singer. Tânăra s-a făcut remarcată atât prin muzica pe care o face, cât și prin personajul pe care și l-a creat și prin costumațiile sale extravagante.

Stilul ei unic se îmbină armonios cu versurile pe care le cântă și deși s-a lansat în muzică relativ recent, ea a bifat deja niște colaborări cu artiști extrem de importanți precum Irina Rimez, Erika Isac, Connect-R, Liviu Teodorescu, Macanache, Billa Fonic, Nane sau Karmen.

Ea a devenit și mai cunoscută după sesiunile live de la PORC Tv. Cântăreața și-a ales cariera datorită tatălui ei, care i-a deschis ochii spre această apsiune. Teodora a crescut cu muzică din anii 1960-1990, lucru care a ajutat-o să înceapă să compună muzică chiar în dressingul ei.

