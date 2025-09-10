Iasmina Halas s-a căsătorit la șase ani de la divorțul de fotbalistul Cristian Daminuță. „A fost un moment superb! Port numele soțului meu”

Iasmina Halas a ales să-și trăiască fericirea în tăcere, departe de lumina reflectoarelor care i-au însoțit viața publică ani la rând. La șase ani de la divorțul de Cristian Daminuță, fosta soție a fotbalistului s-a recăsătorit în mare secret, cu un bărbat pe care îl cunoaște de doar câteva luni, dar despre care spune că este „cel mai bun om” pe care l-a întâlnit vreodată.

Identitatea soțului rămâne, pentru moment, un detaliu pe care ea îl păstrează doar pentru sine.

O poveste de dragoste discretă, dar profundă

La șase ani de la divorțul de fotbalistul Cristian Daminuță, Iasmina Halas a spus din nou „Da”, de această dată în fața unui bărbat despre care spune că este „varianta ei masculină”. Cununia civilă a avut loc în mare discreție, fără expunere publică, iar identitatea soțului rămâne, pentru moment, un mister bine păzit

Iasmina Halas a mărturisit pentru Spynews.ro că a ales să-și trăiască noua relație departe de ochii curioșilor, după ce experiențele din trecut au învățat-o cât de fragilă poate fi fericirea expusă. „Trăiesc fericirea asta în privat, încât nu vreau să o strice nimeni. De aceea vreau să o țin atât de privată”, a declarat ea. Cununia civilă a avut loc în urmă cu două săptămâni, într-un cadru restrâns, alături de familie și prieteni apropiați. „A fost un moment superb. Am avut lângă noi toate persoanele apropiate, familia, ne-am bucurat sincer, în totalitate, de moment. Nu am stat pe rețelele de socializare, nu s-a postat nimic, ne dorim să ținem asta pentru noi”, a mai spus Iasmina.



Un nou început și un nou nume

După căsătorie, Iasmina Halas a decis să preia numele soțului său, semn al unui nou început pe care îl îmbrățișează cu încredere. „Nu mă mai cheamă Iasmina Halas în buletin, mi-am schimbat numele, port numele soțului. Urmează și nunta, probabil la anul o vom face”, a anunțat ea. Deși nu a dezvăluit identitatea partenerului, Iasmina a oferit câteva detalii despre omul care i-a cucerit inima.

„Nu am avut niciodată o relație care să înceapă atât de frumos, să se lege lucrurile atât de bine între noi, să ne înțelegem cu toții, cu familia, atât de bine. E cel mai bun om pe care l-am cunoscut.

E un om liniștit, calm, nu e curios de cluburi, anturaje, petreceri. E varianta mea masculină. Un om bun, educat, respectuos, cuminte, fără vicii. S-a integrat în familia mea cum n-a făcut-o nimeni până acum. Au zis că îl iubesc ca pe copilul lor”, a povestit ea pentru sursa amintită anterior.

Iasmina Halas a trecut cu greu peste divorțul de Cristian Daminuță

Iasmina Halas și fotbalistul Cristian Daminuță au avut o relație intensă, dar presărată cu tensiuni și neînțelegeri care au dus, în cele din urmă, la un divorț răsunător. Cei doi au fost căsătoriți pentru o perioadă scurtă, iar despărțirea lor a fost urmată de o perioadă dificilă pentru Iasmina, marcată de dezamăgiri și lipsa încrederii în relații serioase.

După separare, Iasmina a declarat că nu și-a mai dorit o relație stabilă, fiind afectată de experiența cu Daminuță. „Nu am mai avut o relație serioasă de la divorț. Nu că nu mi-am dorit, mi-am dorit, dar nu mă gândeam că voi mai avea”, a spus ea într-un interviu pentru Antena Stars.

Divorțul nu a fost lipsit de complicații. În momentul în care Iasmina se pregătea să se recăsătorească, a descoperit că pierduse certificatul de divorț, ceea ce a pus în pericol cununia civilă cu actualul partener. A fost nevoită să obțină o copie legalizată pentru a putea merge mai departe.

Foto – Instagram

