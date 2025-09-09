Un celebrul fotbalist s-a căsătorit cu iubitul lui într-o ceremonie de vis, pe coasta sudică a Spaniei

Alberto Lejárraga, singurul fotbalist din fotbalul masculin spaniol care s-a declarat public gay, a celebrat căsătoria cu partenerul său, Ruben Fernandez, marcând un moment istoric pentru comunitatea LGBTQ+ din sportul iberic.

O nuntă plină de neuitat pe coasta sudică a Spaniei

Portarul, care evoluează în prezent pentru echipa semi-profesionistă UD San Sebastián de los Reyes, din liga a patra spaniolă și care și-a dezvăluit public adevărata orientare sexuală în 2023, și-a unit destinul cu Ruben în luna iunie 2025. Cei doi au ales să-și celebreze iubirea la Hacienda Las Fuentes, un loc pitoresc situat între Málaga și Marbella, pe coasta sudică a Spaniei, în prezența familiei și a prietenilor apropiați, notează presa internațională.

Deși se află în luna de miere în Japonia, după cum a dezvăluit pe Instagram, Lejárraga continuă să posteze imagini din ziua nunții, însoțite de mesaje emoționante. „Au trecut aproape trei săptămâni de la aceste momente, fără îndoială unele dintre cele mai frumoase din viața noastră!”, a scris el într-o postare lungă în limba spaniolă.

„Scriem această postare pentru a împărtăși totul, dar mai ales pentru a spune mulțumim. Mulțumim celor care au fost alături de noi în acea zi. Mulțumim tuturor celor care ne-au felicitat. Mulțumim, în cele din urmă, celor care se bucură sincer că am trăit o zi atât de minunată!”

Într-o altă fotografie, cavalerii de onoare ai lui Lejárraga apar purtând papioane cu imprimeuri inspirate din fotbal, un detaliu care a adus un strop de umor și personalitate ceremoniei.

Citeşte şi: Ralf Schumacher, fratele lui Michael Schumacher, a dezvăluit că este gay. Mesajul transmis de fiul fostului pilot de Formula 1

Citeşte şi: Barry Diller, soțul celebrului designer Diane von Fürstenberg, a dezvăluit că este gay, după 24 de ani de căsnicie

Citeşte şi: Cum au reacționat părinții lui Emil Rengle când le-a spus că este gay: „Pe tata l-am evitat cel mai mult” / Video

Un moment istoric în fotbalul spaniol

Lejárraga este primul fotbalist activ din Spania care se căsătorește cu un bărbat. Spre comparație, Robbie Rogers, fost internațional american, s-a căsătorit cu regizorul Greg Berlanti în 2017, dar la o lună după ce s-a retras din activitate.

Un alt exemplu recent este australianul Josh Cavallo, care și-a anunțat logodna cu partenerul său și mutarea în Marea Britanie.

Lejárraga și-a făcut publică orientarea în 2023, într-un moment de sărbătoare, după promovarea fostei sale echipe, Marbella FC. Atunci, alături de o fotografie în care îl săruta pe Ruben, a scris: „Îți mulțumesc că ai fost mereu alături de mine, în momentele bune și în cele grele. Acum e rândul nostru să trăim din plin.”

În prezent, există doar șase fotbaliști profesioniști activi în lume care s-au declarat public gay. Căsătoria lui Alberto Lejárraga nu este doar o celebrare a iubirii, ci și un pas important spre normalizarea diversității în sportul de performanță.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News