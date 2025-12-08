  MENIU  
Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a descoperit și promovat pe Cristi Chivu, a murit la 79 de ani

Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a descoperit și promovat pe Cristi Chivu, a murit la 79 de ani

Raluca Vițu
.  Actualizat 08.12.2025, 16:50

Fotbalul românesc este în doliu după moartea lui Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a descoperit și promovat pe Cristian Chivu. Supranumit „Părintele”, Sdrobiș a încetat din viață pe 8 decembrie, la vârsta de 79 de ani, în locuința sa din Târgu Ocna.

Vestea a fost confirmată de Mihai Fudulache, patronul Viitorului Onești, cel care i-a fost alături în ultimii ani.

O carieră dedicată fotbalului

De-a lungul carierei, Ioan Sdrobiș a pregătit echipe importante din România, precum CSM Reșița, Oțelul Galați, Universitatea Cluj, Jiul Petroșani, Ceahlăul Piatra Neamț sau FC Vaslui. Totuși, cea mai mare realizare a sa rămâne descoperirea și formarea lui Cristian Chivu, actualul antrenor al lui Inter Milano. „Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!”, a scris Mihai Fudulache pe Facebook.

Ioan Sdrobiș a fost cunoscut nu doar pentru pasiunea sa, ci și pentru replicile memorabile. Contestatar al lui Mircea Lucescu, după un meci pierdut cu Rapid, a rostit celebra frază: „Dacă jucai pe bune, te băteam și-n sufrageria lui Copos”. Într-un interviu pentru Prosport, povestea cum s-a dus direct la banca adversarului: „Băi, m-ai bătut cu Miliția la Galați, acum vii cu banii lui Copos”.

Citeşte şi: Actorul Cary-Hiroyuki Tagawa, cunoscut pentru rolul din filmul „Mortal Kombat”, a murit la 75 de ani

Citeşte şi: Justin Baren, cântăreț și basist al trupei pop-rock The Redwalls, a murit la 40 de ani

Citeşte şi: Cum arată viața lui Marius Țeicu, la câțiva ani de când fiica lui a murit. Cu ce se ocupă la 80 de ani

Citeşte şi: O cântăreața celebră a murit la doar 45 de ani. Scrisoarea pe care a lăsat-o înainte să moară

Lupta cu boala și ultimele declarații

În ultimii ani, Sdrobiș s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. A fost operat pe cord deschis, iar în decembrie 2023 mărturisea: „Medicii mi-au spus că am ajuns în minutul 90, orice secundă în plus ar fi putut produce un AVC”. Cu toate acestea, reușea să păstreze umorul: „Încă n-am murit, bă! V-ați speriat după ce s-a întâmplat cu Duckadam?”.

Ioan Sdrobiș rămâne în memoria suporterilor și a jucătorilor ca un antrenor care a iubit fotbalul cu toată ființa sa. A format generații de sportivi și a lăsat în urmă nu doar amintiri, ci și un exemplu de devotament și pasiune pentru sport.

Foto – Facebook

