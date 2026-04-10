O nouă tragedie în fotbal. Antrenor al naționalei cu care România urmează să joace a murit la doar 49 de ani

În ziua în care Mircea Lucescu este înmormântat și întreaga țară și lume a fotbalului este în doliu, o veste tragică a venit din Polonia. Antrenorul secund al naționalei a decedat astăzi, la doar 49 de ani.

Lumea fotbalului suferă o nouă pierdere. Antrenorul secund al naționalei Poloniei a murit astăzi, în timp ce se antrena. Jacek Magiera este fost internațional polonez și actual antrenor secund al naționalei Poloniei. Acesta a murit la vârsta de doar 49 de ani.

Conform presei poloneze, tehnicianul s-a prăbușit azi dimineață în timp ce alerga, iar ulterior a fost transportat de urgență la spital. Din păcate, medicii nu au mai reușit să îl salveze.

Maniera era unul dintre cei mai respectați antrenori ai generației sale. Acesta lucra la echipa națională ca antrenor secund alături de selecționerul Jan Urban și urmau un plan de reconstrucție a reprezentantivei țării.

Mai mult, Polonia urma să joace cu România în Nations League.

Federația Poloneză de Fotbal, mesaj de condoleanțe

Federația Poloneză de Fotbal (PZPN) a declarat că a primit vestea „cu profundă tristețe și mare regret”.

„Familiei, prietenilor și celor apropiați ai lui Jacek Magiera le transmitem cele mai sincere condoleanțe din partea PZPN”, a transmis federația.

Organizatorii ligii poloneze au anunțat că toate meciurile din actuala etapă a Ekstraklasa vor fi precedate de un moment de reculegere în memoria sa.

Președintele PZPN, Cezary Kulesza, a descris decesul ca fiind brusc și șocant.

„Am primit informația despre moartea lui Jacek Magiera cu mare tristețe și neîncredere. Este dificil să găsești cuvintele potrivite în fața unei pierderi atât de subite și complet neașteptate”, a spus el.

„Jacek a fost un fotbalist excepțional, un antrenor excelent, dar mai presus de toate un om foarte bun pe care te puteai baza întotdeauna”, a adăugat Kulesza.

Jacek Magiera este ultimul antrenor polonez care a pregătit o echipă în Liga Campionilor UEFA.

Magiera era antrenor secund al selecționerului naționalei Poloniei, Jan Urban, din iulie 2025, ca parte a unui efort mai amplu de reconstrucție a echipei după rezultatele slabe din turneele recente.

Emil Kopański, purtătorul de cuvânt al naționalei Poloniei, a declarat: „Nu știu ce să spun. Pur și simplu nu știu. În astfel de momente, este imposibil să găsești cuvintele potrivite. Cer doar rugăciuni pentru antrenor. Un antrenor care a fost (cât de greu este să scriu asta la trecut) un om minunat. Păstrați-i gândul cu voi. Onorați-i memoria.”

Foști colegi și cluburi, inclusiv Legia Warsaw și Widzew Łódź, l-au omagiat ca mentor și „un om bun”, care îi trata pe jucători ca pe oameni, nu doar ca pe sportivi.

Carieră remarcabilă

Magiera a avut o carieră îndelungată în fotbalul polonez, mai întâi ca jucător, apoi ca antrenor.

Format la clubul Raków Częstochowa, a ajuns cunoscut la Legia Warsaw – cel mai titrat club din Polonia – unde a câștigat două titluri de campion ca jucător.

Ulterior, a antrenat Legia, conducând echipa spre titlul de campioană în sezonul 2016/2017 și în grupele Ligii Campionilor UEFA, cea mai importantă competiție intercluburi din Europa.

Magiera a lucrat intens și cu echipele naționale de tineret ale Poloniei, calificând selecționata U20 în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale FIFA U-20 din 2019 și, ulterior, a antrenat clubul Śląsk Wrocław, cu care a terminat pe locul doi în prima ligă în sezonul 2023/2024.

În total, a bifat 233 de apariții în prima ligă poloneză ca jucător, marcând 25 de goluri și a fost căpitanul echipelor naționale de tineret care au avut rezultate notabile în competițiile europene și mondiale la începutul anilor ’90.

