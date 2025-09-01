Un fost concurent de la „Insula Iubirii” atacă emisiunea de la Antena 1. Ella Vișan îl susține: „Totul e o făcătură”

Liviu Gherman, unul dintre foștii concurenți ai emisiunii „Insula iubirii”, a adus acuzații dure la adresa postului de televiziune Antena 1 și a producătorilor. Acesta susține că tot ce se difuzează este fals, iar Ella Vișan îl susține.

Liviu Gherman atacă producătorii „Insula Iubirii”

Un nou scandal de proporții se conturează în jurul emisiunii „Insula Iubirii”, difuzată de Antena 1. Liviu Gherman, fost concurent al sezonului 3 al show-ului aduce acuzații grave la adresa producătorilor emisiunii.

După participarea la show, bărbatul și-a schimbat complet viața. S-a înscris în partidul AUR și a fost la un pas de a ajunge primar într-o comună din județul Timiș, a deschis un restaurant și o academie de fotbal.

Însă nu poate lăsa trecutul în urmă și revine cu acuzații dure la adresa „Insula Iubirii”. Fostul concurent susține că tot ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat nu are nicio legătură cu realitatea și spune că întregul format este o făcătură” pusă în scenă pentru profit și audiență.

După încheierea sezonului 3 al emisiunii, Liviu Gherman și partenera sa au mers la DIICOT și au depus o plângere penală împotriva postului Antena 1 și a echipei de producție. Atunci, aceștia aduceau acuzații grave precum lipsire de libertate și șantaj, precum și trafic de persoane și proxenetism, potrivit Cancan.

Fostul concurent susține că participanții la show sunt filmați fără acordul lor

Liviu Gherman susține că cei care merg la această emisiune sunt filmați fără acordul lor, inclusiv în spa

Iile intime, în timp ce băuturile ce le sunt servite pe insulă ar fi conținut substanțe cu efecte psihoactive. De asemenea, acesta spune că ispitele fost persoane folosite în mod abuziv pentru a genera scandal și pentru a compromite concurenții.

Justiția nu i-a dat câștig de cauză, acesta nereușind să demonstreze acuzațiile aduse producătorilor „Insula Iubirii”, dar fostul concurent nu renunță și lansează atacuri de fiecare dată când are ocazia.

Ella Vișan susține acuzațiile lui Liviu Gherman

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, bărbatul a precizat că publicul nu știe ce se întâmplă de fapt în spatele camerelor de filmat și că totul este regizat.

„Oamenii nu știu ce se petrece în realitate acolo. Stai liniștită totul e o făcătură pentru a-și face ei banu nu contează chiar dacă calcă pe cadavre din păcate. Voi să fiți sănătoși, Doamne ajută”, a comentat Liviu Gherman la o postare de-a Ellei Vișan.

Controversata concurentă a reacționat și i-a oferit acestuia un semn de susținere, lăsând să se înțeleagă că are aceeași părere precum Liviu.

Sursă foto: Instagram

