Trei ispite de la Insula Iubirii au vrut să aibă o amintire pe care să nu o poată șterge prea curând despre experiența din Thailanda. Este vorba despre Cristina Scarlevschi, care a decis să își facă un tatuaj identic alături de alte două ispite. Tânăra a mărturisit pe Instagram cum s-a întâmplat totul.

Ispitele care și-au făcut același tatuaj

Cristina Scarlevschi le-a spus fanilor că în timpul celor 3 săptămâni petrecute în Thailanda, ea și Naba Salem s-au împrietenit. Mai mult, cele două au decis să își facă tatuaje pereche, ca simbol al experiențelor trăite pe insulă.

Ambele și-au tatuat cifra 9, de la numărul sezonului, ca semn de recunoștință pentru trăirile de pe insulă. Gestul lor nu le-a rămas indiferent altora, semn că o altă ispită și-a tatuat aceeași cifră. Mai exact, Mattia a fost impresionat de gestul fetelor și a decis să își tatueze și el același simbol.

Cristina Scarlevschi a povestit cum s-a întâmplat totul și cum a fugit de camere alături de Naba.

„La date-ul din Phuket, noi cu Naba am fugit de camere și ne-am împiedicat de un tattoo salon și ne-am făcut ambele cifra 9, simbolizând sezonul 9 Insula Iubirii. După, Matti s-a alăturat și el, i-a plăcut ideea”, a explicat ispita feminină.

Ispitele masculine și feminine de la Insula Iubirii s-au împrietenit

Ispitele din fiecare casă s-au împrietenit foarte bine după emisiune. După ce s-au încheiat filmările, ei și-au făcut un plan de a porni într-un fel de turneu prin țară ca să se întâlnească cu fanii emisiunii. Au inventat caravana „Insula Iubirii seduce” și au vizitat mai multe orașe din țară.

Datorită ideii, cele două grupuri s-au cunoscut mai bine și s-au legat rapid prietenii.

Cristina, Mattia și Naba au dat startul caravanei, semn că între ei s-a legat o prietenie frmoasă. Mai târziu, Oana Monea a ajuns la Constanța, iar Narcis, Andrușca, Sorin, Cătălin, Mattia și Naba au venit la Craiova, unde s-au întâlnit cu fanii.

De altfel, ispita Naba a rămas prietenă și cu concurenții Cristi Pungă și Andrei Lemnaru.

”Le-am spus de la început că eu dacă îi vedeam pe stradă, nu îi băgam în seamă! Am intrat în emisiune ca ispită și am plecat cu doi frați. Nu sunt pe gustul meu. Mie îmi plac 38+, nu îmi plac puștii”, a declarat Naba Salem.

