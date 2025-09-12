Nunta dintre Ella și Andrei de la Insula Iubirii trebuia să aibă loc mâine. Ce s-a ales de invitații și de toate pregătirile

Ella Vișan și Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii sunt unul dintre cele mai controversate cupluri care au ajuns în reality-show. Cei doi aveau nunta programată pentru 13 septembrie, însă lucrurile au luat o turnură cu totul surprinzătoare după ce tânăra și-a înșelat logodnicul cu ispita Teo.

Ce s-a ales de pregătirile pentru nunta care nu a mai avut loc dintre Ella și Teo de la Insula Iubirii

După ce Ella a decis să își urmeze inima pe insula fetelor și să își înșele logodnicul cu ispita Teo, Andrei a acceptat situația și a înțeles că a rămas fără iubită. Deși Ella nu a încheiat niciodată relația cu Andrei, tânărul a înțeles că nu mai e loc de întoarcere și și-a îndreptat atenția către ispita Andrușca. Cei doi au trăit împreună clipe frumoase pe insulă și Andrei a reușit să treacă peste decepția provocată de logodnica lui.

Mai mult, Andrei și Andrușca au plecat împreună acasă, sper deosebire de Ella și Teo, care s-au întors separat de la Insula Iubirii.

Recent, ispita Andrușca a povestit ce s-a petrecut între ea și Andrei, dar și ce s-a ales de pregătirile de nuntă dintre Ella și Andrei. Evenimentul avea să aibă loc mâine, pe 13 septembrie.

Citește și: Cine este Andrei Lemnaru de la „Insula Iubirii” 2025. La 27 de ani, are mai multe intervenții estetice și a fost dependent de jocurile de noroc

Andrușca a povestit că în România, ea și Andrei au încercat să aibă o relație, însă tânărul a avut nevoie de timp pentru a își reveni după decepția prin care a trecut. Ispita a povestit că Andrei avea mașina plină de invitații de nuntă.

„Am ajuns în România, am stat vreo săptămână împreună, timp în care l-am petrecut cu Naba, cu Narcis, am ieșit, am vorbit. Am stat la Naba acasă, după care în acea săptămână am vorbit cu părinții lui Andrei pe video-call și a început să povestească unde a fost și ce a făcut și părinții lui erau foarte șocați și nu le venea să creadă, și vestea că n-o să mai fie nunta…

A fost ceva rău atunci, mai ales pentru părinții lui. Îți dai seama sa-ți vină copilul acasă, după o lună, să-ți spună „Mamă, nu mai fac nuntă, că uite ce s-a întâmplat.” După ce am ajuns în România și după ce am vorbit cu mama lui, în aceeași zi i-au venit verighetele acasă. Noi când am ajuns în București, el avea mașina plină de invitații pentru nuntă”, a spus Andrușca la Antena 1.

Andrei și Andrușca s-au despărțit la scurt timp de când au ajuns acasă

Ajuns acasă din Thailanda, Andrei a dat piept cu realitatea dură: pregătirile pentru nuntă continuau să se desfășoare, inclusiv verighetele pe care le-a comandat au ajuns la el.

Tot la el au ajuns și invitațiile de nuntă care au fost, însă, nefolositoare, având în vedere că nu a mai existat nicio nuntă.

Citește și: Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, scene intime în baie, la Insula Iubirii. Reacția Ellei Vișan când i-a văzut. „Face lucruri pe care cu mine nu le făcea!”

Pentru că avea nevoie de timp să proceseze tot ce s-a întâmplat, Andrei a decis să se despartă de Andrușca, însă ambii au decis să rămână prieteni, iar ispita a spus că se înțeleg mai bine în calitate de prieteni. Ea i-a fost alături lui Andrei prin toată decepția prin care a trecut și a continuat să îi fie aproape și în România.

Urmărește-ne pe Google News