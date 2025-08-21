Cine este Andrei Lemnaru de la „Insula Iubirii” 2025. La 27 de ani, are mai multe intervenții estetice și a fost dependent de jocurile de noroc

Andrei Lemnaru este unul dintre cei mai discutați concurenți din sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii” 2025, difuzată pe Antena 1. Tânărul a atras atenția publicului nu doar prin apariția sa fizică, ci și prin povestea de dragoste tumultuoasă cu Ella Vișan.

De la operații estetice până la scene controversate difuzate în emisiune, Andrei Lemnaru este un personaj care stârnește curiozitate și emoții puternice.

Cine este Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025

Andrei Lemnaru are 27 de ani și este antreprenor. Originar din România, el locuiește în Marea Britanie, unde și-a construit o carieră și o relație stabilă cu Ella Vișan. Participarea sa la „Insula Iubirii” a fost motivată de dorința de a testa fidelitatea și puterea relației înainte de nunta planificată pentru septembrie 2025.

„Am intrat în emisiune cu gândul că vom ieși mai puternici. Voiam să văd dacă suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt”, a declarat Andrei în cadrul unui interviu din aeroport.

Cum a început povestea de dragoste cu Ella Vișan

Andrei și Ella s-au cunoscut în Marea Britanie, unde au fost colegi de muncă. Relația lor a început treptat, iar după trei ani și jumătate, au decis să se logodească. Înainte de marele pas, au ales să participe la „Insula Iubirii” pentru a-și testa sentimentele într-un mediu plin de tentații.

„Primul sărut a fost la ea acasă. Eu dormeam, iar ea mi l-a furat”, a povestit Andrei cu umor. Ella a completat: „Comunicarea și fidelitatea sunt punctele noastre forte”.

Cu toate acestea, pe parcursul emisiunii, relația lor a fost pusă la grea încercare, mai ales din cauza apropierii Ellei de ispita Teo Costache.

Controversatul episod cu iubita lui, Ella, și ispita Teo din baie

Unul dintre cele mai controversate momente din sezonul 9 a fost scena intimă dintre Ella Vișan și ispita Teo Costache, surprinsă în baie. Cei doi au fost protagoniștii unui „Dream Date” de 24 de ore, iar apropierea lor a culminat cu o partidă de amor, filmată de camerele de supraveghere.

„În baie, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru mine. N-am vrea să fim prinși în anumite ipostaze intime, doar că eram conectați și dorința asta între noi doi era prea mare”, a declarat Teo.

Andrei Lemnaru a fost șocat de imaginile difuzate: „Căsătoria nu mai există! Orgoliul de bărbat rămâne în picioare. Nu există vreodată în lumea asta ca alt bărbat să îmi atingă femeia”.

Cum s-a răzbunat pe Ella după infidelitatea ei

După ce a vizionat imaginile cu Ella și ispita Teo în baie, Andrei Lemnaru a fost profund afectat. Deși inițial părea calm și diplomatic, spunând „Pot doar să o aplaud”, în realitate, trădarea l-a zdruncinat. Nunta planificată pentru 13 septembrie a fost anulată, iar Andrei a decis să-i plătească Ellei cu aceeași monedă.

Înainte de bonfire-ul final, Andrei s-a apropiat de ispita Andrușca și ar fi întreținut relații intime cu ea, chiar în fața camerelor de filmat. „Lovit în amorul propriu, Andrei a decis că replica cea mai eficientă e una practică și s-a cuplat cu Andrușca”, au relatat surse din emisiune, potrivit cancan.ro.

După încheierea filmărilor, Andrei și Andrușca au păstrat legătura timp de două luni, însă relația nu a rezistat. Suspiciunile legate de activitatea ei din Germania l-au determinat pe Andrei să pună punct idilei.

Ce operații estetice și-a făcut Andrei Lemnaru de-a lungul timpului

Andrei Lemnaru a fost deschis în privința intervențiilor estetice pe care le-a făcut. Înainte de participarea la emisiune, el a trecut prin patru proceduri:

Liposucție

Skin Tightening

High Definition

Ginecomastie

„Am și eu operații estetice, dar nu prea se văd, aia e problema. Nu s-au prins de mine”, a spus Andrei cu autoironie.

Ella Vișan, partenera sa, a apelat și ea la mai multe intervenții, printre care implanturi mamare, liposucție 360 și abdominoplastie, toate realizate înainte de emisiune, cu gândul la nunta lor.

Andrei Lemnaru și lupta cu dependența de jocurile de noroc

Andrei Lemnaru a vorbit deschis despre perioada în care a fost dependent de jocurile de noroc, o experiență care l-a marcat profund. În cadrul show-ului, el a mărturisit:

„Cel mai mult am pierdut 25.000 într-o noapte. În șapte-opt ore! La aparate nu câștigi, nu sunt făcute să câștigi”.

Această sumă, potrivit Ellei, era exprimată în lire sterline, nu în lei sau euro. Andrei a explicat că a fost influențat de anturaj și de mirajul banilor rapizi: „Gândește-te că făceam bani pe care nu visam că o să-i fac vreodată. Am dat la roșu și la negru, știi cum m-a dus? Nu îmi pare rău… Din cauza anturajului!”.

Deși a spus că nu regretă pierderile, Ella a subliniat că părinții lui nu știau despre acest viciu și că suma pierdută într-o singură noapte depășea salariul ei anual. Ea a mai precizat că, odată ce au devenit un cuplu, Andrei a renunțat la jocurile de noroc.

Foto – arhivă

