Narcis de la Insula Iubirii a avut o aventură cu o fostă concurentă de la Chefi la Cuțite

Amelia Matei
Narcis Bujor este una dintre cele mai puternice prezențe de la Insula Iubirii. El s-a făcut remarcat pentru stilul său direct și felul în care spune lucrurilor pe nume, motiv pentru care concurentele de pe insulă au ales să stea departe de el. Acum, ies la iveală dezvăluiri despre Narcis Bujor.

Narcis Bujor, aventură secretă cu o concurentă de la Chefi la Cuțite

Narcis Bujor de la Insula Iubirii a atras privirile femeilor, atât de pe insulă, cât și din viața reală sau mediul online. Se pare că rolul de ispită i se potrivește de minune și nu este prima oară când bărbatul îl joacă.

Conform Cancan, atunci când a venit în București, Narcis a vrut să se angajeze la un salon renumit de tatuaje din București. Din păcate, nu avea unde să stea, însă a găsit o soluție. Cea care l-a ajutat a fost chiar dominatoarea Kenya, fostă concurentă la Chefi la Cuțite.

Se pare că femeia l-a ținut pe Narcis două săptămâni la ea acasă, fără să îi ceară niciun ban. Cum Narcis nu părea să aibă vreo intenție să plece, Kenya a trebuit să ia măsuri, așa că ispita și-a „plătit chiria” în alt mod.

Conform sursei citate, ispita de la Insula Iubirii și Kenya au filmat împreună scene intime pentru fanii brunetei care plăteau bani pentru conținut premium.

Kenya a vorbit despre relația ei cu Narcis, spunând că nu a fost o poveste de lungă durată, dar au rămas prieteni.

„A fost ceva scurt, nu putem spune neapărat că am avut o relație. Am încercat, ne-am văzut, ne-am plăcut unul pe altul, dar fiecare era pe drumul lui, nu puteam să ne încurcăm. Noi ne știm de 5 ani, dar el, o perioadă, nu a venit în București. Venea doar o dată pe an, mai tatua, după care pleca. Dar în urmă cu 2 ani am început să mai vorbim, să ne vedem, se fac acum doi ani în noiembrie”, a spus Kennya pentru spynews.ro.

Ea a vorbit deschis despre filmulețele pe care le-a făcut alături de ispită, însă spune că nu s-a mutat niciodată în apartamentul ei.

”Am făcut niște filmulețe, am făcut împreună, m-a ajutat pentru content. Eu când l-am cunoscut pe Narcis, el făcea bani din tatuaje și făcea bine, nu avea nevoie de casa mea. Tatua mai mult în Austria, venea din când în când pe la București, tatua și pe aici, ne vedeam în zilele acelea. El nu prea stătea pe la mine în perioada aceea”, a mai spus Kennya.

Cine e Narcis Bujor

Narcis Bujor a intrat ca ispită în emisiunea Insula Iubirii. El este de profesie tatuator, are 32 de ani și 1.94 m înălțime.

Totodată, ispita face parte și dintr-o trupă de stripperi condusă de Cornel Păsat și face spectacole incendiare cu foc.

Ceea ce nu mulți știu despre Narcis este că acesta a scris un volum de poezii și epigrame care a fost publicat în presa locală din Tecuci, orașul în care s-a născut.

Narcis își dedică timpul liber câinilor săi, antrenamentelor intense și călătoriilor.

