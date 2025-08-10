  MENIU  
Home > Vedete > Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii: „Am fost singura din Republica Moldova și mi-a fost greu să mă integrez, să înțeleg glumele sau subtilitățile culturale ale românilor” / Exclusiv

Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii: „Am fost singura din Republica Moldova și mi-a fost greu să mă integrez, să înțeleg glumele sau subtilitățile culturale ale românilor” / Exclusiv

Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii: „Am fost singura din Republica Moldova și mi-a fost greu să mă integrez, să înțeleg glumele sau subtilitățile culturale ale românilor” / Exclusiv
Unica.ro
.

Cristina Scarlevschi, remarcată încă din primele ediții Insula Iubirii din acest an, este o ispită născută în Republica Moldova, cu o poveste de viață impresionantă.

Cristina a trecut anul trecut printr-o adevărată dramă, care i-a schimbat viața. Mai exact, până anul trecut, era soție și mamă. Fiul ei a fost diagnosticat la scurt timp de la naștere cu o boală incurabilă, iar la câteva luni de la decesul bebelușului, ispita și-a anunțat și divorțul.

Cristina Scarlevschi, despre participarea la Insula Iubirii: „Simțeam că nu sunt pregătită pentru așa ceva, mai ales după tot ce am trăit în viața mea, după drama pe care am experimentat-o”

Tânăra a reușit să capteze atenția bărbaților din casă, la Insula Iubirii, prin mișcările ei, fiind profesoară de dans la bară, dar și prin femininitatea pe care o exprimă la fiecare pas.

Am vrut să aflăm mai multe despre ea și modul în care resimte toată această perioadă din viața ei. Iată ce declarații a făcut în interviul exclusiv pentru Unica.ro.

„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Recomandarea zilei

Remarc că ai parte de numeroase reacții pozitive, lumea te place, chiar dacă, evident, mai există și răutăcioși. Te așteptai la asta? Cum gestionezi ce se întâmplă după Insula Iubirii?

Sincer, nu mă așteptam la nimic. Poate o să pară ciudat, dar înainte să primesc invitația de a participa la „Insula Iubirii”, nici nu știam ce înseamnă această emisiune. E foarte cunoscută, știu asta acum, însă eu chiar nu auzisem de ea până atunci!

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Apoi am început să mă documentez, să privesc câteva episoade, dar am abandonat totul destul de repede. Simțeam că nu sunt pregătită pentru așa ceva, mai ales după tot ce am trăit în viața mea, după drama pe care am experimentat-o.

Cristina Scarlevschi la „Insula Iubirii”, sezonul 9 (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 5)

„Nu m-am dus în emisiune ca să fac PR, nu am avut niciun plan de imagine”

Cei care mă cunosc știu că sunt un om foarte viu, vesel, spontan, un suflet nebunatic, cum îmi place să spun. Am fost așa și înainte să devin mamă, dar și după. Asta face parte din mine. Nu m-am dus în emisiune ca să fac PR, nu am avut niciun plan de imagine. Totul s-a întâmplat firesc.

Cea care m-a convins, de fapt, a fost o prietenă apropiată, care mi-a spus: „Cristina, poate îți găsești dragostea!” Și acel gând a rezonat cu mine. Pentru că, da, îmi lipsea asta. Trăisem viața de familie, iar apoi am rămas singură. Cine a trecut prin singurătate, știe cât de greu e.

Am plecat cu așteptări frumoase, cu speranța unei experiențe speciale. A fost frumos, dar și greu, pe alocuri. Am simțit că femeile trebuiau să facă mai mult pentru a primi atenție, când, de fapt, parcă e firesc ca bărbații să fie cei care oferă atenție.

În plus, am fost singura din Republica Moldova și, sincer, mi-a fost uneori greu să mă integrez, să înțeleg glumele sau subtilitățile culturale ale românilor. Dar, dincolo de toate, a fost o experiență palpitantă, emoționantă și, cel mai important, am rămas eu – autentică, exact așa cum sunt.

Citește și – Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre emisiune: „Nu este normal”

Citește și – Oana Monea a suferit o semipareză. Cea mai cunoscută ispită de la Insula Iubirii a ajuns la spital de urgență

Citește și – De ce toate concurentele de la Insula Iubirii arată la fel? Un medic estetician oferă explicații

Cristina Scarlevschi: „Insula Iubirii” a venit ca o nouă provocare, dar și ca o deschidere către publicul din România. Îmi era teamă că poate nu voi fi acceptată pentru că vorbesc diferit, mă comport altfel”

Cum ți-a schimbat viața Insula Iubirii? Ce a adus emisiunea pentru tine și ce faci în prezent? Știu că deja erai cunoscută, însă, bănuiesc că emisiunea ți-a adus și mai multă popularitate.

În Republica Moldova eram deja cunoscută pentru activitatea mea ca profesoară de pole dance. Sunt una dintre cele care au promovat acest sport aici și am muncit enorm ca să-l ridic la un nivel înalt, unde oamenii să-l vadă ca pe ceea ce este, de fapt: un dans sportiv, artistic, cu disciplină și grație. Nicidecum un striptease, cum era adesea greșit înțeles. Mă bucur că pole dance-ul a ajuns și în Olimpiadă. Spre asta tind și eu cu elevele mele!

Oamenii mă cunoșteau și pentru alte apariții – am fost la „Moldova are Talent”, „România are Talent” și în diferite proiecte media. Am fost mereu în vizor, iar cei care m-au urmărit îmi știu și povestea de viață și parcursul profesional, cunoscând și durerea prin care am trecut.

„Insula Iubirii” a venit ca o nouă provocare, dar și ca o deschidere către publicul din România. Datorită emisiunii, foarte mulți oameni de acolo m-au descoperit. Recunosc că aveam emoții – îmi era teamă că poate nu voi fi acceptată pentru că vorbesc diferit, mă comport altfel, vin din alt spațiu cultural.

Am fost profund impresionată și emoționată de reacțiile primite. M-am simțit iubită, susținută și înțeleasă. Mi-au scris mii de oameni mesaje de apreciere, de fascinație chiar. Îmi exprim recunoștința față de fiecare în parte – chiar și față de cei care au comentat mai dur sau negativ.

„Cei care mi-au atras atenția au fost Cristi și Claudiu”

Până la urmă, cred că echilibrul în viață vine tocmai din faptul că există ambele laturi – lumina și umbra. Important e să nu te pierzi pe tine și să mergi mai departe cu inima deschisă!

Aș vrea să vorbim puțin despre Claudiu, mai ales pentru că nu îl vom mai vedea pe acesta în următoarele episoade. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu tine, atunci când l-ai cunoscut? Cum l-ai simțit pe el și ce sentimente te-au încercat?

La început, dintre băieți, cei care mi-au atras atenția au fost Cristi și Claudiu. Cu Claudiu a fost ceva mai special – o coincidență, o conexiune subtilă care se creează uneori din priviri. Nu aveam intenția să intru în vorbă cu el, dar privirile lui… efectiv mă scanau de sus până jos și mi-au transmis acel „ceva” care mi-a dat de înțeles că este interesat și că merită să-i ofer atenție.

Am început să discutăm și am descoperit că avem lucruri în comun. Muzica pe care o ascultăm, meditațiile, anumite subiecte care ne apropiau. Încet, am început să simt o vibrație romantică între noi, de parcă eu am fost cea ispitită. Fetele îmi atrăgeau des atenția. „Uite cum se uită Claudiu la tine… uite cum te urmărește cu privirea”. M-am lăsat puțin condusă de poveste – am crezut că trăiesc un început de romantism.

Ce spune Cristina Scarlevschi despre Claudiu: „Am înțeles că nu venise acolo pentru a-și testa relația, ci pentru a-i demonstra Isabelei că este un bărbat serios”

Dar, în timp, am observat o anumită răceală în comportamentul lui. Părea tot mai retras, mai distant. Am avut o discuție sinceră în care el mi-a spus clar că mă admiră ca femeie, dar nu îl atrag – că singura care îl atrage este iubita lui. În acel moment, am înțeles că nu venise acolo pentru a-și testa relația, ci pentru a-i demonstra Isabelei că este un bărbat serios.

Am ales să mă retrag cu demnitate. Nu regret nimic din ce s-a întâmplat.

Ești o femeie frumoasă. Crezi că privirile, poate, însemnau mai mult? Puteai să ai o relație cu un concurent de acolo?

Da, sigur că privirile înseamnă mult. Uneori, nici nu e nevoie de cuvinte – privirea poate spune tot. Eu sunt un om care simte foarte multe din gesturi, din felul în care cineva te privește, din energia pe care o transmite.

M-am lăsat purtată de val și am ales să las lucrurile să decurgă natural. Nu am forțat nimic, n-am venit cu așteptări sau cu strategii. Am fost deschisă spre a avea o experiență autentică.

Foto: Antena 1

Cele mai vândute colecții!
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cum arată apartamentul pe care Cristi Borcea i l-a luat fiicei sale în SUA. Melissa studiază arhitectura
Cum arată apartamentul pe care Cristi Borcea i l-a luat fiicei sale în SUA. Melissa studiază arhitectura
Fanatik
Mercur își reia tranzitul drept din 11 august! Camelia Pătrășcanu anunță întâmplări neașteptate, dar și clarificări pentru multe dintre zodii
Mercur își reia tranzitul drept din 11 august! Camelia Pătrășcanu anunță întâmplări neașteptate, dar și clarificări pentru multe dintre zodii
GSP.ro
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
Click.ro
Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
TV Mania
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
Citește și...
Adolescentă, desfigurată după ce și-a vopsit părul acasă. „Am crezut că mă sufoc”
Gafa uriaşă făcută de Nicuşor Dan la înmormântarea lui Iliescu! A încurcat complet lucrurile, ce s-a întâmplat în culise
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Prima insulă din lume care va fi guvernată integral de AI
Când începe „The Ticket”, cel mai nou show de la Antena 1. Primele imagini cu jurații
Andreea Frățilă, despre noua provocare din carieră: “Un vis devenit realitate!” / Exclusiv
Rețeta secretă de clătite pe care o are chef Horia Manea. După ce alt desert sunt înnebunite fiicele sale / Exclusiv
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Vești TERIBILE despre Nina Iliescu. Refuză să meargă la spital, deși nu se simte bine, nu mai primește vizite și nu mai răspunde la telefon. Detalii cutremurătoare!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Alessia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, și-a pus implanturi mamare, la 22 de ani. Cum a reacționat mama tinerei, Amalia Năstase
Alessia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, și-a pus implanturi mamare, la 22 de ani. Cum a reacționat mama tinerei, Amalia Năstase
Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Reacția surprinzătoare a artistei
Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Reacția surprinzătoare a artistei
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Elle
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Cum se menține Mădălina Ghenea în formă. La ce renunță atunci când își dorește să slăbească și care este boala de care suferă: "Nu pot mânca..."
Cum se menține Mădălina Ghenea în formă. La ce renunță atunci când își dorește să slăbească și care este boala de care suferă: "Nu pot mânca..."
Carmen Grebenișan, certată de medicul care îi supraveghează sarcina. Ce a povestit creatoarea de conținut, însărcinată în ultimul trimestru: „Am contracții zilnic”
Carmen Grebenișan, certată de medicul care îi supraveghează sarcina. Ce a povestit creatoarea de conținut, însărcinată în ultimul trimestru: „Am contracții zilnic”
DailyBusiness.ro
Chongqing, „orașul 8D” din China, noua destinație preferată de turiștii străini
Chongqing, „orașul 8D” din China, noua destinație preferată de turiștii străini
Jaf major în Anglia: un grup de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Jaf major în Anglia: un grup de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
A1.ro
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică
Horoscop 10 august 2025. Mercur în zodia Leu. Tensiuni și conflicte în cuplu pentru o zodie. Adevărul va ieși la suprafață
Horoscop 10 august 2025. Mercur în zodia Leu. Tensiuni și conflicte în cuplu pentru o zodie. Adevărul va ieși la suprafață
Zodii care dau lovitura pe plan financiar în august. Atrag banii ca un magnet
Zodii care dau lovitura pe plan financiar în august. Atrag banii ca un magnet
Simona Gherghe, apariție de senzație în costum de baie, la 47 de ani. Cum s-a fotografiat pe plajele din Grecia
Simona Gherghe, apariție de senzație în costum de baie, la 47 de ani. Cum s-a fotografiat pe plajele din Grecia
Cine este Moldo din „Casa Iubirii”. Detalii despre Robert Iulian Moldoveanu
Cine este Moldo din „Casa Iubirii”. Detalii despre Robert Iulian Moldoveanu
Observator News
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
Libertatea pentru Femei
A ajuns iar ținta ironiilor! Gafa Vioricăi Dăncilă la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce „perlă” a scos. Fostul premier, apariție impecabilă, dar emoțiile au învins-o
A ajuns iar ținta ironiilor! Gafa Vioricăi Dăncilă la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce „perlă” a scos. Fostul premier, apariție impecabilă, dar emoțiile au învins-o
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
A devenit mamă la 56 de ani și a ales să plece din țară alături de femeia iubită, doar ca să-și crească fiica în liniște. Astăzi are 70 de ani. Îți mai amintești de ea? Ce transformare!
A devenit mamă la 56 de ani și a ales să plece din țară alături de femeia iubită, doar ca să-și crească fiica în liniște. Astăzi are 70 de ani. Îți mai amintești de ea? Ce transformare!
Ion Iliescu, omul. Pasiuni, sport, călătorii. Lucruri mai puțin știute despre fostul președinte
Ion Iliescu, omul. Pasiuni, sport, călătorii. Lucruri mai puțin știute despre fostul președinte
Viva.ro
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Cine a fost femeia din lumea bună a Capitalei de care Ion Iliescu ar fi fost îndrăgostit la culme în timpul mariajului cu Nina Iliescu
Cine a fost femeia din lumea bună a Capitalei de care Ion Iliescu ar fi fost îndrăgostit la culme în timpul mariajului cu Nina Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscopul zilei de duminică, 10 august. O zodie va avea probleme de sănătate
Horoscopul zilei de duminică, 10 august. O zodie va avea probleme de sănătate
Alimentele pe care să nu le mai consumi niciodată dimineața
Alimentele pe care să nu le mai consumi niciodată dimineața
Tratament în regim ambulatoriu la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”. Ce opțiuni au pacienții pentru o programare, respectiv internare
Tratament în regim ambulatoriu la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”. Ce opțiuni au pacienții pentru o programare, respectiv internare
Ce se întâmplă în organism dacă mănânci roșii seara
Ce se întâmplă în organism dacă mănânci roșii seara
TV Mania
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii
Cum arată Andreea Bănică în costum de baie la 47 de ani. Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut pozele
Cum arată Andreea Bănică în costum de baie la 47 de ani. Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut pozele
Ce nu ai văzut la TV! Ispita Mihaela Mincu, despre regulile stricte de la Insula Iubirii „Eram ca la Big Brother. Nu puteam...
Ce nu ai văzut la TV! Ispita Mihaela Mincu, despre regulile stricte de la Insula Iubirii „Eram ca la Big Brother. Nu puteam...
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton