Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii: „Am fost singura din Republica Moldova și mi-a fost greu să mă integrez, să înțeleg glumele sau subtilitățile culturale ale românilor” / Exclusiv

Cristina Scarlevschi, remarcată încă din primele ediții Insula Iubirii din acest an, este o ispită născută în Republica Moldova, cu o poveste de viață impresionantă.

Cristina a trecut anul trecut printr-o adevărată dramă, care i-a schimbat viața. Mai exact, până anul trecut, era soție și mamă. Fiul ei a fost diagnosticat la scurt timp de la naștere cu o boală incurabilă, iar la câteva luni de la decesul bebelușului, ispita și-a anunțat și divorțul.

Cristina Scarlevschi, despre participarea la Insula Iubirii: „Simțeam că nu sunt pregătită pentru așa ceva, mai ales după tot ce am trăit în viața mea, după drama pe care am experimentat-o”

Tânăra a reușit să capteze atenția bărbaților din casă, la Insula Iubirii, prin mișcările ei, fiind profesoară de dans la bară, dar și prin femininitatea pe care o exprimă la fiecare pas.

Am vrut să aflăm mai multe despre ea și modul în care resimte toată această perioadă din viața ei. Iată ce declarații a făcut în interviul exclusiv pentru Unica.ro.

Remarc că ai parte de numeroase reacții pozitive, lumea te place, chiar dacă, evident, mai există și răutăcioși. Te așteptai la asta? Cum gestionezi ce se întâmplă după Insula Iubirii?

Sincer, nu mă așteptam la nimic. Poate o să pară ciudat, dar înainte să primesc invitația de a participa la „Insula Iubirii”, nici nu știam ce înseamnă această emisiune. E foarte cunoscută, știu asta acum, însă eu chiar nu auzisem de ea până atunci!

Apoi am început să mă documentez, să privesc câteva episoade, dar am abandonat totul destul de repede. Simțeam că nu sunt pregătită pentru așa ceva, mai ales după tot ce am trăit în viața mea, după drama pe care am experimentat-o.

„Nu m-am dus în emisiune ca să fac PR, nu am avut niciun plan de imagine”

Cei care mă cunosc știu că sunt un om foarte viu, vesel, spontan, un suflet nebunatic, cum îmi place să spun. Am fost așa și înainte să devin mamă, dar și după. Asta face parte din mine. Nu m-am dus în emisiune ca să fac PR, nu am avut niciun plan de imagine. Totul s-a întâmplat firesc.

Cea care m-a convins, de fapt, a fost o prietenă apropiată, care mi-a spus: „Cristina, poate îți găsești dragostea!” Și acel gând a rezonat cu mine. Pentru că, da, îmi lipsea asta. Trăisem viața de familie, iar apoi am rămas singură. Cine a trecut prin singurătate, știe cât de greu e.

Am plecat cu așteptări frumoase, cu speranța unei experiențe speciale. A fost frumos, dar și greu, pe alocuri. Am simțit că femeile trebuiau să facă mai mult pentru a primi atenție, când, de fapt, parcă e firesc ca bărbații să fie cei care oferă atenție.

În plus, am fost singura din Republica Moldova și, sincer, mi-a fost uneori greu să mă integrez, să înțeleg glumele sau subtilitățile culturale ale românilor. Dar, dincolo de toate, a fost o experiență palpitantă, emoționantă și, cel mai important, am rămas eu – autentică, exact așa cum sunt.

Cristina Scarlevschi: „Insula Iubirii” a venit ca o nouă provocare, dar și ca o deschidere către publicul din România. Îmi era teamă că poate nu voi fi acceptată pentru că vorbesc diferit, mă comport altfel”

Cum ți-a schimbat viața Insula Iubirii? Ce a adus emisiunea pentru tine și ce faci în prezent? Știu că deja erai cunoscută, însă, bănuiesc că emisiunea ți-a adus și mai multă popularitate.

În Republica Moldova eram deja cunoscută pentru activitatea mea ca profesoară de pole dance. Sunt una dintre cele care au promovat acest sport aici și am muncit enorm ca să-l ridic la un nivel înalt, unde oamenii să-l vadă ca pe ceea ce este, de fapt: un dans sportiv, artistic, cu disciplină și grație. Nicidecum un striptease, cum era adesea greșit înțeles. Mă bucur că pole dance-ul a ajuns și în Olimpiadă. Spre asta tind și eu cu elevele mele!

Oamenii mă cunoșteau și pentru alte apariții – am fost la „Moldova are Talent”, „România are Talent” și în diferite proiecte media. Am fost mereu în vizor, iar cei care m-au urmărit îmi știu și povestea de viață și parcursul profesional, cunoscând și durerea prin care am trecut.

„Insula Iubirii” a venit ca o nouă provocare, dar și ca o deschidere către publicul din România. Datorită emisiunii, foarte mulți oameni de acolo m-au descoperit. Recunosc că aveam emoții – îmi era teamă că poate nu voi fi acceptată pentru că vorbesc diferit, mă comport altfel, vin din alt spațiu cultural.

Am fost profund impresionată și emoționată de reacțiile primite. M-am simțit iubită, susținută și înțeleasă. Mi-au scris mii de oameni mesaje de apreciere, de fascinație chiar. Îmi exprim recunoștința față de fiecare în parte – chiar și față de cei care au comentat mai dur sau negativ.

„Cei care mi-au atras atenția au fost Cristi și Claudiu”

Până la urmă, cred că echilibrul în viață vine tocmai din faptul că există ambele laturi – lumina și umbra. Important e să nu te pierzi pe tine și să mergi mai departe cu inima deschisă!

Aș vrea să vorbim puțin despre Claudiu, mai ales pentru că nu îl vom mai vedea pe acesta în următoarele episoade. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu tine, atunci când l-ai cunoscut? Cum l-ai simțit pe el și ce sentimente te-au încercat?

La început, dintre băieți, cei care mi-au atras atenția au fost Cristi și Claudiu. Cu Claudiu a fost ceva mai special – o coincidență, o conexiune subtilă care se creează uneori din priviri. Nu aveam intenția să intru în vorbă cu el, dar privirile lui… efectiv mă scanau de sus până jos și mi-au transmis acel „ceva” care mi-a dat de înțeles că este interesat și că merită să-i ofer atenție.

Am început să discutăm și am descoperit că avem lucruri în comun. Muzica pe care o ascultăm, meditațiile, anumite subiecte care ne apropiau. Încet, am început să simt o vibrație romantică între noi, de parcă eu am fost cea ispitită. Fetele îmi atrăgeau des atenția. „Uite cum se uită Claudiu la tine… uite cum te urmărește cu privirea”. M-am lăsat puțin condusă de poveste – am crezut că trăiesc un început de romantism.

Ce spune Cristina Scarlevschi despre Claudiu: „Am înțeles că nu venise acolo pentru a-și testa relația, ci pentru a-i demonstra Isabelei că este un bărbat serios”

Dar, în timp, am observat o anumită răceală în comportamentul lui. Părea tot mai retras, mai distant. Am avut o discuție sinceră în care el mi-a spus clar că mă admiră ca femeie, dar nu îl atrag – că singura care îl atrage este iubita lui. În acel moment, am înțeles că nu venise acolo pentru a-și testa relația, ci pentru a-i demonstra Isabelei că este un bărbat serios.

Am ales să mă retrag cu demnitate. Nu regret nimic din ce s-a întâmplat.

Ești o femeie frumoasă. Crezi că privirile, poate, însemnau mai mult? Puteai să ai o relație cu un concurent de acolo?

Da, sigur că privirile înseamnă mult. Uneori, nici nu e nevoie de cuvinte – privirea poate spune tot. Eu sunt un om care simte foarte multe din gesturi, din felul în care cineva te privește, din energia pe care o transmite.

M-am lăsat purtată de val și am ales să las lucrurile să decurgă natural. Nu am forțat nimic, n-am venit cu așteptări sau cu strategii. Am fost deschisă spre a avea o experiență autentică.

Foto: Antena 1

