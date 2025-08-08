Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre emisiune: „Nu este normal”

Cristina Scarlevschi, poreclită „moldo”, este una dintre cele mai apreciate ispite de la Insula Iubirii din sezonul acesta. Este pentru prima oară când tânăra participă la o astfel de experiență și mărturisește că a venit din Thailanda cu câteva regrete.

Cristina Scarlevschi, dezvăluiri despre Insula Iubirii

Cristina Scarlevschi a vorbit într-un interviu pentru Libertatea despre experiența ei ca ispită în cadrul emisiunii, dezvăluind că nu doar concurenții trec printr-un test, ci și fetele care vin să ispitească.

Mereu cu zâmbetul pe buze și o energie pozitivă, „Moldo”, așa cum îi spun ceilalți concurenți, este o prezență efervescentă în casa băieților. Ea spune că a acceptat provocarea nu doar pentru a juca rolul de ispită, ci și pentru a se cunoaște mai bine și a își vindeca niște răni.

De fapt, spune tânăra, testul nu e doar pentru parteneri, ci și pentru ispite, care au de dus un „test psihologic” în cele 3 săptămâni pe insulă.

Am venit la «Insula Iubirii» fără măști, am venit să trăiesc o experiență de neuitat, mi-am dorit mult să vin să fiu uimită. A fost tare superb. Mi-a plăcut orice moment, dar pe alocuri a fost și greu. De fapt, cei de acasă cred că e ușor, te-ai dus la petrecere, dar de fapt este un test psihologic nu doar pentru cuplu, dar și pentru noi”, a spus Scarlevschi.

Ce regretă Cristina Scarlevschi după Insula Iubirii

Tânăra a vorbit despre experiența ei din Thailanda și a recunoscut că a venit și pentru a se detașa de problemele personale. Chiar în cadrul primului date cu Claudiu, Cristina a mărturisit că a trecut printr-o adevărată traumă când și-a pierdut copilul în urmă cu un an, din cauza unor probleme de sănătate intervenite la scurt timp după naștere.

Așadar, insula a fost și un prilej ca ea să schimbe mediul și să se regăsească după imensa durere prin care a trecut.

Cristina a povestit că marele ei regret este că emisiunea a durat prea puțin.

„Nu prea am avut timp pentru shopping. Ne «fugăreau» de colo-colo, repede ne duceau la date-uri, repede ne întorceau. Chiar mi-am dat seama că am venit cu două valize, dar aveam puține haine. Îmi părea rău că nu mi-am luat eu toate costumele mele de baie, dar nu știam ce așteptări voi avea acolo”, a spus vedeta.

I-a spus producătorului că „nu este normal”. Cum a ajuns Cristina ispită

Cristina Scarlevschi a vorbit despre cum a primit propunerea de a fi ispită, recunoscând că nu știa nimic despre emisiune înainte de a primi invitația.

„De fapt eu am primit invitație de participare și când mi-a scris să vin la „Insula Iubirii” ca ispită, eu am întrebat ce este emisiunea asta. Nu știam nimic absolut. Așa că m-am uitat la ultimul sezon, la sezonul 8. Mi s-a părut atât de interesant că nu dormeam nopțile. Când am venit la producător i-am zis că nu este normal”, a mai povestit tânăra.

