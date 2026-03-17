O ispita feminină revine la Insula iubirii 2026. Andrușca este pregătită pentru noul sezon

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andrușca, ispita care a stârnit controverse în 2025, revine la Insula Iubirii! Filmările pentru sezonul 10 sunt în desfășurare în Thailanda, iar Antena 1 promite surprize colosale pentru lansarea din luna iulie.

Filmările pentru cel de-al zecelea sezon al reality-show-ului Insula Iubirii sunt în plină desfășurare, iar fanii nu mai au mult de așteptat până la premiera din această vară. Echipa Antena 1 și participanții se află în Thailanda, unde relațiile sunt puse la încercare, iar ispitele își intră deja în rol.

Gazda emisiunii, Radu Vâlcan, a împărtășit entuziasmul său pentru noul sezon, confirmând atenția meticuloasă la detalii: „Pentru mine, finalul lunii februarie, înseamnă anual un singur lucru – revenirea în Thailanda şi cunoaşterea participanţilor din noul sezon. Ca de fiecare dată, am primit deja multe mesaje despre concurenţi, despre filmări şi mă bucur că, în sfârşit, vă putem oferi această informaţie, atât de aşteptată – începem!”

Sezonul va debuta pe 20 iulie, fiind difuzat în prime-time, în zilele de luni, marți și miercuri, de la ora 23.00, o alegere neobișnuită dar strategică pentru a păstra atmosfera misterioasă și intensă a show-ului.

Cine sunt ispitele feminine ale noului sezon

Potrivit Cancan, lista ispitelor feminine a fost dezvăluită, iar numele lor sunt deja pe buzele tuturor. Rebecca Toma, Daniela Pană, Sandra Vintilă, Gabriela Barbu, Rusu Oana, Frankie, Florina și Andreea H. sunt gata să testeze limitele emoționale ale participanților. Totuși, cea care atrage cel mai mult atenția este Andreea Aurică, cunoscută și ca „Andrușca”, o prezență care a făcut furori în sezonul anterior.

Andreea Aurică, blonda care a captivat publicul în 2025, este pregătită să-și continue rolul provocator. Anul trecut, ea a reușit să se apropie de concurentul Andrei Lemnaru, iar cei doi au părăsit show-ul împreună. Relația lor, consumată atât în cadrul emisiunii, cât și după, s-a încheiat ulterior, dar experiența câștigată o transformă într-o ispită redutabilă pentru sezonul 10.

„Andrușca revine la Insula Iubirii” a devenit deja un titlu viral pe rețelele sociale, iar fanii se întreabă ce urmează pentru această figură controversată. Cu siguranță, ea va aduce din nou momente intense pentru telespectatori.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News