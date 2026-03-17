Titi Aur, reacție dură după accidentul lui Ilan Laufer: „Ești complet inconștient când îți asumi să pui gemenii de 5 ani pe trotineta electrică!”

Accidentul în care a fost implicat Ilan Laufer, lovit pe trecerea de pietoni în timp ce se afla pe o trotinetă electrică alături de gemenii săi de 5 ani, a stârnit reacții puternice în spațiul public. Printre cei care au comentat incidentul se numără și pilotul Titi Aur, expert în conducere defensivă, care a criticat ferm modul în care fostul ministru și-a expus copiii unui risc major.

Expertul în siguranță rutieră, surprins de comportamentul lui Laufer

Titi Aur s-a declarat șocat de faptul că Ilan Laufer a ales să circule pe o trotinetă electrică împreună cu cei doi copii, subliniind că legea interzice în mod clar transportarea mai multor persoane pe acest tip de vehicul.

„Legea spune că doar o persoană are voie pe trotineta electrică. El a procedat greșit. Faptul că și-a pus copiii pe trotinetă arată cât de inconștienți suntem noi ca popor”, a spus Titi Aur, pentru click.ro.

Expertul a adăugat că surprinderea sa este cu atât mai mare cu cât Laufer este o persoană educată, cu experiență publică: „Surprinderea mea e cu atât mai mare cu cât Ilan Laufer nu este o persoană needucată, venită din nu știu ce cătun, ca să zici că nu știa la ce se expune. A fost ministru, e o persoană educată, cultă. Dar, totuși, capitolul siguranță rutieră nu există la români.”

„Complet ilegal, dar mai mult complet imoral!”

Titi Aur a continuat criticile, explicând că gestul lui Laufer nu este doar o încălcare a legii, ci și o dovadă de iresponsabilitate față de siguranța copiilor.

„Ceea ce a făcut Ilan Laufer e complet ilegal, dar mai mult complet imoral. Ești complet inconștient când îți asumi să pui gemenii de 5 ani pe trotineta electrică, lângă tine”, a declarat acesta.

Expertul a amintit că și în mașină copiii trebuie transportați în scaune speciale, cu centură, iar trotineta electrică nu oferă nicio protecție în caz de impact. Într-o notă ironică, Titi Aur a adăugat: „Mai e o variantă, poate că Ilan Laufer vrea să-și facă gemenii cascadori. Poate fi și un antrenament special, ca să îi facă un pic mai duri. Este o glumă, firește.”

România, pe primul loc la accidente rutiere

În opinia lui Titi Aur, incidentul este încă o dovadă a lipsei de educație rutieră din România, țară care continuă să fie în topul statisticilor negative privind accidentele mortale. „Românii, în general, nu consideră traficul un real pericol, de aceea România este numărul 1, în Europa, la accidentele mortale de pe șosele”, a subliniat expertul.

Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 17 martie, la intersecția străzilor Vulcănescu și Berzei. Laufer a fost lovit la cap, a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a refuzat transportul la spital. Familia a anunțat că nu va depune plângere împotriva șoferiței care nu a acordat atenție la trecerea de pietoni.

Foto – Facebook

