Ilan Laufer și gemenii lui de 5 ani, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni: „O clipă de șoc”

Ilan Laufer, fost ministru, și gemenii săi de 5 ani au fost victimele unui accident pe o trecere de pietoni din București, marți dimineață, 17 martie. Toți au scăpat cu răni ușoare.

Ilan Laufer și gemenii lui de 5 ani, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni

Un moment de neatenție putea avea urmări dramatice marți dimineață, când fostul ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, și cei doi gemeni ai săi, în vârstă de 5 ani, au fost implicați într-un accident rutier în București. În timp ce traversau strada pe o trotinetă, au fost surprinși de o mașină condusă de o femeie, chiar pe trecerea de pietoni, informează Adevărul.

Impactul i-a aruncat pe micuți pe carosabil, iar fostul ministru s-a ales cu o lovitură la cap. Din fericire, cei doi copii au scăpat nevătămați, iar Ilan Laufer a necesitat doar un bandaj. „A fost o clipă de șoc, dar suntem bine”, a declarat acesta ulterior. Două echipaje SMURD au intervenit rapid, însă nicio persoană nu a avut nevoie de spitalizare, conform autorităților rutiere.

Ilan a mai fost implicat într-un accident rutier în 2023

Nu este prima dată când Ilan Laufer trece printr-un astfel de moment. În 2023, el și familia sa au fost implicați într-un alt accident rutier în Câmpina, atunci fiind necesare investigații medicale la spital, potrivit sursei citate.

Ilan este căsătorit din anul 2013 cu Alina Laufer, alături de care are trei copii, gemenii Davina și Nathaniel și o fetiță, Eden. Din fosta căsnicie cu Jorge, Alina mai are o fiică adolescentă pe nume Karina.

