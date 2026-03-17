Adina Alberts, dezvăluiri rare despre sora ei. Daniela s-a călugărit la 26 de ani, după o decepție în dragoste

Adina Alberts a dezvăluit detalii emoționante despre sora ei, Daniela, care la 26 de ani a ales viața monahală într-o mănăstire de lângă Sibiu. Medicul estetician spune că decizia acesteia a fost un șoc pentru familie, dar spune că, în cele din urmă, s-au conformat cu alegerea Danielei.

Adina Alberts, dezvăluiri despre sora ei, Daniela

Adina Alberts a vorbit deschis despre relația specială pe care o are cu sora sa mai mică, Daniela, care a ales să îmbrățișeze viața monahală la doar 26 de ani. Deși această decizie a fost un șoc pentru familie, inclusiv pentru mama lor, medicul estetician spune că acum o înțelege și o respectă profund, considerând că aceasta a găsit drumul cel mai potrivit pentru ea.

Decizia Danielei de a deveni călugăriță a venit pe fondul unei căutări interioare intense.

„Ea era mereu în căutări (…) Pentru noi a fost un șoc, mama nu și-a revenit cu adevărat niciodată. Acum este bine, dar am vrut să spun că în viață am avut și eu niște momente grele, dar grele (…) I-am dat un mesaj (n.r. surorii ei), mi-a răspuns imediat (…) În 10 minute nu mai aveam nimic, dar nimic. A început să se roage pentru mine”, a povestit Adina Alberts în cadrul unui podcast.

În ciuda drumurilor diferite pe care le-au ales, Adina Alberts și Daniela au o relație apropiată. Medicul estetician o vizitează frecvent pe sora ei la mănăstirea din apropierea Sibiului, uneori împreună cu fiica sa, Briana.

„Am evoluat eu în cariera mea și l-am simțit pe Dumnezeu în sală de nu știu câte ori în situații de cumpănă. Am înțeles și am apreciat și suntem aproape, ne vizităm, eu o iau pe Briana și mergem la Sibiu, pe lângă Sibiu, ea vine de câte ori o invităm. Avem această legătură”, a mai spus Adina Alberts.

Când a decis Daniela să se călugărească

Deși mulți ar putea crede că Daniela a fost dintotdeauna o persoană profund religioasă, Adina Alberts a dezvăluit că lucrurile nu au stat mereu așa. În spatele alegării sale de a se călugări se află o poveste de viață marcată de suferință.

„Noi ne-am mutat, am venit în București, și tata a insistat să vină și ea în București, să se transfere. Ea a intrat la Fizică la Iași inițial, după aia s-a transferat la Măgurele, asta i-a despărțit”, a explicat medicul, referindu-se la relația Danielei cu fostul său iubit, care a fost afectată de distanță.

În ciuda greutăților, Daniela a găsit în cele din urmă răspunsuri în viața monahală, iar decizia ei de a deveni călugăriță a fost una care i-a oferit liniștea interioară pe care o căuta.

Deși pierderea tatălui lor în anul 2022 a fost un moment dificil pentru întreaga familie, Adina Alberts și sora sa au rămas unite, susținându-se reciproc. Relația lor este acum mai puternică decât oricând, iar Adina mărturisește că Daniela a fost un sprijin important în momentele de cumpănă din viața sa personală și profesională.

Sursă foto: Facebook

