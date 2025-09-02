Ce scrie în biletele pe care Maria Avram i le-a trimis ispitei Cătălin. Concurenta le-a păstrat, iar acum le-a făcut publice

Maria Avram a făcut publice bilețelele pe care i le-a scris lui Cătălin Brânză la „Insula Iubirii”. Soția lui Marius Avram chiar a învățat pe de rost declarația pe care i-a făcut-o ispitei cu care a petrecut cel mai mult timp în Thailanda.

Ce a scris Maria Avram în bilețelele trimise lui Cătălin Brânză

Maria și Marius Avram formează singurul cuplu căsătorit de la „Insula Iubirii” sezonul 9. Cei doi au venit în emisiunea pentru a-și testa fidelitatea, precum și propriile limite. Concurenta s-a apropiat de Cătălin Brânză, cei doi petrecând foarte mult timp împreună. Chiar au ajuns să își scrie bilețele de dragoste, pe care Marius le-a căutat cu disperare în camera soției sale, însă fără rezultat.

Recent, Maria a dezvăluit că nu a aruncat scrisorile, ci a ales să le păstreze. Într-un live pt TikTok, concurenta le-a promis urmăritorilor ei că le va face publice.

Mai mult, soția lui Marius Avram a recitat unul din biletele pe care i le-a trimis ispitei.

„Ești un om minunat, îți mulțumesc pentru că ești aici. Nu vreau să dau frâu liber sentimentelor. Nu știu ce se întâmplă cu mine, mă simt copil în preajma ta. Orice lucru vine în viață cu un scop. Promit că-l voi înțelege și sper că vei rămâne același om care ești aici și afară.” Ce am scris acolo? Te iubesc și te vreau de soț? L-am învățat pe din afară. Aici am toate biletele de pe insulă. La final de emisiune le voi citi pe toate. Nu este niciun bilet rupt”, a afirmat Maria Avram pe rețeaua de socializare.

Ce a realizat Maria la revenirea în România

Deși în Thailanda simțea că între ea și Cătălin se poate înfiripa o poveste de iubire, ajunsă acasă, Maria Avram și-a dat seama că realitatea este cu totul alta, iar între ei nu ar fi putut exista nimic.

„Mulți vorbesc fără să mă cunoască cu adevărat, dar eu cred că fiecare dintre noi are dreptul să își trăiască experiențele în felul său. Alegerea mea de nu mă lăsa purtată de val, de a nu crede orbește într-o poveste doar pentru că eram într-un show sau că am scris ceva pe o tabletă sau niște bilețele nu mă face neasumată”, a scris concurenta în mediul online.

„Din contră, arată că îmi calculez și că îmi respect emoțiile și nu am dat frâu liber la ceva ce nu eram sigură în acele momente. Da, Cătălin a reușit să mă facă să zâmbesc, să mă simt protejată și respectată și îi mulțumesc pentru asta. Dar am înțeles că adevărata valoare a unei conexiuni se vede în viața de zi cu zi, în libertatea ta, în lumea ta reală”, a mai spus soția lui Marius Avram.

Sursă foto: TikTok, Instagram

