Ce mare și frumoasă s-a făcut Mina! Fiica lui Horia Brenciu a împlinit 13 ani. „Iubirea lu’ tata!” / Foto

Horia Brenciu se poate declara un tată fericit și împlinit. Cu trei copii frumoși și o familie unită, artistul trăiește bucuria paternității în fiecare zi. În prima zi a lunii noiembrie, fiica sa cea mică, Mina, a împlinit 13 ani, iar momentul nu a trecut neobservat. Horia Brenciu i-a dedicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat dragostea și recunoștința pentru prezența ei în viața lui.

Mesajul lui Horia Brenciu pentru sărbătorita familiei

Cu ocazia aniversării, Horia Brenciu a scris pe Instagram: „Domnișoara din imagine se numește Mina si e fata mea cea mică! Împlinește azi 13 ani! 13 ani care au trecut cât ai zice… Mina! Astăzi o să-i dăruiesc un cadou special: o să fiu la dispoziția ei toată ziua și o să mergem în locul ei preferat! La mulți ani, iubirea lu’ tata!” – un mesaj plin de căldură, care reflectă legătura specială dintre el și Mina.

Gestul său a fost apreciat de fani, care au transmis urări și mesaje de susținere.

O familie frumoasă și echilibrată

Horia Brenciu și soția sa, Alice Dumitrescu, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Cei doi au împreună o fiică biologică, Mina. Alice mai are două fiice dintr-o relație anterioară, Andreea și Maria, pe care Horia le consideră propriii săi copii. În 2016, familia s-a mărit cu încă un membru: Toma, fiul lor adoptat, care a venit în viața lor pe neașteptate, dar a fost primit cu toată dragostea.

Mina, între copilărie și adolescență

La 13 ani, Mina este o adolescentă în devenire, cu o personalitate veselă și creativă. Horia Brenciu a povestit în trecut că fiica sa are o imaginație bogată și că i-a promis că „va picta luna” când va fi mare.

Ziua de naștere a Minei a fost marcată nu doar de urări și cadouri, ci și de emoție. Horia Brenciu a ales să celebreze acest moment cu discreție, dar cu multă afecțiune. „Mina bambina, la mulți ani!” – a scris el, însoțind mesajul de imagini care surprind frumusețea și naturalețea fiicei sale.

La 13 ani, Mina Brenciu este nu doar „fata lui tata”, ci și o sursă de inspirație și bucurie pentru întreaga familie. Iar artistul, în stilul său cald și autentic, continuă să arate că dincolo de scenă, cea mai mare realizare a sa rămâne familia.

Horia Brenciu și Alice Dumitrescu s-au cunoscut acum 30 de ani

Povestea de dragoste dintre Horia Brenciu și Alice Dumitrescu a început în 1995, în sediul TVR, unde cei doi erau colegi de breaslă. Deși s-au cunoscut în acel context profesional, relația lor a evoluat treptat de la prietenie la iubire. Alice Dumitrescu, producătoare de televiziune, l-a remarcat pe Horia Brenciu pentru umorul său și energia debordantă.

„Ne-am cunoscut în TVR, cu sute de ani în urmă. Am făcut paşi mulți până să devenim un cuplu. Şi unul, şi celălalt. Alice mi-a fost producător de trei ori, la TVR în 1999, la Naţional TV în 2004 şi la Pro TV în 2006. Ultima experienţa ne-a apropiat şi mai mult. Chiar dacă au existat perioade mai puţin bune, le-am depăşit cu zâmbete, cu înţelegere, cu generozitate şi multă iubire” – spunea Horia Brenciu, acum ceva timp, potrivit okmagazine.ro, despre relația cu Alice.

Deși au fost prieteni timp de mai bine de un deceniu, relația lor romantică a început abia în jurul anului 2007, când Alice era producătorul executiv al serialului „Om sărac, om bogat”, în care Horia juca rolul principal. În 2014, cei doi s-au căsătorit, după o relație de aproape 15 ani. Horia Brenciu a declarat într-un interviu că „n-aș putea trăi fără ea”, subliniind cât de profundă este legătura lor.

Pe de cealaltă parte, Alice a recunoscut că a fost atrasă instant de efervescența și optimismul juratului de la “Vocea României”.

”Pe Horia l-am cunoscut în 1995, la TVR. Eram cu fiică-mea (Andreea) şi l-am rugat să-i ţină o predică (e punctul lui forte) în legătură cu rosul unghiilor. N-a ajutat la nimic, însă ne-a impresionat pe amândouă puterea lui de convingere. L-am iubit din prima clipă, dar eu, fiind muuult mai mare decât el, nu am luat în calcul o altfel de relaţie. Mă uitam la el şi nu-mi venea să cred cât de energetic, pozitiv, minunat este. Mă surprind şi acum gândind acelaşi lucru”, a declarat Alice Dumitrescu într-un interviu pentru revista Femeia.

