Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de căsnicie: „Tot ce simt e recunoștință”. Imagini nemaivăzute de la nunta lor

Adelina Duinea
Monica Bîrlădeanu a publicat mai multe imagini nemaivăzute de la nunta cu Valeriu Gheorghiță, cu ocazia aniversării unui an de căsnicie. Actrița a scris și câteva rânduri emoționante în dreptul postării.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă

Monica Bîrlădeanu (46 de ani) și Valeriu Gheorghiță (43 de ani) au aniversat duminică, 5 octombrie, un an de căsnicie. Cu această ocazie, actrița a publicat mai multe fotografii nemaivăzute de la nunta lor. În dreptul lor, Monica i-a făcut și o declarație de dragoste soțului ei.

„A trecut un an de la ziua în care am spus «DA», și tot ce simt e recunoștință: pentru bărbatul minunat de lângă mine, pentru tot ce am trăit, pentru felul în care iubirea noastră ne hrănește relația și pe fiecare dintre noi. I-aș spune «DA» din nou, în fiecare an, o viață întreagă”, a scris Monica Bîrlădeanu pe Instagram.

Mai multe vedete le-au transmis celor doi felicitări. „La mulți ani cu fericire și iubire!”, a comentat Cătălina „Jojo” Grama în dreptul postării. „La mulți ani fericiți împreună!”, a scris și Simona Pătruleasa. „Când a trecut un an? Vă îmbrățișez!”, a transmis și Andreea Marin.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit anul trecut pe 5 octombrie, la Palatul Snagov, în cadrul unui eveniment superb, la care au participat cei mai speciali oameni din viața lor. Seara a început cu dansul mirilor, pentru care perechea a ales o compoziție celebră, The Second Waltz a lui André Rieu.

Citește și: Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant cu ocazia aniversării de 43 de ani a lui Valeriu Gheorghiță, soțul ei: „Un partener așa cum mi-am imaginat”

Citește și: Cum s-a schimbat viața Monicăi Bîrlădeanu, după nunta cu Valeriu Gheorghiță: „Așa cum trebuie să fie” / Exclusiv

Ce spune Monica Bîrlădeanu despre viața ei, după nunta cu Valeriu Gheorghiță

Pentru actriță este prima căsătorie, în timp ce pentru medic este a doua. Timp de aproape două decenii, Valeriu Gheorghiță a fost căsătorit cu o femeie pe nume Cristina, care activează, la rândul ei, în domeniul medical. Alături de aceasta din urmă, Valeriu are doi copii.

În aprilie 2025, după jumătate de an de la nunta cu Valeriu, Monica Bîrlădeanu spunea, în exclusivitate pentru Unica.ro, că simte că „s-au așezat toate așa cum trebuie să fie”.

„Cred că sunt într-un moment foarte bun, echilibrat, în care simt că s-au așezat toate așa cum trebuie să fie”, a spus Monica Bîrlădeanu, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Monica și Valeriu formează un cuplu discret, rareori împărtășind detalii despre viața lor de cuplu. Între cei doi este o diferență de vârstă de trei ani, Monica fiind cea mai mare.

Foto: Instagram/@monica_birladeanu

IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 14)

