Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de căsnicie: „Tot ce simt e recunoștință”. Imagini nemaivăzute de la nunta lor

Monica Bîrlădeanu a publicat mai multe imagini nemaivăzute de la nunta cu Valeriu Gheorghiță, cu ocazia aniversării unui an de căsnicie. Actrița a scris și câteva rânduri emoționante în dreptul postării.
Monica Bîrlădeanu (46 de ani) și Valeriu Gheorghiță (43 de ani) au aniversat duminică, 5 octombrie, un an de căsnicie. Cu această ocazie, actrița a publicat mai multe fotografii nemaivăzute de la nunta lor. În dreptul lor, Monica i-a făcut și o declarație de dragoste soțului ei.
„A trecut un an de la ziua în care am spus «DA», și tot ce simt e recunoștință: pentru bărbatul minunat de lângă mine, pentru tot ce am trăit, pentru felul în care iubirea noastră ne hrănește relația și pe fiecare dintre noi. I-aș spune «DA» din nou, în fiecare an, o viață întreagă”, a scris Monica Bîrlădeanu pe Instagram.
Mai multe vedete le-au transmis celor doi felicitări. „La mulți ani cu fericire și iubire!”, a comentat Cătălina „Jojo” Grama în dreptul postării. „La mulți ani fericiți împreună!”, a scris și Simona Pătruleasa. „Când a trecut un an? Vă îmbrățișez!”, a transmis și Andreea Marin.
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit anul trecut pe 5 octombrie, la Palatul Snagov, în cadrul unui eveniment superb, la care au participat cei mai speciali oameni din viața lor. Seara a început cu dansul mirilor, pentru care perechea a ales o compoziție celebră, The Second Waltz a lui André Rieu.
