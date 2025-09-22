Cât costă tricoul pe care Victor Ponta l-a purtat de ziua sa. Mesajul transmis de fostul premier, în ziua în care a împlinit 53 de ani

Victor Ponta a împlinit, pe 20 septembrie, vârsta de 53 de ani și a ales să sărbătorească pe terenul de golf. Cu această ocazie, fostul premier a transmis un nou mesaj cu care a surprins pe toată lumea. Însă, ceea ce a atras rapid atenția tuturor a fost echipamentul purtat de acesta.

Cât costă tricoul purtat de Victor Ponta de ziua sa

Victor Ponta a ținut să șe transmită următorilor săi din mediul online un mesaj cu ocazia zilei sale de naștere. Ultimul an a fost unul dificil pentru fostul premier, care a divorțat și a pierdut alegerile prezidențiale.

„Nu mai sunt tânăr, am înțeles și am acceptat asta! Dar cu siguranță nu sunt bătrân 😆!”, a afirmat Victor Ponta.

„Descopăr în fiecare zi lucruri, locuri și oameni noi; sunt mai curios ca niciodată și învăț mai mult decât oricând. Nu sunt atât de egoist sau blazat încât să folosesc maturitatea și experiența câștigată doar pentru mine. În România sunt atât de multe lucruri de schimbat în bine și vreau să particip la această schimbare. Mai am încă 7 ani până la vârsta la care Ion Iliescu a devenit pentru prima dată Președinte și 17 ani până la vârsta la care Donald Trump a ajuns pentru prima dată Președinte 🤣🤣🤣! Așa că, de ziua mea, am primit cadourile pe care mi le doream: răbdarea și consecvența 🙏”, a mai spus politicianul pe Facebook.

Ținuta sportivă a lui Ponta a atras rapid privirile. Acesta a purtat un tricou albastru marca Galvin Green Millon, în valoare de 109,95 euro.

Fostul premier și Daciana Sârbu au divorțat în secret

Victor Ponta și Daciana Sârbu au divorțat în secret, în urmă cu câteva luni. Însă fostul premier a mărturisit că regretă separarea de mama fiicelor sale. Mai mult, el este sigur că, pe viitor, copiii săi îi vor reproșa divorțul.

„Bineînțeles! Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? (n.r. – divorțul) Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune! Ceea ce merită orice femeie, mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune. (n.r. – ce i s-a cerut și nu a putut oferi în fostul mariaj) E normal, până la urmă! Noi, bărbații, suntem mai reci, mai pragmatici. Îmi doresc ca toate femeile din lume să fie fericite, mai ales pentru că am fiice. Nu le facem întotdeauna fericite pe femei”, a spus politicianul în emisiunea „Viața fără filtru”.

„Andrei a terminat facultatea în acest an. Fetele au rămas cu noi! Sunt fetele noastre, ne ocupăm de ele, le iubim. Din păcate, nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi, fie că lucram ca procuror, fie că după am intrat în politică. Călătoresc destul de mult, dar îi întreb mereu ce fac. Ei mă găsesc tot timpul, ne vedem de câte ori putem și facem lucruri împreună. Irina este acum cu școala, termină liceul și trebuie să meargă la facultate. Este agitată, dar noi suntem mai agitați decât ea! Maria descoperă lumea la 11 ani. Are foarte multe curiozități, mai puțin legate de mine și de Daciana. Sunt mai mult legate de viața ei! Nu e ușor cu fetele. Când o să fie cazul, o să mă judece! (n.r. – pentru divorț) Copiii pot să mă judece, dar deocamdată vreau să fie fericiți”, a mai spus politicianul.

