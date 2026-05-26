Cât a crescut fata cea mare a Andreei Antonescu! Sienna a împlinit 15 ani și a întrecut-o în înălțime pe mama ei. „Cât de repede a trecut timpul!" Poze de colecție cu cele două

Andreea Antonescu a marcat un moment extrem de emoționant în viața de familie, sărbătorind împlinirea a 15 ani a fiicei sale celei mari, Sienna. Stabilită recent în Statele Unite ale Americii, îndrăgita artistă în vârstă de 43 de ani a ales să îi ofere adolescentei o aniversare complet atipică și plină de adrenalină, departe de petrecerile clasice.

Cele două au mers împreună în Los Angeles, la concertul trupei preferate a Siennei, unde s-au distrat pe cinste și au creat amintiri pentru o viață. Vedeta a împărtășit aceste momente unice cu fanii de pe rețelele sociale, unde a publicat imagini rare cu fiica sa, însoțite de o scrisoare deschisă care a topit inimile internauților.

O decizie radicală și un nou început pe pământ american

Această aniversare specială vine în contextul unor schimbări majore pentru artistă. În urmă cu doar câteva luni, Andreea Antonescu a luat o decizie radicală care i-a surprins pe mulți: a părăsit definitiv România pentru a începe o viață nouă peste Ocean, luându-le cu ea pe cele două fete ale sale, Sienna și micuța Venice. Mutarea pare să fi fost de bun augur, cântăreața declarându-se extrem de fericită cu noua lor viață, mai ales că fetița cea mică s-a adaptat deja foarte repede la grădinița din America.

Aflată în plin proces de acomodare în Los Angeles, Andreea a vrut ca prima aniversare a Siennei pe pământ american să fie de-a dreptul memorabilă. În loc de cadouri materiale, vedeta a mizat pe o experiență live unică, ducându-și fiica la concertul trupei No Doubt, formație pe care adolescenta o divinizează.

Declarația de dragoste a unei mame: „Parcă timpul s-a oprit puțin și m-am văzut în tine”

Mesajul publicat de Andreea Antonescu pe contul său de socializare a fost o explozie de nostalgie și iubire maternă. Artista a recunoscut că trecerea anilor o ia prin surprindere și că realizarea faptului că fetița ei este acum o domnișoară în toată regula îi umple sufletul de emoție.

„La mulți ani, iubirea mea, @sienna_spak ! 15 ani… și încă nu-mi vine să cred cât de repede a trecut timpul. Parcă ieri te țineam în brațe și îți promiteam că voi fi mereu lângă tine, iar astăzi ești o domnișoară frumoasă, puternică, sensibilă și atât de specială”, a scris vedeta în deschiderea mesajului său.

Pe lângă urările clasice, Andreea a explicat semnificația profundă din spatele acestui cadou aniversar, dezvăluind o coincidență incredibilă care o leagă și mai mult de fiica sa cea mare.

„Pentru ziua ta am vrut să-ți ofer mai mult decât un cadou. Am vrut să-ți ofer o amintire. Și am mers împreună la concertul trupei pe care o iubești atât de mult – No Doubt. Să te văd atât de fericită, atât de entuziasmată, cântând și trăind fiecare secundă… mi-a umplut sufletul. Și a fost cu atât mai special pentru mine pentru că și eu eram nebună după ei când aveam vârsta ta. Parcă timpul s-a oprit puțin și m-am văzut în tine”, a continuat emoționată artista.

Promisiuni pentru viitor și o legătură indestructibilă

Noua viață din Statele Unite pare să fi sudat și mai mult relația dintre cele două, Sienna fiind un sprijin real pentru mama ei în toată această perioadă de tranziție. În finalul scrisorii sale, Andreea a ținut să îi amintească fiicei sale cât de importantă este prezența ei în viața de zi cu zi și ce își dorește cel mai mult pentru viitorul adolescentei.

„Ești una dintre cele mai mari bucurii și mândrii ale vieții mele. Ești lumina mea, inima mea și motivul pentru care încerc în fiecare zi să fiu mai bună. Îți doresc să nu-ți pierzi niciodată zâmbetul, sensibilitatea, curajul și felul tău unic de a vedea lumea. Te iubesc Emon, mai mult decât pot cuprinde cuvintele. La mulți ani, sufletul meu!”, a încheiat Andreea Antonescu.

Imaginile publicate de vedetă, care o surprind pe Sienna extrem de zâmbitoare și fericită pe stadionul din Los Angeles, au adunat multe de comentarii din partea fanilor, toți felicitând-o pe artistă pentru felul minunat în care a ales să își crească și să își celebreze copiii.

