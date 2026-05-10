Home > Vedete > Româneşti > Cu ce se ocupă Andreea Antonescu în America. Cântăreața s-a mutat în SUA pentru fetele ei, Sienna și Venice: „Trăim în prezent și pentru noi, pentru azi!"

Cu ce se ocupă Andreea Antonescu în America. Cântăreața s-a mutat în SUA pentru fetele ei, Sienna și Venice: „Trăim în prezent și pentru noi, pentru azi!”

Adelina Duinea
Andreea Antonescu trăiește o etapă specială în SUA alături de fiicele sale, Sienna și Venice. Mezina familiei, în vârstă de 3 ani, surprinde pe toată lumea cu talentul său artistic și pasiunea pentru scenă.

Andreea Antonescu, fostul soț, Traian Spak, fiica lor, Sienna, și fiica solistei, Venice

Andreea Antonescu trăiește acum un nou capitol al vieții în Statele Unite ale Americii, alături de cele două fiice ale sale. O mutare curajoasă, menită să apropie familia și să ofere copiilor oportunități deosebite. „Trăim în prezent și pentru noi, pentru azi!”, spune Andreea cu entuziasm, pentru Click!.

În 2025, Andreea Antonescu a făcut un pas important, mutându-se în SUA împreună cu Sienna, 14 ani, și Venice, 3 ani. Hotărârea de a se muta a venit din dorința de a fi alături de Sienna, care studiază peste Ocean, și de a oferi un mediu cât mai stabil pentru ambele fiice. Artista mărturisește că, deși schimbarea a fost semnificativă, adaptarea a venit natural. „Venice s-a acomodat uimitor, iar Sienna este un copil înțelegător, care se bucură pentru fiecare moment frumos al surorii sale”, a declarat Andreea, pentru sursa citată.

Citește și: Andreea Antonescu, schimbări majore de când s-a mutat în SUA. „America a venit cu mult aer proaspăt!” Ce spune despre viața sentimentală. „Iubirea nu se planifică, se întâmplă!”

Venice îi calcă pe urme

Deși cariera muzicală o ține ocupată, Andreea reușește să își dedice timpul fiicelor sale. „Când nu am concerte sunt cu fetele, cu programul lor. După ce le iau de la școală și grădiniță, ne facem în fiecare zi câte un program – ba Disney, ba Universal Studios, ba la un mall, un loc de joacă sau cumpărături”, povestește artista. Rutina lor include momente de bucurie și explorare, iar micuța Venice pare să fie mereu în centrul atenției cu energia ei debordantă.

Pasiunea pentru muzică este, se pare, moștenire de familie. Venice, fiica cea mică, adoră să cânte și să danseze, iar atunci când pune mâna pe un microfon, oferă adevărate spectacole. La un eveniment de tip „ziua porților deschise” la liceul unde învață Sienna, Venice a furat toate privirile. „Ea trebuia să fie prima, să danseze cu toți, să cânte, să facă poze. Așa este peste tot, la fiecare spectacol”, spune Andreea, cu mândrie. Micuța pare pregătită să calce pe urmele celebrei sale mame, cucerind scena cu entuziasmul ei.

„Trăim în prezent și pentru noi, pentru azi!”

Andreea Antonescu se concentrează pe bucuriile simple ale vieții alături de fiicele sale. „Eu sunt bine, mereu cu fetele. Trăim în prezent și pentru noi, pentru azi! Noi știm că suntem bine!”, mărturisește artista, subliniind că prioritatea ei este familia.

Acest capitol al vieții artistei este o dovadă de curaj, iar momentele petrecute alături de Sienna și Venice sunt cele care îi aduc cea mai mare împlinire.

