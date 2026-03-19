Marian Vanghelie și-a revăzut fiica după 6 luni. Cum a reacționat Maria când s-au întâlnit: „Nici nu s-a mișcat”

Marian Vanghelie și fiica sa Maria, în vârstă de 10 ani, au avut o reîntâlnire plină de emoție după o jumătate de an. Fostul edil nu a avut voie să se apropie de fetița sa sau de mama acesteia, Oana Mizil, în ultimele șase luni din cauza unui ordin de protecție.

Marian Vanghelie, întâlnire emoționantă cu fiica lui

Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, a trăit momente emoționante după ce și-a revăzut fiica, Maria, pentru prima dată în șase luni. Recăpătarea dreptului de a fi alături de copilul său a venit ca o gură de aer proaspăt după o perioadă dificilă, marcată de un ordin de protecție obținut de fosta parteneră, Oana Mizil, care l-a ținut departe de familie.

Maria, în vârstă de 10 ani, l-a întâmpinat pe tatăl său cu o reacție care spune totul despre dorul acumulat în ultimele luni.

„S-a terminat cu ciudățeniile și am intrat în normalitate. Am fost și eu emoționat, a fost și ea emoționată. Nici nu s-a mișcat când m-a văzut”, a declarat Marian Vanghelie pentru Știrile Antena Stars.

Aceste cuvinte reflectă bucuria reîntâlnirii, dar și greutatea despărțirii impuse de circumstanțe.

Fostul politician a explicat cum, deși a fost o perioadă dificilă pentru el, prioritatea sa rămâne relația cu fiica sa.

După recăpătarea dreptului de a o vizita, Marian Vanghelie face acum tot posibilul să recupereze timpul pierdut: „Am văzut-o și azi dimineață, înainte să meargă la școală. A rămas că mă duc azi la ea, din nou. Cred că i-a fost dor de mine. E normal”.

Fostul edil și Oana Mizil, poveste de iubire încheiată cu scandal

Povestea de dragoste dintre fostul edil și Oana Mizil a fost una intensă, dar s-a încheiat cu tensiuni și scandaluri.

Oana Mizil a obținut în toamna lui 2025 un ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie, pe o perioadă de șase luni, după ce magistrații au aprobat cererea acesteia. În această perioadă, politicianul nu a avut dreptul să se apropie nici de fosta iubită, nici de fiica lor.

Deși au trecut prin momente dificile, Marian Vanghelie încearcă acum să construiască o relație decentă cu mama copilului său.

„Câteodată se poate, câteodată nu (n.r. să stea la masă cu fosta soție). Depinde de momente. Ideal ar fi să se poată. Pentru copil, nu de altceva! Trebuie să facem acest lucru, indiferent de ce supărări aș avea. Eu trebuie să mă gândesc la ea ca și cum m-aș gândi la mine”, a mărturisit acesta, subliniind importanța unui mediu propice pentru copil.

Marian Vanghelie mai are un fiu, Alexandru, în vârstă de 32 de ani, din căsnicia cu Charlotte, d ecare a divorțat după 27 de ani de căsnicie.

Sursă foto: Facebook

