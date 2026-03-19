Cine este Andreea Matei, partenera de dans a lui Rareș Cojoc: „Fiecare reprezintă jumătatea celuilalt”

Andreea Matei a cucerit alături de Rareș Cojoc titlul de cei mai buni dansatori din lume. Cei doi au reușit să cucerească Campionatul Mondial de Dans, un titlu pentru care au muncit enorm. Tânăra are doar 30 de ani și are performanțe deosebite. Este și femeia despre care Andreea Popescu a vorbit că are o relație „ca de cuplu” cu soțul ei, Rareș Cojoc. Iată cine este Andreea Matei.

Cine este Andreea Matei, cea mai bună dansatoare din lume

Andreea Matei este partenera lui Rareș Cojoc la dans. Cei doi au obținut titlul de cei mai buni dansatori din lume, cucerind cele mai înalte podiumuri și câștigând aurul în cele mai prestigioase concursuri.

Andreea a început să danseze de la șapte ani și astăzi, la cei 30 de ani, este exact acolo unde a visat mereu să fie: în top.

„Cred că e extraordinar să fii cel mai bun în lume în orice domeniu, nu doar în dans, şi cumva e o onoare şi o responsabilitate în acelaşi timp, pentru că de fiecare dată trebuie să dovedeşti şi să susţii ce ai realizat, prin perseverență, muncă şi multă consistenţă”, a declarat dansatoarea.

Ea formează o pereche cu Rareș Cojoc de aproape 12 ani. Cei doi au în sânge disciplina și dorința de a reuși. Repetiții aproape în fiecare zi, exerciții de mobilitate, kinetoterapie și multe altele există dincolo de un moment în care parcă plutesc pe ringul de dans. De fapt, în spatele momentului se află ani întregi de muncă, disciplină, dedicare și eforturi constante, nu doar fizice.

Andreea Matei a vorbit despre partenerul ei și despre cât de perfecționist este.

„Ce apreciez la Rareş e că e foarte perseverent, şi dacă cineva îi atrage atenţia cu un lucru, el se străduieşte ca acel lucru data viitoare să iasă foarte bine, pe el nu îl demotivează criticile niciodată. E foarte, foarte fixist, sunt momente când e bine să fii perfecţionist, dar există şi limite. Și dacă mâna stă greşit, nu doar mişcarea, dacă un deget stă diferit… gata. Confortul dintre noi se schimbă brusc”.

„Fiecare reprezintă jumătatea celuilalt”

Rigurozitatea și disciplina sunt aspectele care îi unesc și tocmai de aceea, trebuie să fie foarte atenți la ei înșiși și unul la celălalt.

„Ca şi cuplu de dansatori, fiecare reprezintă jumătatea celuilalt. În cazul nostru, dacă eu sau Andreea ne-am rupe piciorul ar fi game over” spunea Rareș Cojoc.

Andreea Matei este legitimată la CS Dinamo și a fost remarcată de antrenorii italieni ai lui Rareș Cojoc, Giordano și Katie Valone. De atunci, cei doi formează un cuplu pe ringul de dans și au reușit să câștige turnee importante.

Andreea deține și o franciză prin care organizează cursuri de dans sportiv în școli private din România. Trimite dansatori și instructori de mișcare scenică și yoga pentru a lucra cu copii de diferite vârste.

Colaboratorii ei sunt foști sau actuali dansatori și se mândresc cu performanțele și rezultatele obținute.

