Valerie Lee, actriță din distribuția originală a filmului „Vrăjitorul din Oz”, a murit la 94 de ani

Valerie Lee, una dintre ultimele supraviețuitoare ale legendarei distribuții din filmul Vrăjitorul din Oz (1939), a murit la vârsta de 94 de ani, în cartierul Reseda din Los Angeles. Anunțul a fost făcut de istoricul și autorul Stephen Cox, cunoscut pentru volumul The Munchkins of Oz.

O copilă pe platourile MGM, devenită parte din istoria cinematografiei

Născută Valerie Shepard pe 14 decembrie 1931, în Los Angeles, actrița a fost distribuită în Vrăjitorul din Oz pe când avea doar șapte ani. Ea și alți copii de la Școala de Dans Bud Murray au primit roluri de Munchkini, iar Lee și‑a sărbătorit ziua de naștere chiar pe platourile MGM din Culver City.

În debutul ei necreditat, a dansat în celebra scenă din Munchkinland, alături de Judy Garland, interpreta lui Dorothy. Deși apariția a fost scurtă, prezența ei a rămas parte din moștenirea unuia dintre cele mai iubite filme ale tuturor timpurilor.

Carieră scurtă, dar memorabilă

După succesul filmului, Valerie Lee a continuat să joace în mai multe scurtmetraje comice Our Gang, produse între 1939 și 1944. Printre acestea se numără Time Out for Lessons, Ye Olde Minstrels, Doin’ Their Bit, Benjamin Franklin, Jr., Election Daze și Dancing Romeo.

Deși nu a mai avut alte roluri majore în cinematografie, actrița a revenit pe ecran în 2024, în documentarul TV Mysteries of Oz: 85 Questions Answered, dedicat misterelor și poveștilor din culisele filmului.

Reacții și declarații după moartea actriței

Autorul Stephen Cox, care a documentat istoria Munchkinilor timp de decenii, a confirmat dispariția ei și a subliniat importanța actriței în păstrarea memoriei filmului.

„Valerie a fost una dintre ultimele legături vii cu magia originală a Vrăjitorului din Oz. A păstrat mereu cu drag amintirile din copilărie și bucuria de a fi făcut parte din acel univers”, a transmis Cox.

El a precizat și că, înainte de moartea ei, doar trei persoane implicate în producția filmului mai erau în viață: Valerie Lee, Priscilla Montgomery Clark (96 de ani) și Caren Marsh Doll.

O coincidență emoționantă: aniversarea lui Caren Marsh Doll

Cu doar câteva zile înainte de moartea lui Lee, Caren Marsh Doll — dublura lui Judy Garland în scenele de dans — a împlinit 107 ani. Picioarele ei apar în celebra scenă în care Dorothy își lovește călcâiele pentru a se întoarce acasă în Kansas. La filmări, Marsh Doll avea 19 ani.

„Să știu că încă mai există oameni care au fost acolo, pe platou, este un miracol. Suntem martori ai unei epoci care nu se va mai întoarce”, a spus Cox cu ocazia aniversării acesteia.

Citeşte şi: Influencerița Ashlee Jenae a murit la 31 de ani. A fost găsită fără suflare în timp ce se afla în vacanță cu logodnicul

Citeşte şi: Lidia Buble și Răzvan Simion, dispută în instanță la șase ani de la despărțire. Ce solicită artista în proces

Citeşte şi: Mormântul Andreei Cuciuc a fost profanat. Igor Cuciuc: „Doamne, fă dreptate!””

Viața personală și moștenirea lăsată în urmă

Valerie Lee a fost căsătorită timp de peste 50 de ani cu Robert Haynes, care a murit în 2002. Cei doi au avut trei copii: Elise, Sharon și Larry.

Deși a avut o carieră scurtă în industria filmului, prezența ei în Vrăjitorul din Oz rămâne o parte importantă a istoriei Hollywood‑ului. Filmul, lansat acum aproape nouă decenii, continuă să fie considerat unul dintre cele mai influente și iconice din toate timpurile.

Distribuția principală a inclus nume legendare precum Judy Garland (Dorothy Gale), Ray Bolger (Sperietoarea), Jack Haley (Omul de Tinichea), Bert Lahr (Leul Fricos), Frank Morgan (Vrăjitorul), Billie Burke (Glinda, Vrăjitoarea Bună) și Margaret Hamilton (Vrăjitoarea Rea din Vest).

