Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Actorul și regizorul Gheorghe Urschi, una dintre cele mai importante figuri ale scenei artistice din Republica Moldova, a murit după ani întregi de suferință. Familia a confirmat decesul printr-un mesaj public publicat pe pagina oficială de Facebook a maestrului. Artistul fusese internat în stare critică în ultimele săptămâni, în urma unei intervenții chirurgicale, fiind permanent însoțit de cei dragi.

Mesajul emoționant al fiicei sale: „Trupul trădător i-a eliberat sufletul”

Liliana Urschi, fiica actorului, a transmis un mesaj profund emoționant, în care a vorbit despre lupta îndelungată a tatălui ei cu boala.

„Gheorghe Urschi s-a stins. După 5422 de zile de luptă pentru viață, trupul trădător i-a eliberat sufletul. Primește-l, Doamne, în pacea și lumina Ta”, a scris aceasta pe pagina de Facebook a artistului.

O carieră care a definit umorul moldovenesc

Născut pe 18 ianuarie 1948 în satul Cotiujenii Mari, Gheorghe Urschi a devenit un nume emblematic al culturii din Republica Moldova. A absolvit Școala de Teatru „Boris Șciukin” din Moscova în 1970, iar apoi și-a legat destinul de Teatrul „Luceafărul”, unde s-a remarcat atât ca actor, cât și ca regizor.

De-a lungul a peste patru decenii de activitate, a scris piese de teatru, a publicat cărți și a realizat spectacole și emisiuni care au devenit repere pentru generații întregi de spectatori. Publicul l-a numit „Regele Umorului”, iar stilul său unic a rămas definitoriu pentru scena artistică moldovenească.

Recunoaștere oficială și distincții de stat

Pentru contribuția sa remarcabilă, Gheorghe Urschi a primit de-a lungul timpului unele dintre cele mai importante distincții ale Republicii Moldova. A fost decorat cu Ordinul Republicii în 2008, a primit titlul de Artist al Poporului în 2012, a devenit Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău în 2014 și a fost distins cu Premiul Național în 2019.

O luptă cu boala care a durat aproape 15 ani

Problemele de sănătate ale maestrului au început în 2011, când a suferit un accident vascular cerebral sever. Episodul i-a afectat profund viața și cariera, obligându-l să se retragă din lumina reflectoarelor. A urmat tratamente complexe, inclusiv în Israel, iar familia i-a fost alături în toți acești ani.

În ciuda stării fragile, Gheorghe Urschi a rămas o figură iubită și respectată, iar publicul a continuat să-i trimită mesaje de susținere.

Moartea lui Gheorghe Urschi marchează dispariția uneia dintre cele mai importante personalități ale culturii moldovenești. Opera sa, umorul său și impactul asupra publicului vor rămâne repere esențiale pentru generațiile viitoare.

Mesajul Maiei Sandu despre dispariția lui Gheorghe Urschi

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj public în care anunță că țara a pierdut „un mare artist”, referindu-se la Gheorghe Urschi. Ea subliniază impactul major pe care acesta l-a avut asupra mai multor generații, prin spectacolele și umorul său, care au adus „lumină și adevăr pe scenă”.

Maia Sandu afirmă că artistul a purtat mereu în suflet dragostea pentru popor și valorile care unesc societatea, remarcând capacitatea lui de a vorbi cu sinceritate despre realitățile oamenilor. În mesaj, președinta notează că Urschi a oferit publicului nu doar zâmbete, ci și speranță.

Pentru a-i onora memoria, șefa statului anunță că ziua funeraliilor va fi declarată zi de doliu național. Mesajul se încheie cu condoleanțe adresate familiei și tuturor celor care l-au apreciat.

„Republica Moldova a pierdut astăzi un mare artist – maestrul Gheorghe Urschi. Generații întregi au crescut și s-au regăsit în umorul său, în spectacolele și monologurile prin care a adus lumină și adevăr pe scenă. A făcut o țară întreagă să râdă, iar acum lasă în urmă o țară întreagă în lacrimi.

Gheorghe Urschi a purtat mereu în suflet dragostea pentru popor și valorile care ne unesc. A știut să vorbească despre durerile și împlinirile noastre cu sinceritate și haz. Spirit liber, dar profund în observațiile sale, a reușit să aducă oamenilor nu doar zâmbet, ci și speranță.



Țara noastră îi rămâne recunoscătoare pentru bucuria oferită, prin talentul său, atâtor generații. Pentru a onora memoria lui Gheorghe Urschi, ziua funeraliilor va fi decretată zi de doliu național.

Condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au iubit. Dumnezeu să-l odihnească!” – a transmis Maia Sandu pe rețelele sociale.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News