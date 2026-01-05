Ramona Manole, cunoscută publicului drept Ramona de la Clejani, trece prin una dintre cele mai grele încercări ale vieții. Artista a dezvăluit că a pierdut sarcina chiar în ziua de Crăciun, transformând sărbătorile într-un moment de durere profundă pentru ea și familia ei.

Ce a declanșat pierderea sarcinii

Sărbătorile de iarnă, care ar fi trebuit să fie un moment de bucurie pentru Ramona Manole, s-au transformat într-o tragedie greu de dus. Fiica lui Ioniță de la Clejani a dezvăluit că a pierdut sarcina chiar în ziua de Crăciun, după ce o răceală severă i-a provocat complicații majore. Artista a povestit cu lacrimi în glas prin ce a trecut și cum încearcă să își găsească puterea de a merge mai departe.

Ramona a povestit că primele semne de alarmă au apărut în Ajunul Crăciunului, când febra și frisoanele au forțat-o să meargă la spital. Deși se afla în stare gravă, spune că nu a primit tratamentul necesar.

„În seara de Ajun am ajuns la Spitalul Matei Balș, eram foarte răcită, făceam febră, frisoane. Acolo nu mi-au făcut nimic, am primit un paracetamol și m-au trimis acasă, au zis că sunt însărcinată și că nu au ce să-mi facă, nu prezint pericol”, a declarat Ramona Manole pentru Click!.

Starea ei s-a agravat rapid, iar în ziua de Crăciun a ajuns din nou la spital, aproape inconștientă. Medicii i-au dat vestea pe care nicio mamă nu ar trebui să o audă.

„Mi-au zis că sarcina nu este bine, că nu voi mai avea un bebeluș. De urgență m-au băgat în sala de operație și au făcut ce trebuia făcut…”, a mărturisit artista, în aceeași declarație pentru sursa amintită anterior.

Ramona, care era însărcinată în trei luni și jumătate, spune că trăia una dintre cele mai fericite perioade din viața ei. Își imagina deja cum va fi din nou mamă, după 12 ani, iar familia și partenerul ei, Paris, o răsfățau și o protejau.

„Acest necaz mi-a rupt sufletul de durere, nu știu ce să mai zic altceva. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut fetele și pe Paris lângă mine, fără ei nu aș fi putut să trec de această situație foarte grea”, a mai spus Ramona.

Chiar dacă pierderea este uriașă, artista încearcă să rămână optimistă și crede că viitorul îi va aduce o nouă șansă la maternitate.

„Acum încerc să mă adaptez, să o iau de la zero și sunt sigură că Dumnezeu îmi va da un alt bebeluș, de care să mă bucur din nou”, a adăugat ea.

O veste care fusese primită cu entuziasm

La începutul lunii decembrie, Ramona anunțase cu emoție că este însărcinată pentru a patra oară, după o pauză de 12 ani. Atunci, artista declara pentru Click!: „Am primit vestea cu multe emoții și cu multe lacrimi, după 12 ani voi fi din nou mamă! Totul a venit de la sine, el (Paris) este tare bucuros și îngrijorat pentru mine, să fiu bine, să-i fac un copil sănătos”.

Deși lovită de o tragedie profundă, Ramona încearcă să își găsească echilibrul sprijinită de cei dragi. Pierderea sarcinii a lăsat urme adânci, însă artista spune că nu renunță la visul de a deveni din nou mamă.

