Ramona de la Clejani s-a logodit, însă recunoaște că „nu este totul roz”. Ce pretenții are iubitul artistei: „Am avut destul de multe discuții”

Ramona de la Clejani s-a logodit cu iubitul ei și urmează să facă pasul cel mare, însă recunoaște că în relația lor „nu este totul roz”. ȘI asta din cauza faptului că bărbatul este gelos și încearcă să o țină mai mult pe acasă.

Ramona de la Clejani s-a logodit

Ramona de la Clejani (32 ani) s-a logodit cu iubitul ei și urmează să stabilească toate detaliile evenimentului. Aceasta nu este prima căsătorie a fiicei lui Ioniță de la Clejani, tânăra ajungând prima dată la altar la vârsta de 15 ani. Atunci, ea spera că va reuși să își întemeieze o familie care să îi suplinească lipsa tatălui.

Acum, însă, se pare că Ramona și-a găsit jumătatea, deși mărturisește că relația lor mai are suișuri și coborâșuri și asta din cauza geloziei partenerului ei.

Invitată în emisiunea „Viața fără filtru”, Ramona de la Clejani a povestit că cererea în căsătorie a avut loc în urmă cu cu puțin timp și este pregătită să facă pasul cel mare. Pe de altă parte, ea a mărturisit că s-a schimbat puțin în ultima vreme, în special din punct de vedere al look-ului adoptat, renunțând la ținutele ei sexy pentru unele mai serioase.

„Nu este totul roz. Lucrurile sunt mai complicate că așa este viață. Și frumos și devreme acasă, mai greu. În primă fază am avut destul de multe discuții pentru că este puțin gelos, nu știu de ce îi place să mă vadă mai mult pe acasă. Da, este foarte sever pentru că în branșa asta se spune că soția lăutarului trebuie să aibă un comportament adecvat, să fie serioasă, să se îmbrace frumos”, a declarat Ramona de la Clejani.

„Acum, el mă știe și de bună și de rea. Eu când am spus punct, așa rămâne, dacă am zis că voi merge cu el de mână. O să punem data (nr. pentru căsătorie) alături de nașul nostru”, a mai spus artista.

Cântăreața se confruntă cu o depresie severă

Deși lucrurile par să se așeze în viața ei, Ramona de la Clejani a dezvăluit că se confruntă cu o depresie severă din cauza copilăriei nefericite.

Crescută doar de mamă, Ramona a avut o copilărie plină de neajunsuri. De multe ori, ea și mama sa trebuiau să meargă în pădure pentru a lua lemne de foc. Viața ei s-a îmbunătățit ulterior, însă perioade grele a avut și după ce a devenit mamă, la doar 18 ani.

„De când mă știu trăiesc două personalități. Când veneam la voi în emisiune și mă îmbrăcați cu cele mai frumoase haine, așa mi-ar fi dorit și eu. Am avut capitole mai urâte că așa a fost viața. Am fost condamnată la o viață mai grea, dar nu am rămas acolo. Eu am reușit să trec, dar interiorul meu a rămas trist. Eu merg la sala de fitness pentru a-mi lua gândurile de la anumite probleme. Ieri când am mers la sală nu am putut să trec peste și mă simțeam foarte rău, nu mai puteam, voiam să plec că așa aș putea să scap de tristețea pe care o am”, a povestit ea.

Sursă foto: Facebook

