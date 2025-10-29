Sam Vanderpump, în vârstă de 28 de ani, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, iar medicii i-au mai dat 4-5 ani de trăit. Singura speranță a actorului este un transplant de ficat.
Sam Vanderpump, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal
Sam Vanderpump, vedeta serialului „Made in Chelsea”, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o boală de ficat în stadiu terminal. Medicii i-au spus că nu are șanse să supraviețuiască în următorii patru sau cinci ani, iar singura lui speranță este un transplant.
„Am o boală hepatică în stadiu terminal”, a povestit Sam, conform Us Weekly.
„Nu mai există nicio speranță ca ficatul meu să se îmbunătățească, iar el a spus: «Nu aș fi avut acest apel cu tine dacă aș fi crezut că poți supraviețui următorilor patru sau cinci ani»”, și-a amintit Sam.
Tânărul speră să poată fi eligibil pentru transplant
Când Ollie, în vârstă de 38 de ani, colegul său din „Made in Chelsea”, l-a întrebat cum se simte după ce a primit diagnosticul, Sam i-a spus că intenționează să continue să facă tot ce poate pentru a se simți „sănătos” până când va putea primi un transplant de ficat.
„Din punctul meu de vedere, sunt sănătos acum. Sper să rămân sănătos până într-o zi [când] mă vor suna și voi fi operat. Și apoi mă trezesc și voi fi mai sănătos”, a spus Sam în emisiune.
Într-o postare pe Instagram din septembrie, publicată de Kidney Research U.K., Sam a vorbit deschis despre o problemă de sănătate pe care a avut-o în decembrie 2024. El a dezvăluit că a contractat sepsis, „o afecțiune care apare atunci când răspunsul organismului la o infecție îi afectează propriile țesuturi și organe”, după ce a avut „un atac sever de astm și săptămâni de simptome asemănătoare gripei”.
De asemenea, el a menționat în postarea sa că „trăia cu o afecțiune hepatică genetică și boală renală polichistică (BRP)”, ceea ce îl expunea unui „risc mai mare” de a avea „insuficiență renală în cazul contractării sepsisului”.
