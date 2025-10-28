Cine este bărbatul care a plimbat prin tot Clujul un Porche pe care scria „iartă-mă, iubirea mea!”. Este o persoană celebră

Porche-ul Cayenne pe platformă cu mesajul „iartă-mă, iubirea mea” a făcut senzație peste tot prin Cluj. Scenele au fost de-a dreptul desprinse dintr-un film și au surprins momentul împăcării dintre doi îndrăgostiți. Iată cine se află în spatele gestului romantic. Este vorba despre un bărbat celebru.
Cine este bărbatul care și-a cerut iertare de la iubită într-un mod inedit în Cluj
De câteva zile, un bărbat din Cluj a atras atenția tuturor cu un gest neobișnuit făcut pentru a-și împăca iubita. El a plimbat prin oraș un Porsche Cayenne decorat cu baloane în formă de inimă și o fundă mare, iar trecătorii au rămas uimiți, mai ales că pe mașină scria „Iartă-mă, iubirea mea!”.
Mulți s-au întrebat dacă este real sau e vorba despre o reclamă la ceva, iar surpriza face că bărbatul este o persoană cunoscută.
Bărbatul este Călin Bocănici, în vârstă de 31 de ani, dermopigmentist și trainer în beauty. El a participat la emisiunea Love Island, de pe Voyo.
El a intra țin emisiune când filmările erau deja la episodul patru și la doar câteva zile a „reușit” să despartă un cuplu și a ales să iasă la întâlnire cu Gabriela, tânăra care forma un cuplu cu Andrei Bordeianu.
Cu toate că nu a reușit să câștige alături de ea marele premiu și relația lor s-a încheiat la scurt timp după emisiune, Călin și-a găsit dragostea și acum este într-o relație serioasă.
Marketing sau gest romantic?
Gestul făcut de bărbat pare unul aproape disperat. El a plimbat prin tot Clujul un Porche pe care scria „iartă-mă, iubirea mea”, împopoțonat cu o fundă, semn că era un cadou de împăcare pentru iubita lui.