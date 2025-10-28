Cine este bărbatul care a plimbat prin tot Clujul un Porche pe care scria „iartă-mă, iubirea mea!”. Este o persoană celebră

Porche-ul Cayenne pe platformă cu mesajul „iartă-mă, iubirea mea” a făcut senzație peste tot prin Cluj. Scenele au fost de-a dreptul desprinse dintr-un film și au surprins momentul împăcării dintre doi îndrăgostiți. Iată cine se află în spatele gestului romantic. Este vorba despre un bărbat celebru.

Cine este bărbatul care și-a cerut iertare de la iubită într-un mod inedit în Cluj

De câteva zile, un bărbat din Cluj a atras atenția tuturor cu un gest neobișnuit făcut pentru a-și împăca iubita. El a plimbat prin oraș un Porsche Cayenne decorat cu baloane în formă de inimă și o fundă mare, iar trecătorii au rămas uimiți, mai ales că pe mașină scria „Iartă-mă, iubirea mea!”.

Mulți s-au întrebat dacă este real sau e vorba despre o reclamă la ceva, iar surpriza face că bărbatul este o persoană cunoscută.

Bărbatul este Călin Bocănici, în vârstă de 31 de ani, dermopigmentist și trainer în beauty. El a participat la emisiunea Love Island, de pe Voyo.

El a intra țin emisiune când filmările erau deja la episodul patru și la doar câteva zile a „reușit” să despartă un cuplu și a ales să iasă la întâlnire cu Gabriela, tânăra care forma un cuplu cu Andrei Bordeianu.

Totuși, Călin nu a rămas cu Gabriela. A mai încercat să cucerească alte fete și printre ele s-a numărat și Denisa, cea cu care a ajuns până în finală.

Cu toate că nu a reușit să câștige alături de ea marele premiu și relația lor s-a încheiat la scurt timp după emisiune, Călin și-a găsit dragostea și acum este într-o relație serioasă.

Marketing sau gest romantic?

Gestul făcut de bărbat pare unul aproape disperat. El a plimbat prin tot Clujul un Porche pe care scria „iartă-mă, iubirea mea”, împopoțonat cu o fundă, semn că era un cadou de împăcare pentru iubita lui.

Filmarea cu mașina de lux s-a viralizat rapid, iar mașina a atras privirile tuturor. Pe TikTok, videoclipul viral a acumulat mii de vizualizări și sute de comentarii.

„Nici scuzele nu-s ieftine la Cluj”, „Pare gravă situația la așa mașină!, au fost câteva dintre comentariile de pe TikTok.

,,Să rămână așa întrebarea, dacă e marketing sau cu ce-oi fi greșit să fac un așa cadou”, a declarat Călin Bocănici pentru ziarulunirea.ro.

