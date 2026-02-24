Home > Vedete > Româneşti > Adriana Bahmuțeanu, declarații surprinzătoare despre saloanele de masaj vizate de autorități. „Lucrurile pe care le-am văzut… Era mai ceva ca în dosarele Epstein!” Jurnalista locuiește în zona unuia dintre saloane
Adriana Bahmuțeanu a făcut o serie de declarații neașteptate despre situația din jurul salonului de masaj vizat de descinderile poliției, susținând că vecinii trăiesc de ani de zile într-un coșmar ignorat de autorități. Vedeta descrie un tablou al unei activități tolerate, în opinia ei, mult prea mult timp, în ciuda numeroaselor sesizări.
Adriana Bahmuțeanu, care locuiește în apropierea unuia dintre saloanele percheziționate, afirmă că descinderile nu au surprins pe nimeni din zonă. Ea spune că activitatea intensă și neobișnuită era vizibilă permanent, iar locatarii ar fi reclamat situația în repetate rânduri.
„Lucrurile pe care le-am văzut și eu și vecinii mei sunt legate de faptul că tot timpul era foarte multă lume acolo. În fiecare noapte, până dimineața, intrau și ieșeau persoane din acel stabiliment. (…) Eu mă mir că poliția a văzut atât de târziu povestea asta, pentru că se știa foarte bine ce se întâmplă acolo” – a spus ea, potrivit cancan.ro.
Bahmuțeanu descrie un flux constant de persoane, de la tineri la oameni în vârstă, inclusiv turiști, care veneau cu taxiul din Centrul Vechi. Atmosfera ar fi fost una de activitate non-stop, cu episoade de gălăgie și conflicte.
„Era o mișcare continuă. Grupuri de tineri, persoane mai în vârstă, străini din Centrul Vechi veneau cu taxiul. Era trafic intens. Era mai ceva ca în dosarele Epstein” – a continuat jurnalista.
Ea povestește și despre momente în care femeile din salon ar fi frecventat barurile din zonă, fiind văzute în compania unor clienți.
Vecinii, descurajați să reclame: „Ajunsesem să fim amenințați”
Unul dintre cele mai grave aspecte semnalate de Bahmuțeanu este reacția autorităților la plângerile locatarilor. În loc să fie sprijiniți, aceștia ar fi fost avertizați să nu mai insiste:
„Noi, vecinii de aici, ajunsesem să fim amenințați că dacă mai facem plângeri, vom fi amendați. Ca cetățeni nu aveam voie să facem plângeri, deși erau ilegalități care ne deranjau. În schimb, ei erau lăsați să funcționeze la liber.”
Vedeta spune că ea însăși a fost amendată pentru câteva minute de staționare în fața salonului, în timp ce descărca un covor.
Suspiciuni privind protecția din umbră: „Nu putea funcționa fără susținere”
Bahmuțeanu consideră că salonul nu ar fi putut funcționa atât de mult timp fără sprijinul unor persoane influente.
„Probabil acestui ‘bordel’ i-a căzut susținerea. (…) Pentru mine e foarte clar că nu putea funcționa atâta timp în văzul lumii fără susținere. De multe ori venea poliția, existau sesizări, se certau sau se băteau, nu știm ce se întâmpla înăuntru” – a mai spus Bahmuțeanu pentru aceeași sursă.