Zina Bivol este însărcinată pentru a treia oară. Prezentatoarea din Republica Moldova a dat vestea într-un mod emoționant

Zina Bivol, îndrăgita prezentatoare TV din Republica Moldova, și soțul său, actorul Viorel Cozma, au anunțat că vor deveni părinți pentru a treia oară. Vestea a fost împărtășită pe Instagram într-un mod inedit și emoționant.

Zina Bivol, însărcinată pentru a treia oară

Zina Bivol, prezentatoare TV din Republica Moldova, și partenerul ei de viață, actorul Viorel Cozma, au dat vestea anului: așteaptă al treilea copil! Bucuria lor a fost împărtășită cu fanii printr-o postare emoționantă pe Instagram, care s-a transformat rapid într-un moment viral.

Anunțul a fost făcut într-un mod creativ și plin de emoție. Cei doi au publicat o serie de fotografii în care apar purtând șepci inscripționate simplu și sugestiv cu „Mom” și „Dad”, ținând în mâini ecografia bebelușului.

Postarea a fost însoțită de un mesaj discret, dar plin de subînțeles. În doar câteva ore, secțiunea de comentarii s-a umplut de urări și mesaje din partea fanilor.

Într-o altă postare în care apare alături de băieții ei, Zina Bivol a scris: „În curând trei voci o să mă strige MAMA… 🙏Ce poate fi mai frumos?”

„Ooo, ce noutate frumoasă! Felicitări!”, „Felicitări maxime pentru îngeraș!” și „Să fie cu Doamne-ajută!”, sunt doar câteva dintre reacțiile pline de entuziasm.

Prezentatoarea tv a dezvăluit sexul bebelușului

Vestea a venit ca o surpriză plăcută pentru urmăritorii cuplului, care le-au fost alături în fiecare etapă a poveștii lor de dragoste. Zina Bivol și Viorel Cozma sunt deja părinții a doi băieți și se pregătesc să întâmpine cu emoție un nou membru al familiei.

Într-un an în care anunțurile creative despre sarcină au devenit tot mai populare în rândul vedetelor, Zina și Viorel au dovedit încă o dată că sunt un cuplu care știe să își surprindă admiratorii.

Vedeta a dezvăluit și sexul bebelușului. Împreună cu soțul ei și cei doi copii, Zina a lansat tunuri de fum, aflând astfel că va deveni, din nou, mamă de băiat.

Zina Bivol a demonstrat de-a lungul timpului că este o femeie puternică, o mamă devotată și o profesionistă desăvârșită, iar anunțul recent aduce un plus de fericire în povestea lor deja frumoasă.

