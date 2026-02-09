Alexandru Ciucu spune că nu mai crede în căsătorie, după divorțul de Alina Sorescu: „Nu mai simt. Dacă mai am parte de un divorț tot ca ăsta…”

Alexandru Ciucu spune că nu mai crede în căsătorie, după divorțul de Alina Sorescu. Designerul a explicat recent că experiențele prin care a trecut l-au făcut să fie mult mai precaut. Creatorul de modă a mărturisit că, după două mariaje eșuate și un proces de separare greu, nu mai simte nevoia să repete acest pas prea curând. El preferă acum să lase timpul să decidă dacă își va schimba vreodată această decizie.

După un divorț lung și plin de discuții aprinse cu Alina Sorescu, Alexandru Ciucu a mărturisit că nu mai este atras de ideea de a se recăsători. Designerul a recunoscut recent că cele două experiențe eșuate de până acum l-au făcut să fie extrem de rezervat, deși lasă o mică portiță deschisă pentru viitorul îndepărtat.

Alexandru Ciucu spune că nu mai crede în căsătorie, după divorțul de Alina Sorescu

În cadrul podcast-ului „Tabu”, moderat de Ioana Ginghină, Alexandru Ciucu a vorbit deschis despre planurile sale de viitor în ceea ce privește viața sentimentală. După un divorț lung și complicat de Alina Sorescu, el pare să fi făcut un pas înapoi când vine vorba de acte și jurăminte la starea civilă.

Designerul a explicat că, în acest moment, nu mai vede utilitatea unui nou mariaj, având în vedere că a trecut deja prin două astfel de experiențe care nu s-au terminat bine.

Ioana Ginghină: Ai mai da o șansă căsătoriei? Da sau nu?

Alexandru Ciucu: Căsătoriei în general sau?

Ioana Ginghină: Da, da. Eu nu vreau să vă mai văd împreună, că prea v-ați certat.

Alexandru Ciucu: Da, gata! Zici că ești nașa noastră. În general sau pentru mine?

Ioana Ginghină: Pentru… păi cum adică? Pentru tine, care în general? Pentru tine.

Alexandru Ciucu: Nu, nu mai simt așa, adică am încercat de două ori.

Ioana Ginghină: Chiar, de două ori! Vei ajunge ca mine, de trei.

Alexandru Ciucu: Pentru ce? Cine știe, dar dacă mai am parte de un divorț tot ca ăsta…

Ioana Ginghină: Nu o mai fi la fel.

Alexandru Ciucu: Poate să fie și mai… cine știe? Lasă așa, că e…

Citește și: Alexandru Ciucu, dezvăluiri despre motivul pentru care s-a certat cu Alexandru Papadapol. Ioana Ginghină: „A venit omul acasă, supărat că s-a certat cu Ciucu”

Citește și: Ce spune Alina Sorescu despre partajul cu Alexandru Ciucu: „Timpul o să arate dacă…”

Ioana Ginghină: Deci răspunsul este nu?

Alexandru Ciucu: Este nu. Zic nu acum, dar eu știu, poate peste 3 ani, 5 ani, cine știe?

Ioana Ginghină: Când te-o lua dragostea, că văd că te ia așa pe tine, repede.

Citește și: Andrei, soțul lui Emily Burghelea, se confruntă cu probleme de sănătate. Diagnosticul dur primit de la medici: „Mi-aș dori să am puterea să vindec tot cu un pupic, să fac să dispară și durerea și teama”

Citește și: Mariah Carey, criticată dur după apariția de la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă. A fost acuzată că a făcut playback: „Era rigidă ca o scândură”; „Se uita în gol, plictisită de moarte”

Ce părere are designerul despre dragostea la prima vedere

Mai mult decât atât, Alexandru Ciucu a vorbit și despre dragostea la prima vedere. Creatorul de modă și-a spus părerea sinceră cu privire la acest aspect.

Ioana Ginghină: Dragoste la prima vedere sau probă cu retuș?

Alexandru Ciucu: Aș zice cu retuș, că întotdeauna trebuie să faci un compromis ca să poți merge mai departe, nu există perfecțiune. Și dragostea la prima vedere e frumoasă, e plină de foc, plină de văpaie, dar e riscantă, că focul ăsta când e puternic, nu poți știi unde se duce, unde se extinde și ce mai are de jur împrejur.

Sursa foto: Instagram/ Facebook

Urmărește-ne pe Google News