Ce spune Ioana Ginghină despre cazul celor doi minori din Timișoara care au întreținut relații intime în toaleta școlii și au vândut filmarea colegilor: „Nu au făcut un lucru neapărat rău”

Ioana Ginghină a comentat cazul celor doi elevi minori din Timișoara care s-au filmat întreținând relații intime în toaleta școlii și au vândut înregistrarea colegilor lor.

Autoritățile derulează în prezent o anchetă de amploare în școala din Timișoara în care doi elevi de 13 ani au întreținut relații intime, după ore, în toaleta destinată persoanelor cu dizabilități de la parterul școlii. Adolescenții s-au filmat și au oferit înregistrarea colegilor lor contra cost. Filmarea a ajuns și la profesori, care au anunțat Inspectoratul Școlar Județean Timiș, a relatat Antena 3 CNN.

Ioana Ginghină este de părere că părinții sunt singurii vinovați pentru comportamentul neadecvat al minorilor din Timișoara. Conducerea școlii respective a insistat anul trecut să fie montate camere de supraveghere în toalete pentru a evita astfel de situații, însă părinții elevilor au refuzat propunerea.

„Le place părinților să trăiască într-o minciună”

„Scandal mare, a cui e vina? Bineînțeles că părinții au dat vina pe profesori. (…) Nu poți să-ți asumi că tu ești de vină și că nu ai fost atent și nu ești atent și nu știi ce ai acasă. Din păcate, foarte mulți părinți nu știu ce au acasă. Sau știu și se prefac că nu știu, pentru că e mai ușor să nu știi ce ai acasă. (…) Le place părinților să trăiască într-o minciună. Adolescența despre asta e, despre încălcat reguli. Atunci când afli o informație despre copilul tău, că fumează, că face sex în toaletă, că orice altă chestie, iei atitudine. Nu poți să te prefaci că nu-i vina ta. Nu poți să dai vina pe școală. Nu poți să dai vina pe profesori. Înțeleg că erau camere în școala respectivă, dar părinții au refuzat ca ele să funcționeze. De ce? Pentru că le e frică să-și cunoască copiii”, a spus Ioana Ginghină pe Instagram.

„Trăim într-o lume în care părinților le e frică să-și cunoască copiii”

Actrița a atras atenția părinților să nu mai ignore adevărul despre copiii lor, să accepte că aceștia nu sunt perfecți și să-i îndrume pe calea cea bună comunicând cu ei.

„Trăim într-o lume în care părinților le e frică să-și cunoască copiii. În loc să îți cunoști copilul și să încerci să iei atitudine, bineînțeles nu cu violență și nu cu amenințări, ci cu vorbă bună și comunicare. De ce se întâmplă lucrurile astea? Noi trăim într-o epocă în care preferăm să nu știm ce fac copiii noștri. Din punctul meu de vedere, nu e vinovată școala, vinovați sunt părinții. Nu sunt vinovați copiii și nu au făcut un lucru neapărat rău, dar trebuie discutat, nu trebuie băgat sub preș. Ăștia sunt copiii din ziua de azi. Copiii ăștia trebuie îndrumați de părinți. Educația se face acasă, nu la școală. Școala doar trebuie să învețe. Atenție mare părinți! Cunoașteți-vă copiii și educați-i și îndrumați-i spre bine!”, a încheiat actrița.

