Cum a reacționat Raluca Bădulescu după ce Alina Pușcău a făcut-o „ipocrită” la Asia Express

Raluca Bădulescu a fost numită „ipocrită” de către Alina Pușcău la Asia Express. Modelul și coechipiera sa au fost deranjate după ce Raluca și Florin le-au nominalizat în cursa pentru ultima șansă. Din acest motiv, tânăra a jignit-o pe jurata de la Bravo, ai stil! Iată cum a reacționat vedeta.

Raluca Bădulescu, reacție după ce Alina Pușcău a făcut-o ipocrită

În ediția de pe 10 septembrie 2025 din Asia Express, Alina Pușcău și Cristina Postu au ajuns în cursa pentru ultima șansă, iar unul dintre voturi a venit de la Raluca Bădulescu.

Alina Pușcău a fost vizibil deranjată de acest vot, drept pentru care a numit-o ipocrită pe fostă jurată de la Bravo, ai stil!

Raluca Bădulescu nu a spus nimic în cadrul emisiunii, însă a reacționat acum, când episodul a fost difuzat. Ea a spus că este o persoană directă și spune lucrurilor pe nume. Ea a precizat că în comparație cu alte persoane ipocrite pe care nu le-a nominalizat, a preferat să fie sinceră și directă, caracteristici.

Citește și: Iulia Albu, ironizată de Raluca Bădulescu, la Asia Express 2025: „Să se uite și să comenteze”

Fosta jurată de la Bravo, ai stil! a declarat că modelul nu înțelege exact ce înseamnă cuvântul ipocrit, pentru că trăiește de mulți ani în SUA. Ea a pus pe seama faptului că Alina Pușcău vorbește mai mult engleză, acesta fiind motivul pentru care unii termeni din limba română nu îi stăpânește foarte clar.

„Multă lume care a fost în competiția asta este ipocrită (…) Eu i-am întrebat pe câțiva dintre ei dacă s-au supărat dacă i-am nominalizat, asta e acum, te-am nominalizat, mi-am luat fapta. Cum aș putea să fiu ipocrită? Tocmai asta. Ea a vorbit mai mult engleză, nu cred că are exact proprietatea termenului. Ipocrizie e cu totul altceva și cred că acum asta e. De-a lungul concursului, cred că voi avea surprize să văd că au zis la testimoniale că nu știu’, a declarat Raluca Bădulescu, la Un Show Păcătos.

O simpatizează pe Alina Pușcău

Raluca Bădulescu a declarat că nu s-a simțit jignită de spusele modelului, însă se așteaptă să afle de la testimoniale că alți concurenți au făcut comentarii despre ea negative. Vedeta a ținut să precizeze că are o simpatie pentru Alina Pușcău și că s-a înțeles foarte bine cu ea.

Citește și: Cum se înțeleg, de fapt, Raluca Bădulescu și Irina Irimia, iubita fostului ei soț, Florin Stamin

„M-am înțeles foarte bine. O iubesc foarte mult, suntem prietene foarte bune. Eu o iubesc. Alina și Cristina m-au întrebat mai apoi ce înseamnă „cumetrie’. Ele sunt alt gen (…) Eu am spus că o să votez pentru ultima șansa persoanele pe care le cunosc mai puțin (…) Toți îmi sunt dragi, indiferent dacă au spus sau ceva despre mine’, a mai spus vedeta.

Urmărește-ne pe Google News