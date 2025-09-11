Iulia Albu, ironizată de Raluca Bădulescu, la Asia Express 2025: „Să se uite și să comenteze”

Raluca Bădulescu a ironizat-o pe Iulia Albu la Asia Express 2025. Cele două nu au rămas în relații bune după ce au făcut parte împreună din juriul emisiunii „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D.

Raluca Bădulescu a ironizat-o pe Iulia Albu la Asia Express 2025

Iulia Albu (44 de ani) a fost ironizată de Raluca Bădulescu (50 de ani) la Asia Express 2025. După o zi dificilă la finalul căreia a remarcat că i s-au umflat picioarele, fosta jurată de la „Bravo, ai stil!” a început să o ironizeze pe Iulia Albu.

„Picioare ca ale luliei Albu. Numai ea are gleznă picior de pod și genunchi cap de vierme”, a spus Raluca Bădulescu la Asia Express 2025. „Sau ca a lui Bumbescu”, a completat-o fostul soț, Florin Stamin, alături de care face echipă.

Raluca Bădulescu l-a atacat și pe fostul partener al Iuliei Albu, Mihai Alexandru Iacob, cunoscut drept Mike. Iulia și Mike au participat împreună la Asia Express în anul 2023.

„Cine suntem? Iulia Albu și Mike? Că tu n-ai cum să fii Mike ăla, nici eu aia. Băi nene, eu am venit aici ca să fiu slabă, să am siluetă și mă întorc cu picioarele luliei Albu? Să se uite și să comenteze pe liber când vrea ea, la ea acasă, că o ascult eu niciodată”, a spus Raluca Bădulescu.

Raluca a făcut aluzie la intervenția estetică rară pe care Iulia Albu a făcut-o la glezne în anul 2015.

„Da, am avut niște glezne mai groase. Este ridicol, știu, mai ales având în vedere restul siluetei mele filiforme. Ce să spun?! O femeie puternică trebuie susținută de niște glezne pe măsură. Însă cu problemele medicale chiar nu am putut trăi. Așa încât… DA, mi-am făcut lipo-sculptură, deși NU ERAM GRASĂ! E o procedură pe care o recomand oricui are, cu adevărat, nevoie de ea”, a declarat Iulia Albu, pentru WOWbiz.

„Se crede ceva ce nu e”

Nu este prima dată când Raluca Bădulescu o atacă pe Iulia Albu. În noiembrie 2024, la provocarea sosurilor iuți din emisiunea lui Cătălin Măruță, Raluca a spus că a avut „neplăcerea” să petreacă mult timp împreună cu Iulia.

„Spune trei defecte și trei calități pe care le are Iulia Albu”, a fost provocată Bădulescu.

„Păi are numai defecte. În primul rând, ne-a omorât cu facultățile. Ne-a tăvălit, ne-a omorât. Când o căutăm, ne spune că a făcut șapte facultăți. Nu trebuie să mai fii intelectual ca să ai facultate, că toți fac facultăți private acum. Ce spun îmi și asum. Dezordonată în mod sinistru. Că am petrecut mult timp împreună. Am avut neplăcerea… Și în al treilea rând este… nu știu cum să zic în română, ca să nu pară jignitor. Se crede ceva ce nu e. Are și o calitate: o fetiță incredibilă, superbă, educată. Ea e destul de pusă pe scandal. E fată bună… acasă la ea. N-o plac, nu mă place. Nu prea are calități, are mai multe defecte”, a spus Raluca Bădulescu.

