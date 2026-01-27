Iulia Aelenei de la Mireasa, sezonul 11, este însărcinată cu primul copil. O concurentă din același sezon cu ea îi va boteza bebelușul

Iulia Aelenei de la Mireasa, sezonul 11, este însărcinată cu primul copil, un băiețel. Tânăra și soțul ei, Ionuț Levarda, s-au căsătorit civil în urmă cu câteva luni și se pregătesc pentru cununia religioasă, precum și pentru botezul fiului lor.

Iulia Aelenei de la Mireasa, sezonul 11, este însărcinată cu primul copil

Iulia Aelenei de la Mireasa, sezonul 11, și-a cunoscut soțul în afara emisiunii. Tânăra și partenerului ei de viață, Ionuț Levarda, și-au oficializat relația în 2025 și plănuiesc să-și lege destinele în fața lui Dumnezeu în septembrie anul acesta. Tot anul acesta vor deveni și părinți pentru prima dată.

Iulia s-a afișat pentru prima dată cu burtica de gravidă în urmă cu doar câteva zile. Tot atunci a anunțat și că va deveni mamă de băiat. „Suntem binecuvântați! Astăzi am aflat că minunea pe care așteptăm cu atâta nerăbdare să o ținem în brațe este băiețel. Inimile noastre sunt pline de bucurie, emoție și recunoștință pentru acest moment magic”, a scris Iulia pe Facebook.

Roxana Rusu, o concurentă din același sezon Mireasa, va boteza bebelușul

Iulia și soțul ei au ales deja persoana care le va creștina băiețelul, este vorba despre Roxana Elena Rusu, o altă concurentă de la Mireasa, sezonul 11. Iulia și Roxana s-au înțeles de minune în timpul reality show-ului și au păstrat legătura după încheierea emisiunii. Iulia i-a propus Roxanei să fie nașa copilului ei, iar Roxana a acceptat fără ezitare, chiar înainte să afle dacă Iulia va avea fetiță sau băiețel.

„Am spus DA înainte să știu. Înainte să știu dacă va fi fetiță sau băiețel. Înainte să existe un «sunt băiețel». Înainte de orice. Am spus DA pentru că e ea. Pentru că o iubesc. Pentru că unele legături nu se explică — se simt. Ne-am cunoscut într-un loc în care totul părea provizoriu, la Mireasa. Ea a plecat repede, eu am rămas. Dar exact atunci, când eu eram închisă între pereți și reguli, Iulia îmi scria scrisori. Plângeam la fiecare dintre ele, exact ca acum. Plângeam de dor și de emoție”, a fost o parte din mesajul Roxanei de la Mireasa.

