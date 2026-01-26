  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 27 ianuarie 2026. O zodie este trădată de membrii familiei. Va suferi enorm, va simți că viața ei se face fărâme

Horoscop 27 ianuarie 2026. O zodie este trădată de membrii familiei. Va suferi enorm, va simți că viața ei se face fărâme

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 27 ianuarie 2026. O zi intensă, cu multe provocări pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Astăzi, Taurul traversează una dintre cele mai delicate și dureroase zile din punct de vedere emoțional. Configurațiile astrale activează sectorul familiei, al rădăcinilor și al siguranței personale, iar rezultatul nu este unul confortabil. Dimpotrivă. Se pot scoate la suprafață adevăruri incomode, decizii luate pe la spate sau gesturi de neloialitate venite exact din partea celor în care Taurul avea cea mai mare încredere.

Horoscop 27 ianuarie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 27 ianuarie 2026

Alinierea lui Marte cu transformatorul Pluto indică un potențial ridicat de evoluție personală. Adaptabilitatea devine atuul tău principal, așa că nu opune rezistență modificărilor din jur. În relații, comunicarea deschisă poate clarifica neînțelegeri și poate consolida legături importante. Profesional, fii deschis colaborării; munca în echipă poate aduce beneficii neașteptate. Financiar, prudența este esențială – gestionează cheltuielile cu atenție și analizează investițiile pe termen lung. Din punct de vedere al sănătății, sunt recomandate ajustări alimentare și mai multă mișcare pentru menținerea energiei. Social, o invitație surpriză poate duce la întâlniri semnificative. Ai încredere în instinctele tale și sprijină-te pe prieteni și aliați.

Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, date afară de la Antena 1! Nici nu începuse bine emisiunea lor! Ce s-a întâmplat
Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, date afară de la Antena 1! Nici nu începuse bine emisiunea lor! Ce s-a întâmplat
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 27 ianuarie 2026

Influența tensionată dintre Lună și planete cu greutate karmică indică o trădare emoțională – nu neapărat una spectaculoasă, ci una profundă, care lovește exact în nevoia Taurului de stabilitate și apartenență. Pentru această zodie, familia este un pilon esențial. Când acest pilon se fisurează, senzația este de pierdere totală a echilibrului.
Reacția Taurului poate fi una extrem de intensă: durere, dezamăgire, furie reținută și, mai ales, sentimentul că tot ce a construit afectiv se destramă. Astrele arată clar că nu este o exagerare emoțională, ci o rană reală, care va necesita timp pentru a se vindeca. Taurul poate simți că este lăsat singur exact într-un moment în care avea nevoie de sprijin.
Este important de subliniat că această zi nu vine întâmplător. Din perspectivă astrologică, vorbim despre o lecție karmică dură, menită să rupă atașamente toxice, chiar dacă acestea poartă eticheta de „familie”. Universul forțează Taurul să vadă adevărul, oricât de dureros ar fi, și să înțeleagă că loialitatea nu este garantată de sânge, ci de fapte.
Pe termen scurt, suferința este inevitabilă. Pe termen lung însă, acest moment poate deveni un punct de resetare profund. Taurul este obligat să-și redefinească limitele, să-și regândească relațiile apropiate și să învețe să se protejeze emoțional fără vinovăție.
Astăzi, viața Taurului poate părea că se face fărâme. Dar, din punct de vedere astrologic, este începutul unui proces dureros, dar necesar, de reconstrucție pe baze mai autentice. Uneori, ceea ce se rupe nu distruge – ci eliberează.

Citește și: Horoscop ianuarie 2026. Transformare spectaculoasă. O zodie are parte de o iubire interzisă. Se aprinde scânteia unei povești fierbinți

Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 27 ianuarie 2026

Mercur, planeta ta guvernatoare, se armonizează cu Jupiter, amplificându-ți abilitățile de comunicare și deschizând uși către oportunități interesante. La serviciu, ideile tale creative pot impresiona – exprimă-le cu încredere. Colaborările aduc perspective noi și pot accelera creșterea profesională. Financiar, tranzacțiile sunt favorizate, mai ales dacă vizezi investiții sau demararea unui proiect. În plan personal, discuțiile cu cei dragi sunt revigorante și pot aduce momente de conexiune autentică. Fii atent la detalii; ele pot face diferența. Sănătatea cere echilibru între activitate și odihnă – ascultă semnalele corpului.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 27 ianuarie 2026

Cu Luna într-o fază protectoare și în legătură cu Saturn, energia de împământare te ajută să stabilești limite clare în relații și rutine. Este un moment potrivit pentru a-ți reevalua angajamentele. Profesional, caută modalități de a eficientiza sarcinile și de a crește productivitatea. În plan financiar, urmează-ți intuiția – deciziile prudente pot aduce beneficii pe termen lung. Emoțional, ai ocazia să te îngrijești pe tine și pe cei apropiați; gesturile sincere consolidează legăturile. Sănătatea este susținută de tehnici de relaxare, precum respirația profundă sau plimbările în natură. O întâlnire neașteptată poate reaprinde o prietenie veche sau inspira idei noi. Spre seară, confortul căminului și reflecția aduc liniște.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 27 ianuarie 2026

Leu, creativitatea și exprimarea personală sunt în prim-plan. Soarele în conjuncție cu Neptun adaugă imaginație inițiativelor tale, deschizând căi pentru creștere artistică și personală. La muncă, ia inițiativa și integrează creativitatea în proiecte – perspectiva ta va fi apreciată. Financiar, explorează opțiuni noi sau revizuiește strategiile de investiții. În relații, condu cu empatie și înțelegere pentru a construi conexiuni mai profunde. Interacțiunile familiale sunt calde și aduc momente de bucurie. Sănătatea cere activitate fizică susținută, completată de practici de mindfulness pentru gestionarea stresului. Social, poate apărea o ocazie de a-ți pune în valoare talentele, aducând recunoaștere.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 27 ianuarie 2026

Fecioară, energia zilei favorizează organizarea și precizia. Cu Mercur influențând structuratul Saturn, este o zi ideală pentru a-ți pune ordine în priorități și a porni planuri solide. Profesional, comunicarea clară este esențială; concentrează-te pe sarcinile ce cer atenție la detalii. Disciplina financiară îți aduce beneficii, cu oportunități de consolidare sau avansare. În relațiile personale, răbdarea și înțelegerea contează – oferă sprijin prin cuvinte blânde și ascultare activă. Sănătatea beneficiază de o rutină disciplinată de alimentație și mișcare. Acordă-ți pauze pentru a preveni epuizarea. Social, există potențial de networking și conexiuni influente. Echilibrează perfecționismul cu adaptabilitatea – progresul bate perfecțiunea.

Citește și: Horoscop 2026. Anul provocărilor, dar și al reușitelor. Previziuni astrologice pentru toate zodiile

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 27 ianuarie 2026

Venus în armonie cu Marte pune accent pe conexiuni și pe consolidarea legăturilor. În carieră, munca în echipă deschide drumuri spre succes; folosește-ți abilitățile diplomatice pentru a detensiona situații și a stimula cooperarea. Financiar, pot apărea parteneriate – analizează-le temeinic înainte de a te implica. Echilibrul revine constant în prim-plan; respectă limitele personale în interacțiuni. Cei dragi apreciază gesturile tale atente. Sănătatea este susținută de activități care cultivă echilibrul, precum yoga sau tai chi. În contexte sociale, urmărește corectitudinea și folosește-ți farmecul pentru a rezolva conflicte. Discuțiile de seară pot aduce idei noi și momente de destindere. La finalul zilei, te vei simți îmbogățit de conexiunile create.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 27 ianuarie 2026

Energia transformatoare a lui Marte, aliniată cu introspectivul Neptun, creează un context favorabil autocunoașterii și analizei profunde. Profesional, evită deciziile pripite; este mai eficient să examinezi în profunzime circumstanțele care stau la baza situațiilor actuale. Financiar, prudența este esențială – aparențele pot fi înșelătoare, așa că verifică atent contractele sau ofertele. În plan personal, comunicarea onestă poate rezolva tensiuni și consolida relații. Ai încredere în intuiția ta; îți va oferi direcția corectă. Din punct de vedere al sănătății, practicile meditative sau plimbările în natură aduc claritate și liniște. Pot apărea fluctuații emoționale, dar permite-ți să le traversezi cu blândețe. Creativitatea este stimulată în momentele de solitudine, generând revelații și idei gata de aplicare.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 27 ianuarie 2026

Jupiter se armonizează cu inovatorul Uranus, declanșând oportunități de învățare și dezvoltare. Profesional, setea ta de cunoaștere aduce perspective proaspete și soluții inovatoare. Ia în calcul participarea la workshopuri sau găsirea unui mentor pentru a-ți perfecționa abilitățile. Financiar, explorarea unor surse alternative de venit poate fi avantajoasă pe termen lung. Interacțiunea cu culturi sau filosofii diverse îți îmbogățește viziunea asupra lumii. Relațiile beneficiază de activități aventuroase – planifică ieșiri care îți stimulează curiozitatea. Sănătatea este susținută de activități fizice energizante. Social, cunoștințe noi pot aduce perspective care îți schimbă direcția sau colaborări viitoare. Rămâi deschis și adaptabil – norocul favorizează spiritul tău explorator.

Citește și: Zodiile‑vedetă ale anului 2026. Vor străluci pe toate planurile!

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 27 ianuarie 2026

Saturn, planeta ta guvernatoare, se aliniază cu energia protectoare a Lunii, favorizând stabilirea limitelor și planificarea eficientă. La locul de muncă, mizează pe precizie și eficiență – abilitatea ta de organizare va fi remarcată. În plan financiar, abordează lucrurile cu prudență; consultarea unor specialiști de încredere este recomandată înainte de decizii majore. În relații, caută echilibrul între responsabilitățile profesionale și cele personale. Cei dragi vor aprecia gestionarea atentă a timpului și empatia ta. Sănătatea beneficiază de rutine structurate și de momente de odihnă. Social, abordează interacțiunile cu răbdare și deschidere, pentru a evita neînțelegerile. Seara, relaxează-te prin activități care îți aduc liniște și sunt aliniate valorilor tale.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 27 ianuarie 2026

Mercur favorizează influența lui Uranus, încurajând creativitatea în toate inițiativele. La muncă, propune abordări neconvenționale – ideile tale pot genera discuții transformative și îmbunătățiri pe termen lung. Financiar, documentează-te asupra piețelor emergente sau tehnologiilor de viitor pentru investiții. În relații, dialogurile deschise despre viziuni și aspirații comune întăresc legăturile. Sănătatea este susținută de activități care stimulează atât mintea, cât și corpul. Noile contexte sociale pot aduce aliați sau colaboratori neașteptați, cu viziuni similare. Ai încredere în instincte; ele sunt catalizatori ai schimbării pozitive.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 27 ianuarie 2026

Neptun, planeta ta guvernatoare, se conectează armonios cu Venus, îmbogățind viața emoțională și dinamica relațională. Profesional, folosește-ți intuiția creativă pentru a rezolva probleme și a-ți inspira echipa. Financiar, manifestă prudență – claritatea poate lipsi, astfel că este indicat să ceri sfaturi înainte de decizii importante. În relații, natura ta compasivă favorizează conexiuni profunde. Sănătatea este susținută de activități relaxante, precum înotul sau yoga ușoară. Social, ai ocazia să îți exprimi sensibilitatea și să creezi momente memorabile. Canalizează-ți emoțiile prin artă sau scris, ca formă de eliberare. Spre finalul zilei, alege solitudinea pentru reflecție și reîncărcare.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Câți bani ar fi primit Yasmin Awad după ce a fost trimisă acasă de la Survivor România 2026. A stat trei săptămâni în show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Yasmin Awad după ce a fost trimisă acasă de la Survivor România 2026. A stat trei săptămâni în show-ul de la Antena 1
Fanatik
Gigi Becali, anunț despre plecarea lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! A spus totul în fața bazei de pregătire din Berceni
Gigi Becali, anunț despre plecarea lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! A spus totul în fața bazei de pregătire din Berceni
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Click.ro
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
TV Mania
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Citește și...
Soția lui Daniel Pancu, surprinsă alături de o legendă a Rapidului, la FCSB – CFR Cluj
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi făcut gestul...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cod portocaliu de vreme severă. Precipitații abundente și viscol în mai multe județe
Horoscop 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec. Se vede luminița de la capătul tunelului. O zodie renaște, spune "adio" ghinionului
Zodii care renasc în februarie. Schimbările care le așteaptă sunt surprinzătoare!
Adevărul despre horoscop. De ce diferă pentru aceeași zodie în funcție de astrolog / Exclusiv
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Cine este medicul Marius Sava. Drama din copilărie care l-a împins spre medicină. Apare în emisiunea lui Măruță, e celebru pe TikTok și e unul dintre cei mai iubiți tineri medici

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andra, alături de Cătălin Măruță la vizionarea primei ediții "Românii au talent", sezonul 16: "Mă bucur că putem să facem mai multe lucruri împreună. În orice situație, trebuie să privești partea bună" / Exclusiv
Andra, alături de Cătălin Măruță la vizionarea primei ediții "Românii au talent", sezonul 16: "Mă bucur că putem să facem mai multe lucruri împreună. În orice situație, trebuie să privești partea bună" / Exclusiv
Kim Vo, celebrul stilist al vedetelor de la Hollywood, a murit. Avea 55 de ani
Kim Vo, celebrul stilist al vedetelor de la Hollywood, a murit. Avea 55 de ani
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Ce spunea Petre Roman despre idila pe care a avut-o cu Zoia, singura fiică lui Nicolae Ceaușescu: „Am cunoscut-o pe Zoia în 1972, a fost un moment foarte frumos, cu parfum de idilă”
Ce spunea Petre Roman despre idila pe care a avut-o cu Zoia, singura fiică lui Nicolae Ceaușescu: „Am cunoscut-o pe Zoia în 1972, a fost un moment foarte frumos, cu parfum de idilă”
Elle
Victoria Beckham „se simte trădată” de acuzațiile șocante ale fiului său Brooklyn și confesiunea privind nunta cu Nicola. Dezvăluirile celor apropiați
Victoria Beckham „se simte trădată” de acuzațiile șocante ale fiului său Brooklyn și confesiunea privind nunta cu Nicola. Dezvăluirile celor apropiați
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Ce surpriză i-a pregătit Alina Eremia soțului ei, Edi Barbu, de ziua lui de naștere. Gestul superb făcut de artistă: „N-am scris un mesaj…” Video
Ce surpriză i-a pregătit Alina Eremia soțului ei, Edi Barbu, de ziua lui de naștere. Gestul superb făcut de artistă: „N-am scris un mesaj…” Video
DailyBusiness.ro
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
A1.ro
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Ema Oprișan de la Insula Iubirii, sezonul 7, primele declarații despre despărțirea de Răzvan Kovacs: „Important e să fim eu și copiii mei bine”
Ema Oprișan de la Insula Iubirii, sezonul 7, primele declarații despre despărțirea de Răzvan Kovacs: „Important e să fim eu și copiii mei bine”
Florin Piersic Jr., filmare rară, de colecție, cu fiul său. "Un motiv în plus să trăiești!" Sasha are 10 ani
Florin Piersic Jr., filmare rară, de colecție, cu fiul său. "Un motiv în plus să trăiești!" Sasha are 10 ani
Moldo și Kira au făcut următorul pas în relație, după finala sezonului 4 "Casa Iubirii". "Chiar e frumos!" Anunțul celor doi
Moldo și Kira au făcut următorul pas în relație, după finala sezonului 4 "Casa Iubirii". "Chiar e frumos!" Anunțul celor doi
A murit George Nicolae Onea. Cauza morții rapperului de 44 de ani
A murit George Nicolae Onea. Cauza morții rapperului de 44 de ani
Observator News
Filmul tragediei din Oradea. Tatăl adolescentului a primit alertă pe telefon că fiul a chiulit de la şcoală
Filmul tragediei din Oradea. Tatăl adolescentului a primit alertă pe telefon că fiul a chiulit de la şcoală
Libertatea pentru Femei
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin!” Cât o costă cazarea și masa în fiecare zi
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin!” Cât o costă cazarea și masa în fiecare zi
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce trebuie să mănânci după 50 de ani. Alimente esențiale și cum să planifici mesele săptămânal „ca la carte”
Ce trebuie să mănânci după 50 de ani. Alimente esențiale și cum să planifici mesele săptămânal „ca la carte”
Doliul după animalul de companie, la fel de intens și durabil ca după un om. Durerea este reală, nu doar „o tristețe”, iar știința începe să o recunoască
Doliul după animalul de companie, la fel de intens și durabil ca după un om. Durerea este reală, nu doar „o tristețe”, iar știința începe să o recunoască
4 zodii care ies din ceața problemelor pe 26 ianuarie 2026! Urmează 14 ani de energie bună și curaj. Vezi dacă ești pe lista norocoșilor!
4 zodii care ies din ceața problemelor pe 26 ianuarie 2026! Urmează 14 ani de energie bună și curaj. Vezi dacă ești pe lista norocoșilor!
Diabetul, pandemia tăcută care afectează 537 de milioane de oameni. Cele 6 semne banale ce pot fi primele semne de alarmă pentru sănătatea ta
Diabetul, pandemia tăcută care afectează 537 de milioane de oameni. Cele 6 semne banale ce pot fi primele semne de alarmă pentru sănătatea ta
TV Mania
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Nu Mihaela, nu Andreea. Cine a fost, de fapt, marea iubire a lui Ștefan Bănică Jr.
Nu Mihaela, nu Andreea. Cine a fost, de fapt, marea iubire a lui Ștefan Bănică Jr.
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton