Cum a arătat petrecerea exclusivistă organizată de Selly la Paris. Costurile au ajuns la 4 milioane de euro: „Cea mai tare chestie posibilă. Imaginați-vă”

Selly a reușit să își uimească urmăritorii după ce a publicat imagini de la o petrecere exclusivistă organizată într-un club din Paris. Influencerul s-a lăudat cu faptul că a organizat party-ul „Beach, please” în Paris, cu Playboi Carti și Travis Scott, doi dintre cei mai renumiți și în vogă rapperi la momentul actual.

Selly, petrecere de 4 milioane de euro în Paris

Selly a făcut party-ul „Beach, please” la Paris, la care i-a avut ca invitați pe doi dintre cei mai celebri rapperi: Travis Scott și Playboi Carti, care vor ajunge și la festivalul de la Constanța.

Petrecerea a avut loc pe 25 ianuarie în Gate Club, din Paris. Înainte de party, Selly a luat un apartament de tip suită de lux în hotel, unde a făcut un pre-party alături de aproximativ 60-70 de persoane.

Influencerul a postat câteva imagini de la petrecerea de dinainte. Selly a scos din buzunar sume imense pentru petrecere, mai ales pentru că cei doi rapperi au onorarii fabuloase.

Travis Scott încasează în mod normal în jur de 2,5 milioane de euro pentru un recital, în timp ce pLayboi Carti ar avea un tarif de 1,5 milioane de euro, conform celebritytalent.

„Am făcut cea mai tare chestie posibilă. Facem un „Beach, please!” party în Paris, unde cântă Playboi Carti în duminica asta, ca să anunțăm la nivel global, pentru toată Europa și America, faptul că „Beach, please!” este acum cel mai tare festival de hip hop la cel mai accesibil preț posibil. Imaginați-vă că acum este Fashion Week în Paris și un festival românesc din Costinești, județul Constanța, face în timpul Fashion Week petrecere cu Playboi Carti. Și vă mai spun ceva: am aflat pe surse că vine și Travis Scott la petrecere.(…) România este pe harta culturală a lumii în cea mai tare poziție posibilă”, a spus Selly în videoclipul de prezentare.

Ce vedete din România au participat la petrecerea lui Selly

Nu doar nume mari din afară au participat la petrecerea influencerului din Paris. Acesta a invitat și oameni apropiați lui din România precum Mario Fresh, Bacovia, Petre Ștefan și Andrei Bănuță.

Festivalul Beach, please va avea loc între 8 și 12 iulie 2026. Este cel mai mare festival din Europa care aduce unele dintre cele mai mari nume din muzică pe scenă. În edițiile trecute, pe scenă au urcat artiști precum Travis Scott, Yeat, A$AP Rocky, Lil Pum sau Swae Lee.

Festivalul a luat naștere în 2022, iar anul trecut, evenimentul a avut peste 500.000 de participanți.

