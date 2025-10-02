Liviu Vârciu nu vrea să mai audă de Selly. Ce i-a făcut influencerul: „Nu s-a ținut de promisiune”

Liviu Vârciu s-a supărat pe Selly și nu vrea să mai audă de el. Cei doi ar fi trebuit să colaboreze, dar artistul nu a mai vrut. Recent, el a mărturisit că influencerul i-a făcut o propunere, dar el a refuzat-o. Iată ce s-a întâmplat între cei doi.

Liviu Vârciu s-a certat cu Selly

Liviu Vârciu și Sally ar fi trebuit să colaboreze, dar artistul nu a vrut. El a recunoscut că influencerul îl sună des și îi face o propunere, însă el nu vrea să audă despre așa ceva. Vârciu a vorbit despre motivul pentru care l-a refuzat pe Selly și ce relație are cu el. Se pare că influencerul nu și-ar fi respectat o promisiune.

Selly își dorește ca Liviu Vârciu să îl vină la Detectorul de Minciuni, însă artistul l-a refuzat nu doar o dată. Cântărețul este supărat după ce Selly i-a promis că îl va aduce pe Main Stage la festivalul Beach, Please!, dar nu a făcut-o. Acest lucru l-a supărat pe Liviu Vârciu, așa că acesta nu și-a mai dorit să apară în emisiunea lui de pe YouTube.

Vârciu a spus că Selly i-a dat dovadă de lipsă de seriozitate, motiv pentru care relația lor s-a încheiat.

„Selly m-a terorizat cu telefonul să mă duc la nu știu ce Detector de Minciuni. Am fost anul trecut la Beach, Please! cu L.A. și am cântat pe scena Retro. Mi-a promis că anul ăsta o să fiu pe Main Stage. Și nu m-a sunat pentru Main Stage, m-a sunat tot pentru Detectorul lui de minciuni.

Și atunci… eu cu Selly, cam asta a fost. Nu s-a ținut de promisiune Selly, cu toate că știam că e un băiat serios, că d-asta a reușit în viață, pentru că e serios. Altfel nu avea cum să reușească”, a explicat Liviu Vârciu.

Vârciu, dezamăgit total de Selly

Dezamăgirea lui a pornit de la faptul că artistul și-a dorit foarte mult să cânte la Beach Please pe Main Stage, însă nu s-a întâmplat.

„Eu îmi doream foarte tare să fiu pe scena aia, pentru că e o scenă foarte mișto. Sunt bune amintirile astea pe care poți să ți le faci în viață. El a zis că facem neapărat anul viitor. Uite că a venit anul și nu am făcut. Nu s-a întâmplat. Mie îmi plac oamenii să fie serioși.”, a mai spus artistul.

