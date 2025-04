Liviu Vârciu, după ce a apărut cu ochiul bandajat: „E în avarie un pic, dar m-a ferit Dumnezeu”

Liviu Vârciu a stârnit îngrijorare printre fani după ce a postat un InstaStory în care apărea cu ochiul bandajat. Pe rețelele sociale, unde obișnuiește să își țină urmăritorii la curent cu evenimentele din viața sa, prezentatorul a explicat că a avut un accident nefericit.

Liviu Vârciu, după ce a apărut cu ochiul bandajat

Liviu Vârciu (44 de ani) a îngrijorat pe toată lumea, după ce a postat un InstaStory în care pare cu ochiul bandajat. Pe rețelele sociale, acolo unde își ține fanii la curent cu ultimele noutăți din viața sa, simpaticul prezentator le-a povestit urmăritorilor că a avut parte de un accident nefericit în timp ce dezmembra una dintre autoturismele sale, motiv pentru care a fost nevoit să apeleze la ajutor specializat.

„Când nu-l mai ai, îți dai seama cât de important e. Ăsta (n.r. ochiul) e în avarie un pic. (…) Am desfăcut un Corevette C4 și mi-a sărit … Dar sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu, m-a ferit Dumnezeu, că puteam să fiu într-unul.”, a spus Liviu Vârciu.

Fiind conștient de faptul că situația putea fi mult mai gravă, Liviu Vârciu a conștientizat, încă o dată, cât de importantă este sănătatea.

„De asta voiam să vă zic, băi, cât de important e, cât de importantă e sănătatea, să o prețuim. Doar când nu mai ai, atunci prețuiești. Și nu numai sănătatea, tot… ți se pare că ți se cuvine. Nu ți se cuvine nimic. Să mulțumești în fiecare zi că te-ai trezit dimineață și că ești bine.”, a mai spus acesta.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Liviu Vârciu

În urmă cu ceva timp, prezentatorul a trecut prin momente dificil.e A fost nevoit să stea la pat timp de o săptămână, din cauza răcelii.

”A fost bine două zile, dar a treia zi m-a trântit la pat. Astăzi am o săptămână de când stau la pat și este din ce în ce mai rău. Mă trezesc din ce în ce mai rău. Mi-am făcut și test Covid și nu am nimic. Am foarte mulți prieteni care sunt medici și directori la spitale și am sunat și mi-au spus că este din cauza sezonului.

Matei a venit acasă cu nasul înfundat de la grădiniță, fata mea a luat ceva de la școală și fiind mai puternici decât mine, pentru că eu sunt veriga slabă, din casă, și eu mă îmbolnăvesc. Doamna Anda nu are nimic și strănut și tușesc pe ea și nu mai pot de nervi din cauza asta.”, a declarat Liviu Vârciu la Antena Stars.

Foto – Instagram/Captură Video

