Mama lui Liviu Vârciu, supusă unei operații ce a durat trei ore: „Și-a rupt mâna rău tare”

Liviu Vârciu a trecut prin clipe dificile de curând, după ce mama sa a căzut și și-a rupt mâna. Aceasta a avut nevoie de o intervenție chirurgicală care a durat nu mai puțin de trei ore. Din fericire, aceasta a fost deja externată și se pregătește de sărbătorile de iarnă.

Mama lui Liviu Vârciu, operată de urgență

Liviu Vârciu a dezvăluit că mama lui a suferit un accident și și-a rupt mâna. Se pare că lovitura a fost destul de serioasă întrucât femeia a avut nevoie de spitalizare și chiar a fost supusă unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore. Artistul a povestit că medicii i-au pus și o tijă.

Deși anul 2024 a fost unul bun pentru Liviu Vârciu, care nu doar că s-a însurat cu iubita lui, Anda Călin, dar are succes și pe plan profesional, după lansarea filmului „Ceai, Zăpadă, Dragoste”, ultima parte a acestuia a venit cu câteva probleme pentru familia lui.

Acum, însă, lucrurile au revenit pe drumul cel bun și familia Vârciu se pregătește de sărbători. Bunăstarea și fericirea s-a reinstalat în sânul familiei artistului, după ce mama acestuia a fost externată.

Mă pregătesc de sărbători, am externat-o pe mama. A căzut și și-a rupt mâna, și-a rupt mâna rău tare, a stat vreo trei ore în operație, i-a pus tijă în mână”, a declarat cântărețul pentru SpyNews.

Artistul se declară un om fericit și împlinit

Liviu Vârciu spune că se pregătește să sărbătorească Crăciunul alături de cei dragi, însă anul acesta va trece peste o tradiție importantă: tăierea porcului. Cum mama sa trebuie să se recupereze în urma operației, au decis că este mai bine să renunțe la acest obicei.

Însă, spune artistul, vor petrece sărbătorile în familie, ca în fiecare an. Mai mult, se ocupă în continuare de hobby-ul lui, dar și de cariera sa cinematografică.

„Anul acesta nu mai tăiem porcul, ne pregătim de sărbători, facem Crăciunul în familie, așa cum am făcut de fiecare dată. Pregătesc filmul, sunt cu mașinile mele, cu retro. Să văd dacă mai cumpăr, dacă mai vând”, a mai spus Liviu Vârciu pentru publicația menționată anterior.

Totodată, Liviu se declară un om fericit și împlinit pe toate planurile.

„Am copiii sănătoși, familia mea este împlinită, am o soție minunată, m-am căsătorit anul acesta. Sunt pe plus, am deja două filme la activ, sunt un om împlinit, un om fericit”, a declarat el.

Liviu Vârciu și Anda Călin s-au căsătorit pe 23 august, în cadrul unei ceremonii restrânse.

