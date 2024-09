Liviu Vârciu s-a căsătorit, anul acesta, cu Anda Călin, cu care are o relație de opt ani. Acum sunt fericiți împreună, însă, după un an de când au format un cuplu, artistul a înșelat-o pe iubita lui. După ce a realizat cât de mult înseamnă de fapt pentru el Anda, a căutat-o pentru a remedia situația. Tânăra a reușit să treacă peste infidelitatea lui, iar acum au doi copii împreună.

Liviu Vârciu a recunoscut că a înșelat-o pe Anda Călin

Liviu Vârciu și Anda Călin s-au cunoscut într-un restaurant, în urmă cu mai bine de opt ani. Începutul relației lor a fost unul tumultos, mai ales că artistul i-a fost infidel. Dar iubirea lor a fost mai puternică decât orice obstacol întâmpinat, iar anul acesta au făcut și pasul cel mare și s-au căsătorit.

Cântărețul spune că la momentul în care s-a aruncat în brațe altei femei, el și Anda erau certați și locuiau separat. După ce a realizat cât de mult înseamnă aceasta pentru el, a căutat-o și a făcut tot posibilul pentru a o convinge să se întoarcă la el.

„Am înșelat-o o singură dată. Aveam 1 an de zile împreună. (…) Eram despărțiți. Ea stătea în altă parte, eu stăteam acasă și am avut un bufeu d-ăsta de nebunie. Mi-am dat seama că nu pot trăi fără ea. (…) Am zis că mor fără ea”, a dezvăluit Liviu Vârciu în emisiunea lui Mădălin Ionescu.

De atunci, spune artistul, nu a mai avut nevoie de nicio altă femeie.

„Am sunat-o și i-am zis că dacă nu vine acasă eu o să mor. Eu nu am crezut că o să am lucrurile astea atât de puternice pentru o femeie. De atunci am 7 ani de zile în care nu știu altă femeie. Nu am înșelat-o nici măcar cu o femeie. Nu îmi trebuie”, a subliniat Liviu Vârciu.

Artistul, declarație de dragoste pentru Anda Călin

Liviu și Anda au reușit să treacă peste acel moment de infidelitate și formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul autohton. Artistul spune că soția lui este femeia visurilor sale și, deși se mai ceartă, nu își vede viața fără ea.

„A fost și este femeia visurilor mele, pot să o spun cu gura mare. Mi-a dăruit doi copii. Ne certăm ca-n prima zi și facem dragoste fix ca-n prima zi.(…) Cu ea am 8 ani de zile și cred că e un pic mai bine decât la început. Nu am mințit niciodată”, a mai spus cântărețul.

Liviu Vârciu și Anda Călin s-au căsătorit pe 23 august, în cadrul unei ceremonii restrânse. Artistul a ales să petreacă alături de familie și cei mai apropiați prieteni, după care a plecat în luna de miere în Santorini.

Cei doi au împreună doi copii, un băiat, Liviu Matei (4 ani) și o fată, Anastasia, în vârstă de 7 ani. Artistul mai are o fată dintr-o relație anterioară, Carmina, în vârstă de 22 de ani.

