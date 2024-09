Lora și Ionuț Ghenu, nuntă cu 360 de invitați: „Sunt foarte stresată”. Unde va fi artista în noaptea dinaintea cununiei civile

Lora și Ionuț Ghenu se căsătoresc în această toamnă, după aproximativ un deceniu de relație, dintre care opt ani de logodnă. Perechea a programat cununia civilă în septembrie, iar pe cea religioasă și nunta propriu-zisă în octombrie, pe data de 5. Cântăreața a dezvăluit că au depășit capacitatea de invitați a locației, dar și ce va face în noaptea dinaintea cununiei civile.

Lora, emoții înainte de nunta cu Ionuț Ghenu

Lora și Ionuț Ghenu se căsătoresc în această toamnă după aproximativ zece ani de relație și opt de logodnă. În septembrie are loc cununia civilă, iar pe 5 octombrie cea religioasă. Cuplul va avea două perechi de nași și este foarte emoționat. Nașii sunt două cupluri de oameni foarte dragi Lorei și viitorului ei soț.

„Mai avem chestii de făcut. Am luat verighetele, că luna asta, în septembrie, facem starea civilă, dar am înțeles că se pun verighetele la nuntă. Sunt multe de făcut. Cu o noapte înainte de starea civilă am concert la Craiova”, a mărturisit Lora, la știrile Antena Stars, citează Spynews.ro.

„Vreau să fiu invitată la nunta mea”

Lora a dezvăluit și câte rochii va purta la eveniment, dar și cum își dorește să se simtă la propria nuntă.

„E posibil să fie două sau trei. Dacă ajunge a treia rochie, o să fie trei. Dacă nu, sunt ok cu două. Nu mai vreau nimic. Mi-am dat comandă de pantofi, tot în România, la un brand din București. Eu vreau să fiu invitată la nunta mea. Să mă simt bine, să dansez, să beau ceva bun, să petrec cu cei mai dragi oameni”, a mai spus cântăreața, potrivit sursei citate.

Au 360 de invitați confirmați

Cu doar câteva luni în urmă, Lora ne mărturisea că își dorea o locație care să-i amintească de Bali. Perechea a ales, în consecință, o locație în aer liber, în inima naturii și cu un design rustic, pentru nuntă.

„Am depășit maximul pe care știam noi că îl are locația cu vreo 60 de persoane. Deocamdată sunt 360 confirmați, dar trebuie să găsim soluții, sunt foarte stresată”, a mai spus artista.

De ce au amânat evenimentul timp de opt ani

Lora simte că ea și Ionuț Ghenu sunt ca și căsătoriți. Tocmai de aceea au amânat evenimentul până acum, când în sfârșit au avut timpul să-l organizeze așa cum își doreau.

„Am vrut să ne facem nebunia și la începutul acestui an. (…) Nunta o punem pe ultimul loc, dacă noi suntem tot timpul împreună. Suntem ca și căsătoriți. Se taie săraca de pe listă tot timpul”, ne spunea Lora în aprilie, la Premiile Unica.ro 2024.

Lora, cerută de două ori în căsătorie de Ionuț Ghenu

Lora a fost cerută în căsătorie de două ori de Ionuț Ghenu. Prima oară s-a întâmplat pe apă, într-o barcă, undeva între Serbia și România.

Apoi, solista a fost cerută din nou în căsătorie într-o seară de 8 Martie. Cuplul doar ce revenise dintr-o vacanță în Maldive când Ionuț i-a oferit Lorei al doilea inel, cu o piatră de culoarea apei din Maldive.

