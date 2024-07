Regizoarea Camelia Popa, detalii inedite despre comedia „Ca Fetele”: „Are un mesaj puternic”. Maia Morgenstern și Lora, mamă și fiică în film / Exclusiv

Treisprezece este un număr norocos pentru Camelia Popa, regizoarea comediei „Ca Fetele”, care se lansează în cinematografe în această toamnă, mai exact pe 13 septembrie. Actrițele Maia Morgenstern, Adriana Trandafir și Aura Călărașu intră în rolul personajelor Silvia, Cela și Rozana, trei prietene foarte bune ce pornesc într-o aventură tragi-comică. Într-un interviu pentru Unica.ro, Camelia Popa a oferit detalii inedite din culisele celui mai nou proiect al ei.

Regizoarea Camelia Popa, detalii inedite despre comedia „Ca Fetele”

Camelia Popa, singurul regizor român cu două filme prezente concomitent în top 10 Netflix timp de trei săptămâni, respectiv producțiile „Pup-o, mă! 2 – Mireasa nebună” şi „SNUPD”, ne-a oferit detalii exclusive despre provocările pe care le-a întâmpinat regizând filmul „Ca Fetele”, dar și despre dinamica dintre actorii din distribuție.

Camelia Popa este regizoare, scenaristă, producătoare și manager la Cinema Muzeul Țăranului Român. În cadrul aceluiași interviu, Camelia ne-a spus cum și-a descoperit pasiunea pentru film.

„Are un mesaj simplu și puternic, care te pune pe gânduri”

Camelia, cum ai caracteriza filmul în câteva cuvinte?

„Ca Fetele” este o poveste despre iubire și acceptare, cu accente comice și cu o distribuție de excepție.

Cui se adresează filmul?

Tuturor. Este un film pentru toate vârstele, care poate aduce în sala de cinema de la copii și adolescenți, până la oameni de vârsta a treia, pentru a urmări o poveste care are ca subiect secundar și această întrepătrundere a tuturor generațiilor, în căutarea iubirii și a autenticității în relații. Aspect ce se reflectă atât în poveștile personajelor, cât și în distribuția filmului, care aduce împreună actori consacrați ca Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Aura Călărașu, Marian Râlea, alături de tineri extrem de talentanți și pasionați – Alina Eremia, Tiberiu Ioana, Lora, Emil Rengle.

Care este atuul de necontestat al filmului, din perspectiva ta?

Este un film frumos, luminos, care nu încarcă spectatorul. Este în primul rând o poveste despre prietenie, care te lasă plin de speranță, de bucurie, de duioșie. Și la care se și râde. De asemenea, are un mesaj simplu și puternic, care te pune pe gânduri. Niciodată nu e prea târziu să reconstruiești, să te bucuri de ceilalți, să încerci să te vindeci, să descoperi ce te face fericit.

„Filmul vorbește despre curaj și despre asumare”

Ție ce îți place cel mai mult la subiect?

Știu că la prima vedere poate ar părea (doar) o poveste aspirațională, mai ales într-o societate în care avem poate deseori senzația că nu suntem sau că nu avem de ce să fim fericiți, atunci când ne aflăm într-o continuă goană de rezolvare de probleme. De aceea, filmul și personajele vorbesc despre viața normală și reală, cu provocările ei, dar dintr-o perspectivă diferită. Abordând un subiect mai puțin discutat și recunoscut, de obicei din teama de a nu deveni vulnerabili și de a nu fi răniți: nevoia de a fi iubit și de a iubi.

Deseori, trăim mult în imaginația noastră, cu gândurile și presupunerile noastre, fără a împărtăși cu ceilalți ideea de dragoste și această nevoie de apropiere. Filmul aduce o deschidere, vorbește despre curaj și despre asumare, despre o căutare de sine și un deznodământ vindecător.

Unde se desfășoară acțiunea?

Am filmat timp de aproape trei săptămâni în Ploiești, în 12 locații. Cred că ne-a ajutat foarte mult și atmosfera de acolo, dintr-un oraș mai mic, pentru că aduce un farmec aparte narațiunii.

Ce ți-a plăcut cel mai mult pe durata filmarilor?

Îmi face mare plăcere să lucrez cu actorii, cred că această relație este cea care conturează cel mai frumos povestea. Procesul e de fiecare dată altfel, iar în acest caz „Ca Fetele” a fost o bucurie. Pentru început, acest trio minunat, pentru prima dată împreună, Maia – Adriana – Aura, oferă un firesc fantastic personajelor, căldură, umor. În plus, nu sunt doar actrițe minunate, ci și foarte generoase, care s-au implicat alături de colegii mai tineri sau de cei aflați la început de drum și acest lucru se simte în fiecare interacțiune.

Cea mai grea scenă de filmat din „Ca Fetele”

Ce te-a provocat pe tine cel mai mult pe durata filmărilor?

Timpul de pregătire și de filmare și încadrarea în buget. Însă aici am avut parte de o echipă de filmare și producție absolut fantastică, fără de care acest lucru nu ar fi fost posibil. Începând cu Tiberiu Ioana, cu care am lucrat și pe partea de producție, Lulu de Hillerin, care a fost director de imagine, Ștefan Constantinescu, scenografie, Eli Adam – costume, Raluca Moldoveanu – make-up, Elena Tudor – hair, Laurențiu Cosmin Tomoroga – Line Producer și până la Ovidiu Vacaru care s-a ocupat de montaj, de Sorin Neagu (postprocesare sunet) sau Vlad Isac (compozitorul), toată lumea a fost implicată și pozitivă, am avut multă bună dispoziție pe platouri și o bucurie care se vede și se regăsește în film. Alături de actori, ei m-au ajutat să realizez ce mi-am propus, și anume să scot din fiecare secvență ce e mai frumos și estetic, și ca mesaj.

Care a fost cea mai grea scenă de filmat?

Cea de la început, când Cela (Adriana Trandafir) și Aura Călărașu (Rozana) merg acasă la Silvia (Maia Morgenstern) și descoperă ca ea ar vrea să se sinucidă după ce a aflat că Tavi, soțul ei defunct, a înșelat-o. Nu vă pot spune mai multe, decât că au fost superbe!

Ce experiențe inedite, neașteptate sau amuzante ați trăit la filmari?

Am avut multe momente simpatice la filmări, în special la replici. O parte dintre ele va fi montată și adăugată genericului de final, astfel că spectatorii se vor amuza și la încheierea filmului.

Cum a descoperit Camelia Popa filmul

Camelia, tu la ce filme te relaxezi? Care au fost cele mai recente trei filme pe care le-ai văzut, ți-au plăcut și le-ai recomanda?

Întodeauna voi viziona cu plăcere o comedie cu mult comic de situație și de limbaj, dar și un thriller psihologic. Anatomia unei prabușiri (2023, Anatomie d’une chute, r. Justine Triet), Hipnoza (2023, The Hypnosis, r. Ernst de Geer, Suedia), Cuibul de viespi (1987, r. Horea Popescu).

Când ai descoperit filmul și cum ai devenit unul dintre spectatorii fideli ai Telecinematecii?

Mama mea este o mare iubitoare de film. Încă înainte de a învăța să citesc, mă așeza pe genunchii ei și-mi citea subtitrarea filmelor, în fiecare zi de marți, când la TV era Telecinemateca. În plus, chiar lângă casa noastră era cinematograful, unde tare mult îmi placea să-mi cheltui banii din pușculiță. Cel mai mult mă bucuram când nu era multă lume în sală, pentru că mi se părea magic și încă mi se pare, ca întreg acel univers (filmul), să-mi fie doar mie accesibil. Erau 90 de minute de imersiune totală.

Cea mai mare provocare a Cameliei Popa ca regizor

Ai știut dintotdeauna că vrei să devii regizoare?

Da. Mereu am știut că viața mea va avea de-a face cu lumea filmului. Iar la 12 ani, în timp ce citeam Cei trei muschetari (am început cu volumul II si mai apoi am continuat cu volumulul I) am știut exact că vreau să fiu regizor de film. Știam clar că nu vreau să fac parte din universul creat, ci eu să fiu cea care îl creează.

De ce ai ales această profesie?

Continuă să mi se pară fascinant cum prin intermediul filmului poți avea acces la imaginația altuia. La care se adaugă, desigur, faptul că filmul schimbă și salvează vieți.

Ce ți s-a părut cel mai dificil la începutul carierei și ce ți se pare în continuare greu în meseria pe care ți-ai ales-o?

Să intuiești nevoia publicului spectator, dar și ca mesajul tău să ajungă la oameni.

La ce proiecte viitoare lucrează

Care au fost cele mai importante sfaturi pe care le-ai primit de la profesorii tăi, Mircea Veroiu și Andrei Blaier și pe care le aplici și acum?

Dl. Andrei Blaier spunea așa: „Când ai bani, filmul se face singur. Dar ce faci când nu ai bani, nu-l mai faci?“. Este sintagma care mi-a definit parcursul profesional, dar și personal. Dl. Mircea Veroiu venea întodeauna cu 20 de minute înainte de începerea cursurilor, se așeza pe un scaun, încrucișa brațele și aștepta în liniște și calm, venirea studenților. Observa. Totul. A observa a devenit parte din mine.

Ce alte proiecte ai în derulare acum?

Lucrez la două scenarii de lung metraj, o adaptare dupa romanul Celula de minori, scrisă de Alexandru Teodorescu și o dramă de familie după o idee de Claudiu Aghiculesei. Pregătesc două piese de teatru, una cu copiii din centrul de plasament Mia’s Children și una cu adolescenții din Trupa 009.

Ca manager al Cinema Muzeul Țăranului, pregătesc renovarea sălii de cinema și mă ocup de organizarea unui festival dedicat oamenilor din industria de film românesc, dar și iubitorilor de film.

Cine este Camelia Popa, regizoarea din spatele filmelor „Pup-o, Mă!” și „Ca Fetele”

Camelia Popa a studiat regia de film cu Mircea Veroiu și Andrei Blaier la Universitatea Media și prima zi de facultate a fost una dintre cele mai inedite pentru un student la acest profi: aceasta a avut loc direct pe platourile filmului „Femeia în roșu”, regizat de Mircea Veroiu, film la care a fost nelipsită și de la montaj.

La rândul ei, a regizat comediile de lung-metraj „Pup-o, mă!” și „Pup-o, mă! 2: Mireasa nebună”, drama „SNUPD – Să nu uiţi până diseară”, scurt metrajele „Apartamentul”, „2 lei 60” (recompensat cu premiile „Cel mai bun regizor” în cadrul festivalului internaţional de film Cluj shorts film Festival 2018 și „Award of Merit Special Mention” la Best Shorts Competition), „The Lonely Kangaroo” (recompensat cu Premiul pentru cel mai bun film şi Menţiune specială pentru interpretare – Alin Panc, la Festivalul Naţional de film 3Fest – Piteşti și Menţiunea specială a juriului pentru cea mai bună drama la Balkan Film and Food Festival Albania”), „Je suis un souvenir”, „La pomană”, „Doi Crai”. A făcut parte, de asemenea, din echipa regizorală a serialelor „Vlad” (ProTV) și „Iubire și onoare” (Acasă TV).

Foto: Fabrica de PR; Instagram; Captură YouTube

