Lora, dezvăluiri despre nunta cu Ionuț Ghenu, la Premiile Unica.ro 2024: „Trebuie să-mi amintească de Bali” / Exclusiv

Lora ne-a onorat cu prezența ei pe scena primei ediții a Premiilor Unica.ro și nu oricum, ci în calitate de gazdă, alături de Andrei Leonte. În completarea unui timbru aparte, unei dicții impecabile și unei prezența scenice memorabile, Lora este, de câțiva ani, și antreprenor. Chiar dacă nu-i este întotdeauna ușor, cântăreața a evoluat tocmai datorită provocărilor pe care le-a învins prin ambiție și perseverență. Având o carieră solicitantă, artista s-a văzut nevoită de mai multe ori până acum să-și amâne nunta, însă ne-a dezvăluit cum și-ar dori să arate evenimentul.

Lora a găzduit prima ediție a Premiilor Unica.ro: „Nu-mi doresc să prezint emisiuni”

Rolul de prezentatoare îi vine mânușă, însă scopul Lorei nu este o carieră în televiziune. Deși nu-și dorește să evolueze ca prezentatoare TV, cântăreața a făcut o treabă remarcabilă ca gazdă a emisiunii „Vorbește Lumea”.

„Visul meu nu este să fiu prezentator. Faptul că știu să citesc cu intonație m-a ajutat. Și că sunt în largul meu. Cred că acestea sunt calitățile care m-au adus în atenția oamenilor care au avut nevoie de rolul acesta de prezentator. Mă bucură foarte tare. Nu-mi doresc să prezint emisiuni”, a spus Lora, pentru Unica.ro.

Citește și: Eva Măruță, „diplomată ca tati” la Premiile Unica.ro 2024. Andra și Cătălin Măruță: „Copilul trebuie să caute” / Exclusiv

Lora, artist și antreprenor. „Am învățat o chestie foarte importantă”

Artista ne-a mărturisit că răbdarea nu este punctul ei forte, dar că a învățat un lucru important, și anume să delege. A strâns o echipă de profesioniști în jurul ei și, cu ajutorul lor, conduce o companie de cosmetice menită să facă femeile să se simtă frumoase și încrezătoare. La Premiile Unica.ro 2024, Lora ne-a dezvăluit cum reușește să aibă atât o carieră muzicală de succes, cât și o afacere profitabilă.

„Greu. Nervi întinși la maximum. Multe chestii nu-mi ies. Nu am răbdare. Dar am învățat o chestie foarte importantă, să mă înconjor de oameni care au calitățile pe care eu nu le posed. Dacă eu nu am răbdare, am grijă să aibă cei de lângă mine și să gândească contra cronometru, sub presiune, să fie acolo și pentru mine și pentru ce avem noi de făcut. Mă ajută foarte mult echipa pe care am reușit să o strâng în jurul meu”, a spus Lora, la Premiile Unica.ro 2024.

Citește și: Adelina Pestrițu, apariție de excepție la Premiile Unica.ro 2024. De ce a renunțat la televiziune pentru online. „Trebuie să mergi înainte” / Exclusiv

„Ne așteptam la drumul ăsta cu tot felul de provocări”

Am întrebat-o pe Lora și ce mesaj are pentru Lora de acum câțiva ani, care abia făcea primii pași în antreprenoriat.

„Să meargă înainte! Lora care a făcut primii pași a fost mult mai curajoasă decât Lora pe care o vedeți acum. Cred că la ea mă întorc tot timpul pentru sfaturi. Nu îi spun eu ei, îmi spune ea mie că noi ne așteptam la drumul ăsta cu tot felul de piedici, dificultăți și provocări”, ne-a mai spus Lora.

Citește și: Andreea Bălan și fiicele Ella și Clara, la Premiile Unica.ro 2024: „Îmi place să ofer cel mai bun show”

Cum va arăta nunta Lorei

Din anul 2014, Lora formează un cuplu cu Ionuț Ghenu, cu care s-a logodit în 2016. Din cauza pandemiei și a carierelor solicitante, perechea s-a văzut nevoită să amâne nunta de mai multe ori până acum. Am aflat, în schimb, în ce fel de locație și-ar dori artista să aibă loc evenimentul.

„Am mai multe variante, mie-mi plac mai multe lucruri și sunt nehotărâtă. La locație m-am gândit și știu sigur cam ce vreau. Trebuie să fie foarte multe flori, să-mi amintească și de Bali. Avem ceva în cap, oricum veți fi invitați”, ne-a spus Lora, la Premiile Unica.ro 2024.

Citește și: Denis Hanganu, desemnat Best Actor la Premiile Unica.ro 2024. Dezvăluiri despre rolul din „Clanul”, Carmen Tănase și Theo Rose: „Ne-am pus sufletul pe tavă” / Exclusiv

„Suntem ca și căsătoriți”

Lora simte că ea și Ionuț sunt ca și căsătoriți, așadar evenimentul în sine mai poate aștepta până când vor avea răgazul să-l organizeze exact după sufletele lor.

„Am vrut să ne facem nebunia și la începutul acestui an. S-au întâmplat niște lucruri la mine în companie și a trebuit toată atenția mea să fie acolo. Refuzasem și un proiect de televiziune mare. Nu eram sigură că am făcut ce trebuie. Dar a funcționat instinctul perfect, am făcut alegerea bună. Nunta o punem pe ultimul loc, dacă noi suntem tot timpul împreună. Suntem ca și căsătoriți. Se taie săraca de pe listă tot timpul”, a completat solista.

Citește și: Loredana, Best Artist la Premiile Unica.ro 2024. Diva a întors toate privirile cu ținuta aleasă. „Nu e ușor să fii the best!” / Galerie foto

Ce fac Lora și Ionuț Ghenu de Paște

După sărbătorile care urmează, Lora va susține mai multe concerte prin țară. Imediat după Paște, pe 7 mai, artista își va aniversa logodnicul, pentru ca următoarele două seri să le petreacă pe scenă. Din fericire, Paștele îl vor petrece în liniște, la niște prieteni.

„De Paște mergem la moșia unor prieteni care au o cramă. Apoi imediat am un concert la Vaslui, pe 8 mai. Pe 7 mai e ziua lui Ionuț, pe 9 mai încă un concert, deci o să fie super!”, a încheiat Lora, la Premiile Unica.ro 2024.

Foto: Vlad Chirea; Instagram

Urmărește-ne pe Google News