Dan Negru, pregătit de premiera emisiunii „The Floor”, de la Kanal D: „Cel mai bun moment din viața mea nu a venit încă” / Exclusiv

Dan Negru, poate cel mai cunoscut prezentator TV din România, a oferit, în exclusivitate pentru Unica.ro, un interviu sincer despre el și schimbările din viața lui profesională, din ultima perioadă. Din data de 14 septembrie, la Kanal D, va avea loc premiera emisiunii „The Floor”, de la ora 21.00. Producția va fi difuzată în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 21.00.

Dan Negru (53 de ani) ne-a povestit despre prima lui emisiune, când „am avut-o invitată pe Angela Similea, care mă ținea de mână și-mi spunea să am încredere că o să fiu un bun prezentator TV”. Din 1991 a lucrat la Radio Timișoara ajungând, apoi, în Televiziunea Română. Dan Negru ne explică de ce a evitat să-și facă prieteni în această branșă.

Dan Negru, despre lumea televiziunii: „Am încercat să nu-mi fac prieteni în lumea asta. Știu că pare ciudat, dar am învățat să am colegi și nu prieteni și atunci altfel încasezi o lovitură de la un coleg”

Dan Negru ne povestește cum și-a cunoscut soția, pe Codruța, și ne dezvăluie secretul unei căsnicii de lungă durată. Recunoaște că, în ceea ce-i privește pe Dara și Bogdan, copiii lui, el este un tată permisiv. Celebrul prezentator își aduce aminte de copilărie „când lipseau doar căștile la bicicletă și, în locul ecranelor, erau cărțile”. De asemenea, aflăm de ce nu a dorit să apară niciodată în vreo reclamă la televizor.

„Am pierdut o mulțime de bani de pe urma refuzurilor mele, dar nu-mi pare rău. E o alegere, așa cum e toată viața” povestește Dan Negru.

Dan Negru mărturisește că cea mai mare calitate a lui este că știe să vândă foarte bine programe de televiziune și că cel mai mare defect este că nu știe să facă altceva în afară de asta. Prezentatorul TV ne-a spus și ce îl sperie cu adevărat, dar și ce îl face fericit.

Dan Negru, declarații exclusive despre premiera emisiunii „The Floor”

Spune-mi totul despre colaborarea și emisia nouă de la Kanal D, „The Floor”.

E un show pentru toată familia, care sunt sigur că va continua succesul „Jocul Cuvintelor” sau „Tu Urmezi!”. Îmi plac show-urile ușor de explicat și „The Floor” e un astfel de show. Va fi o emisiune pentru toți cei din fața televizorului, de la bunic, până la nepot.

Din 1991 ai început să lucrezi la Radio Timișoara. Cum ai ajuns acolo?

Era imediat după revoluție, oricine putea să facă orice. Eram pasionat de muzică, aveam ceva discuri pe acasă și câțiva prieteni care lucrau deja la radio m-au chemat să-i ajut cu ceva muzică. Și am rămas acolo.

Puține persoane au asemenea notorietate în televiziune, așa cum ai tu. Îți mai aduci aminte cum a început totul?

E o exagerare notorietatea mea pe care o întrețin acum copiii prin online, cei care au crescut cu show-urile mele. Dar pasul de la radio la TV l-am făcut când TVR și-a deschis studiouri teritoriale în țară și au luat oameni din radio. Pe atunci instituția era una singură, RadioTelevziunea română, adică lucram în același loc și la radio, și la TV. La început și pe aceiași bani. Mai târziu am ajuns să fiu plătit și de televiziune.

Dan Negru își amintește: „Angela Similea mă ținea de mână și-mi spunea să am încredere că o să fiu un bun prezentator”

Cum a fost prima ta filmare? Îți mai aduci aminte emoțiile de atunci?

Am avut-o invitată pe Angela Similea care mă ținea de mână și-mi spunea să am încredere că o să fiu un bun prezentator TV. Mai târziu, peste mulți ani, într-un show omagial Angela Similea, doamna mi-a reamintit momentul ăla.

„Am încercat să nu-mi fac prieteni în lumea asta”

Lumea televiziunii nu e roz. Cum ai reușit să mergi mai departe, să performezi?

Oamenii nu sunt întotdeauna roz, dar lumea e frumoasă. Am încercat să nu-mi fac prieteni în lumea asta. Știu că pare ciudat, dar am învățat că am colegi și nu prieteni și atunci altfel încasezi o lovitură de la un coleg. E simplu.

Dan Negru a evitat prieteniile între colegi. Sursă foto: Arhivă personală

Dan Negru recunoaște: „Cel mai bun moment din viața mea nu a venit încă”

Profesional vorbind, care simți că a fost cel mai bun moment din viața ta? Dar cel mai nefericit?

Cred că cel mai bun n-a venit încă. Cei mai frumoși ani sunt cei ce vor veni. Larry King era anonim la vârsta mea, deci se poate. Am o memorie slabă și asta mă ajută să uit momentele nefericite. Din fericire.

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Copilăria anilor ’80 nu era diferită de cea de azi, lipseau doar căștile la bicicletă și, în locul ecranelor, erau cărțile. Dar ai noștri tot ne certau că citim prostii ca Sven Hassel sau Jules Verne noaptea sub plapumă. Nu e diferență, noi exagerăm diferențele.

Dan Negru în copilărie. Sursă foto: Arhivă personală

Când aveai nevoie de sfaturi la cine te duceai, la mama sau la tata?

Am fost singur la părinți și am crescut într-o casă unde locuiam și cu bunicii mei. Așa că am avut o copilărie răsfățată.

În liceu erai timidul sau rebelul?

Am făcut liceul Economic în Timișoara și eram doi băieți într-o clasă de 36 de fete. Așa că eram și timid, și rebel.

Ce spune Dan Negru despre Codruța, soția lui

Îți mai aduci aminte cum ai cunoscut-o pe Codruța?

Am cunoscut-o în Timișoara când era studentă la medicină. Eu eram tot student și lucram pe la radio Timișoara.

„Ai noștri au fost toți împreună, până la final”

Care crezi că este secretul ca o căsnicie să dureze?

Tradiția din familie este secretul. Ai noștri au fost toți împreună, până la final. Ai mei, tata, mama, bunicii, ai Codruței la fel, cumnații mei, toți au fost sau sunt împreună. Dacă îi vezi pe ai tăi că se înțeleg duci și tu asta mai departe. Dacă vezi despărțiri ți se vor părea normale.

Cum este tăticul Dan? Sever, permisiv?

Eu sunt cel permisiv. Eu mă bucur la un 5. Codruța, nu (râde).

Care dintre copii simți că ți-a moștenit din personalitate, Dara sau Bogdan?

Cred că au luat câte puțin de la toți, uneori îi regăsesc pe bunicii mei sau pe părinții Codruței în personalitatea lor. Dumnezeu a lucrat mult în laboratoarele de genetică.

Ce ai învățat, până acum, de la copiii tăi?

Să mă bucur de lucruri mărunte, de lucruri mici. Când ești mare lucrurile mici nu te mai bucură, așa te dresează societatea. Copiii încă știu bucuriile mărunte.

Dan Negru a refuzat toate reclamele: „Am pierdut o mulțime de bani de pe urma refuzurilor mele”

Ai refuzat, de fiecare dată, să faci reclamă unui anumit produs? De ce?

Am refuzat mereu campanii de reclamă la TV, acolo unde e publicul meu. Am pierdut o mulțime de bani de pe urma refuzurilor mele, dar nu-mi pare rău. E o alegere, așa cum e toată viața.

Dan Negru a refuzat să apară în reclame. Sursă foto: Arhivă personală

Ce te face, cu adevărat, fericit?

Cred că Rebreanu avea dreptate : „Când ți-e sete, fericirea e un pahar cu apă”.

Cea mai mare spaimă a lui Dan Negru

Dar ce te sperie, cu adevărat, cel mai tare?

Să rămân ultimul dintre ai mei. Asta m-ar speria groaznic. Să nu-i mai am pe ai mei…

Când ai trait cel mai greu moment din viața ta?

Dumnezeu a fost blând cu mine și mi-a dat mereu cât am putut duce. Asta i-am cerut mereu, să-mi dea doar cât pot duce.

Dan Negru, despre calități și defecte: „Nu știu să fac nimic altceva”

Care crezi că este cea mai importantă calitate a ta? Dar cel mai mare defect?

Știu să vând programe de televiziune, sunt un bun vânzător de formate TV. Dovadă sunt multele formate TV care au avut succes în anii ăștia mulți. Și defectul e că nu știu să fac nimic altceva.

„Am preferat ca lumea să mă caute decât să se sature de mine”

Ce nu știe lumea despre tine?

Am fost mereu discret și departe de expunerea excesivă media. Nu am fost niciodată la niciun podcast în invazia asta a podcast-urilor. În vremea de aur a ziarelor și a revistelor pe hârtie refuzam coperți de revistă sau interviuri stufoase. Am preferat ca lumea să mă caute decât să se sature de mine. De asta mi-am ținut pasiunile, familia, hobby-urile departe de public.

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

Nu am astfel de sentințe definitive. Nu știi niciodată ce îți rezervă viața și viitorul.

Dacă ai fi, din nou, la începului carierei, ce greșeală știi sigur că nu ai mai repeta?

Am uitat greșelile, asta e un defect de-al meu, uit repede. De asta le repet mereu…

