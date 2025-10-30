Selly și Alex Velea, replici usturătoare: „Te știu de când erai mic, ești cel mai mare eșec”

Selly a fost nevoit să audă replici grele pe care Alex Velea le-a avut la adresa lui, cu toate că cei doi sunt amici și au și colaborat în trecut pentru diverse proiecte. Cântărețul i-a aruncat vorbe grele celebrului vlogger, iar acesta le-a încasat cu zâmbetul pe buze.

Selly, luat la roast de Alex Velea

Selly a fost invitat special la emisiunea „La bine și la roast”, iar unul dintre cei care i-au adresat cuvintele grele a fost Alex Velea.

Cântărețul l-a luat peste picior pe celebrul vlogger și a avut câteva replici usturătoare la adresa lui. În schimb, Selly le-a încasat cu zâmbetul pe buze.

Vloggerul a acceptat invitația de a fi luat la roast, iar la ultima ediție au fost invitați personalități precum Laura Giurcanu, Alex Velea sau Bogdan Drăcea.

Alex Velea s-a urcat pe scenă și i-a luat pe rând pe invitați, de la Laura Giurcanu, până la Davidenko, șoferul lui Selly și Costi Max, unul dintre prietenii vloggerului.

„Selly, ești cel mai mare eșec al logopezilor din această țară”, a fost replica de început a lui Alex Velea. Selly nu poate pronunța literele „r” sau „l”, așa că majoritatea replicilor au avut ca subiect acest mic defect de vorbire a organizatorului Beach Please!.

O altă replică a fost legată de faptul că Selly s-a îngrășat în ultima perioadă.

„Te știu de când ești mic, ai devenit tanc! Adică te-ai făcut cât un tanc, viața mea! De asta umbli cu Drăcea, ca să pari și tu mai slab”, a continuat cântărețul șirul de glume la adresa lui Selly.

Alex Velea, înțepătură pentru Lino Golden și Mario Fresh

În plus, Velea a făcut o glumă cu referire la Lino Golden și Mario Fresh, tineri pe care i-a lansat în industria muzicală și cu care acum nu mai ține legătura.

„Te știu de când ești mic, ești monstru, dar ai grijă la cei doi prieteni (n.r. Davidenko și Costi Max) că am avut și eu doi prieteni și ai văzut cum s-a încheiat!”, a continuat Velea.

Între Alex Velea și Lino Golden a avut loc un adevărat scandal. Ruptura dintre cei doi s-a produs acum cinci ani.

El vorbea în urmă cu mai mulți ani despre faptul că îi poartă un mare respect lui Alex Velea, dar și soției sale, Antonia.

„Au fost familia mea. Eram in grija lor de cand eram minor. I-am vazut ca pe familia mea, ca pe oamenii pe care ma pot baza. Au fost situatii in care aveam atacuri de panica, am pus mana pe telefon si l-am sunat pe Alex. A venit si m-a dus la spital ca un parinte.

Credeti ca avea el chef sa stea cu mine la urgente ca imi e rau si ca am atacuri de panica? Nu, dar a facut-o pentru ca si el ma considera familie. Si-a luat o responsabilitate fata de mine ca un tutore”, a spus Lino Golden, în urmă cu ceva timp.

Ruptura a pornit de la o ceartă dintre Mario și Alex Velea, iar Lino Golden a decis să îi țină partea lui Mario Fresh. Lino Golden a spus că regretă decizia pe care a luat-o atunci și ar fi trebuit să rămână neutru.

