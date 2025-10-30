Selly și Alex Velea, replici usturătoare: „Te știu de când erai mic, ești cel mai mare eșec”

Selly a fost nevoit să audă replici grele pe care Alex Velea le-a avut la adresa lui, cu toate că cei doi sunt amici și au și colaborat în trecut pentru diverse proiecte. Cântărețul i-a aruncat vorbe grele celebrului vlogger, iar acesta le-a încasat cu zâmbetul pe buze.
„Selly, ești cel mai mare eșec al logopezilor din această țară”, a fost replica de început a lui Alex Velea. Selly nu poate pronunța literele „r” sau „l”, așa că majoritatea replicilor au avut ca subiect acest mic defect de vorbire a organizatorului Beach Please!.
O altă replică a fost legată de faptul că Selly s-a îngrășat în ultima perioadă.
El vorbea în urmă cu mai mulți ani despre faptul că îi poartă un mare respect lui Alex Velea, dar și soției sale, Antonia.
„Au fost familia mea. Eram in grija lor de cand eram minor. I-am vazut ca pe familia mea, ca pe oamenii pe care ma pot baza. Au fost situatii in care aveam atacuri de panica, am pus mana pe telefon si l-am sunat pe Alex. A venit si m-a dus la spital ca un parinte.
Credeti ca avea el chef sa stea cu mine la urgente ca imi e rau si ca am atacuri de panica? Nu, dar a facut-o pentru ca si el ma considera familie. Si-a luat o responsabilitate fata de mine ca un tutore”, a spus Lino Golden, în urmă cu ceva timp.
Ruptura a pornit de la o ceartă dintre Mario și Alex Velea, iar Lino Golden a decis să îi țină partea lui Mario Fresh. Lino Golden a spus că regretă decizia pe care a luat-o atunci și ar fi trebuit să rămână neutru.
